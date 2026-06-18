हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावकीलों की पहचान के लिए 'यूनिक कोड' और सोशल मीडिया पर उनके आचरण को नियंत्रित करने पर विचार को सुप्रीम कोर्ट तैयार, जुलाई में होगी सुनवाई

वकीलों की पहचान के लिए 'यूनिक कोड' और सोशल मीडिया पर उनके आचरण को नियंत्रित करने पर विचार को सुप्रीम कोर्ट तैयार, जुलाई में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इसे नया विचार बताया और कहा कि आधुनिक तकनीक से इस विचार को अमल में ला पाना संभव हो सकता है. सीजेआई ने वकीलों की तरफ से सोशल मीडिया पर दिए जा रहे कई बयानों को चिंताजनक बताया.

Reported By : निपुण सहगल |  Edited By: नीलम राजपूत |  Updated at : 18 Jun 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

फर्जी वकीलों को व्यवस्था से बाहर करने के लिए असली वकीलों को यूनिक कोड देने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने दिलचस्प बताया है. याचिका पर सुनवाई की इच्छा जताते हुए कोर्ट ने इसे जुलाई में लिस्ट करने की बात कही है. याचिका में वकीलों के लिए सोशल मीडिया कोड की भी मांग की गई है ताकि उन्हें विज्ञापन और गैरजरूरी टिप्पणियों से रोका जा सके. चीफ जस्टिस ने इस सुझाव को भी अहम बताया.

वकीलों की संस्था बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका को सुनते हुए चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने इसे नया विचार बताया. चीफ जस्टिस ने कहा कि आधुनिक तकनीक से इस विचार को अमल में ला पाना संभव हो सकता है. उन्होंने वकीलों की तरफ से सोशल मीडिया पर दिए जा रहे कई बयानों को चिंताजनक बताया.

वकीलों की एक ‘राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री’ बनाने की मांग करने वाली याचिका इस याचिका में मुख्य रूप से यह मांगें की गई हैं :-

  • विशिष्ट राष्ट्रीय एडवोकेट पहचान - प्रत्येक वकील के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या
  • तत्काल सत्यापन की व्यवस्था - वकीलों के नामांकन की स्थिति और उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड की तुरंत जांच.
  • QR प्रोफाइल- वकीलों के सत्यापन के लिए QR कोड उपलब्ध करवाना.
  • सोशल मीडिया आचरण संहिता- वकीलों की तरफ से मुकदमों के ऑनलाइन प्रचार-प्रसार और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना.

यह भी पढ़ें:- ऋतब्रत बनर्जी ही होंगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, ममता बनर्जी गुट को HC से झटका

याचिका में केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विश्विद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के साथ ही सभी राज्यों के बार काउंसिल को पक्ष बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपर्याप्त बताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को देश के सभी कब यूनिवर्सिटी को भी पक्षकार बनाना चाहिए.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि वह मामले में एक कमेटी के गठन पर विचार करेगा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह कुछ व्यवहारिक सुझाव दे, जिन्हें अमल में लाने पर विचार किया जा सके. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह वकीलों की आचार संहिता को लेकर सुझाव देंगे.

चीफ जस्टिस ने साफ किया कि भले ही कुछ वकीलों के सोशल मीडिया पर बयान बुरे हों, लेकिन ज्यादातर वकील जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बहुत से युवा वकील बहुत रचनात्मक काम कर रहे हैं. वह कोर्ट रूम की भीड़-भाड़ में युवा वकीलों को अपनी जगह बनाते हुए देखना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें:- ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, नहीं ले पाएंगी पार्टी फंड, अकाउंट फ्रीज करने के लिए बैंक पहुंची चिट्ठी

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वकीलों की पहचान के लिए 'यूनिक कोड' और सोशल मीडिया पर उनके आचरण को नियंत्रित करने पर विचार को सुप्रीम कोर्ट तैयार, जुलाई में होगी सुनवाई
वकीलों की पहचान के लिए 'यूनिक कोड' और सोशल मीडिया पर उनके आचरण को नियंत्रित करने पर विचार को सुप्रीम कोर्ट तैयार, जुलाई में होगी सुनवाई
इंडिया
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, नहीं ले पाएंगी पार्टी फंड, अकाउंट फ्रीज करने के लिए बैंक पहुंची चिट्ठी
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, नहीं ले पाएंगी पार्टी फंड, अकाउंट फ्रीज करने के लिए बैंक पहुंची चिट्ठी
इंडिया
ऋतब्रत बनर्जी ही होंगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, ममता बनर्जी गुट को HC से झटका
ऋतब्रत बनर्जी ही होंगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, ममता बनर्जी गुट को HC से झटका
इंडिया
उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के अलग होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, कहा- 'अपमान के बाद अमित शाह...'
उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के अलग होने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, कहा- 'अपमान के बाद अमित शाह...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Deal 2026: ट्रंप ने कर दिया सरेंडर! ईरान-अमेरिका की पीस डील को क्यों कहा जा रहा वर्साय 2.0?
ट्रंप ने कर दिया सरेंडर! ईरान-अमेरिका की पीस डील को क्यों कहा जा रहा वर्साय 2.0?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: रामगोपाल यादव ने गृहमंत्री को जो चिट्ठी दी उसमें क्या था? अब शिवपाल सिंह यादव ने बताया 'सच'
रामगोपाल यादव ने गृहमंत्री को जो चिट्ठी दी उसमें क्या था? अब शिवपाल सिंह यादव ने बताया 'सच'
विश्व
Explained: US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या सिर्फ 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
Test Record: पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
इंडिया
Congress on US -Iran Deal: ईरान-अमेरिका के बीच पीस डील साइन होने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया- 'ये भारत के लिए...'
ईरान-अमेरिका के बीच पीस डील साइन होने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया- 'ये भारत के लिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे
'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे
ट्रेंडिंग
Fariha Farrukh Viral Video: इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
ABP NEWS
एक नौजवान अपने पिता की अस्थियाँ विसर्जित कर रहा था, तभी पीछे से बंदर आए और...
एक नौजवान अपने पिता की अस्थियाँ विसर्जित कर रहा था, तभी पीछे से बंदर आए और...
ABP NEWS
डांस मूव्स के मामले में पवन सिंह लड़कियों को भी पीछे छोड़ सकते हैं।
डांस मूव्स के मामले में पवन सिंह लड़कियों को भी पीछे छोड़ सकते हैं।
ABP NEWS
ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
ABP NEWS
छत्रपति शिवाजी महाराज के मुकुट पर झंडा लगाने से मनसे नाराज़
छत्रपति शिवाजी महाराज के मुकुट पर झंडा लगाने से मनसे नाराज़
ABP NEWS
चंबा में गाड़ी खाई में गिरी, दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत
चंबा में गाड़ी खाई में गिरी, दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत
Embed widget