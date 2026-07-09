Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने छात्र पर केस किया।

तेलंगाना के निर्मल जिले के भैंसा शहर से मंगलवार (7 जुलाई, 2026) को एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया है, जहां एक सरकारी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल पर सेमेस्टर परीक्षा के दौरान दखल देने पर एक छात्र की तरफ से कथित तौर पर हमला करने का मामला सामने आया है.

यह घटना गोपाल राव पाटिल सरकारी डिग्री कॉलेज में हुई, जहां प्रिंसिपल ने परीक्षा के दौरान एक छात्र को नकल करते हुए देख लिया. इसके बाद जब प्रिंसिपल ने छात्र से पूछताछ की और उसे ऐसा करने से रोका, तो कथित तौर पर दोनों के बीच बहस हो गई, जो बाद में कॉलेज परिसर के अंदर प्रिंसिपल पर शारीरिक हमले में बदल गई.

टीचिंग स्टाफ की सुरक्षा को लेकर उठने लगे सवाल

Student Attacks Principal for Catching Him Cheating in Exam



Student Attacks Principal at Gopalrao Patil Government Degree College in Bhainsa, #Nirmal District #Telangana



Principal Intervenes with Student Cheating During Semester Exam



Student Subsequently Attacks Principal… pic.twitter.com/KktuG20sPV — Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 8, 2026

जानकारी के अनुसार, प्रिंसिपल परीक्षा की निगरानी का काम कर रहे थे, तभी उन्होंने सेमेस्टर परीक्षा के दौरान छात्र को नकल करते हुए पकड़ा. अधिकारियों ने बताया कि टोके जाने पर छात्र गुस्से में आ गया और उसने कथित तौर पर प्रिंसिपल पर हमला कर दिया. इस घटना से फैकल्टी सदस्यों और छात्रों में चिंता फैल गई है, जिससे टीचिंग स्टाफ की सुरक्षा और परीक्षाओं के दौरान अनुशासन बनाए रखने में शिक्षण संस्थानों के सामने आ रही चुनौतियों पर सवाल उठने लगे हैं.

मामले में पुलिस ने केस किया दर्ज

घटना के बाद प्रिंसिपल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस हमले से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है और उम्मीद है कि वह जल्द ही गवाहों और कॉलेज के कर्मचारियों के बयान दर्ज करेगी. फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है और जांच चल रही है. इस घटना ने एकेडमिक जगत में परीक्षा में नकल रोकने और अपनी ड्यूटी निभा रहे शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत पर चर्चा छेड़ दी है.

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