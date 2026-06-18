फर्जी वकीलों को व्यवस्था से बाहर करने के लिए असली वकीलों को यूनिक कोड देने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने दिलचस्प बताया है. याचिका पर सुनवाई की इच्छा जताते हुए कोर्ट ने इसे जुलाई में लिस्ट करने की बात कही है. याचिका में वकीलों के लिए सोशल मीडिया कोड की भी मांग की गई है ताकि उन्हें विज्ञापन और गैरजरूरी टिप्पणियों से रोका जा सके. चीफ जस्टिस ने इस सुझाव को भी अहम बताया.

वकीलों की संस्था बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका को सुनते हुए चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने इसे नया विचार बताया. चीफ जस्टिस ने कहा कि आधुनिक तकनीक से इस विचार को अमल में ला पाना संभव हो सकता है. उन्होंने वकीलों की तरफ से सोशल मीडिया पर दिए जा रहे कई बयानों को चिंताजनक बताया.

वकीलों की एक ‘राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री’ बनाने की मांग करने वाली याचिका इस याचिका में मुख्य रूप से यह मांगें की गई हैं :-

विशिष्ट राष्ट्रीय एडवोकेट पहचान - प्रत्येक वकील के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या

तत्काल सत्यापन की व्यवस्था - वकीलों के नामांकन की स्थिति और उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड की तुरंत जांच.

QR प्रोफाइल- वकीलों के सत्यापन के लिए QR कोड उपलब्ध करवाना.

सोशल मीडिया आचरण संहिता- वकीलों की तरफ से मुकदमों के ऑनलाइन प्रचार-प्रसार और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना.

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याचिका में केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विश्विद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के साथ ही सभी राज्यों के बार काउंसिल को पक्ष बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपर्याप्त बताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को देश के सभी कब यूनिवर्सिटी को भी पक्षकार बनाना चाहिए.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि वह मामले में एक कमेटी के गठन पर विचार करेगा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह कुछ व्यवहारिक सुझाव दे, जिन्हें अमल में लाने पर विचार किया जा सके. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह वकीलों की आचार संहिता को लेकर सुझाव देंगे.

चीफ जस्टिस ने साफ किया कि भले ही कुछ वकीलों के सोशल मीडिया पर बयान बुरे हों, लेकिन ज्यादातर वकील जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बहुत से युवा वकील बहुत रचनात्मक काम कर रहे हैं. वह कोर्ट रूम की भीड़-भाड़ में युवा वकीलों को अपनी जगह बनाते हुए देखना चाहते हैं.

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