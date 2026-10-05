ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCEC के निलंबन की मांग पर SC का इनकार, कहा- 'न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं देंगे आदेश'

CEC के निलंबन की मांग पर SC का इनकार, कहा- 'न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं देंगे आदेश'

याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव आयुक्तों को ऐसा संरक्षण दिया गया है, जो प्रधानमंत्री तक को नहीं है. कोर्ट ने कहा कि न्यूज रिपोर्ट आंशिक रूप से सही या गलत हो सकती है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 05 Oct 2026 01:41 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तत्काल आदेश देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हम न्यूज रिपोर्ट के आधार पर आदेश जारी नहीं कर सकते हैं.

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका में एसआईटी जांच की मांग और एसआईआर को गैरकानूनी घोषित करने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भारत सरकार, तीनों चुनाव आयुक्त, कैबिनेट सेक्रेटरी, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त (DEC) मनीष गर्ग, आईटी हेड सीमा खन्ना को नोटिस जारी किया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
साइंस, टेक्नोलॉजी... भारत-स्विट्जरलैंड के बीच बड़ी डील, PM मोदी-परमेलिन की मीटिंग
साइंस, टेक्नोलॉजी... भारत-स्विट्जरलैंड के बीच बड़ी डील, PM मोदी-परमेलिन की मीटिंग
इंडिया
Bypoll Elections 2026: नंदीग्राम और रेजीनगर में किसकी होगी जीत? उपचुनाव के लिए कल वोटिंग
नंदीग्राम और रेजीनगर में किसकी होगी जीत? उपचुनाव के लिए कल वोटिंग, तय होगा कांग्रेस-TMC का भविष्य
इंडिया
बंगाली एक्ट्रेस कोयल मल्लिक BJP में शामिल, बोलीं- 'लोगों के लिए...'
बंगाली एक्ट्रेस कोयल मल्लिक BJP में शामिल, बोलीं- 'लोगों के लिए...'
इंडिया
Delhi Protest Live: 'न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं देंगे आदेश' ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग पर SC
LIVE: 'न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं देंगे आदेश' ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग पर SC

याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह के वकील विकास सिंह ने कोर्ट में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उनके अधिकारों को लेकर कानून में अब बदलाव किया गया है. उन्होंने कहा, 'CEC और चुनाव आयुक्तों पर उनके कार्यकाल में किए गए कामों के लिए कोई केस नहीं हो सकता. उन्हें अपने कामकाज की प्रक्रिया निर्धारित करने की भी शक्ति दी गई है.'

'चुनाव आयुक्तों जितना संरक्षण पीएम को भी नहीं'

उन्होंने कहा, 'मैं आज सिर्फ इस बात पर बहस कर रहा हूं कि किस तरह चुनाव आयुक्तों को ऐसा संरक्षण दिया गया है, जो प्रधानमंत्री तक को नहीं है. मेरी मांग है कि CEC को निलंबित किया जाए.' इस पर कोर्ट ने पूछा कि आयोग काम कैसे करेगा? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, '2 चुनाव आयुक्त काम कर लेंगे'. इसके बाद कोर्ट ने कहा, 'हमें आपकी याचिका को देखना होगा.' वकील विकास सिंह ने कहा, 'कम से कम यह आदेश दिया जाए कि जब तक यहां सुनवाई लंबित है, तब तक एकमत से फैसले हों.' इस पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी काम कानून के दायरे में ही होगा.

न्यूज रिपोर्ट के आधार पर आदेश जारी नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'इस बारे में कानून है. हमें उम्मीद है कि उसके मुताबिक ही काम हो रहा है और होगा. 10 दिन में कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा. अगर कुछ गलत हुआ है तो हम हमेशा उसे रद्द कर सकते हैं. हम याचिका पर नोटिस जारी कर रहे हैं. इस याचिका का आधार जो न्यूज रिपोर्ट है, वह 100 फीसदी सही, आंशिक रूप से सही या गलत हो सकती है. हम उसके आधार पर कोई आदेश नहीं दे सकते हैं.'

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News Gyanesh Kumar SUPREME COURT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
साइंस, टेक्नोलॉजी... भारत-स्विट्जरलैंड के बीच बड़ी डील, PM मोदी-परमेलिन की मीटिंग
साइंस, टेक्नोलॉजी... भारत-स्विट्जरलैंड के बीच बड़ी डील, PM मोदी-परमेलिन की मीटिंग
इंडिया
Bypoll Elections 2026: नंदीग्राम और रेजीनगर में किसकी होगी जीत? उपचुनाव के लिए कल वोटिंग
नंदीग्राम और रेजीनगर में किसकी होगी जीत? उपचुनाव के लिए कल वोटिंग, तय होगा कांग्रेस-TMC का भविष्य
इंडिया
बंगाली एक्ट्रेस कोयल मल्लिक BJP में शामिल, बोलीं- 'लोगों के लिए...'
बंगाली एक्ट्रेस कोयल मल्लिक BJP में शामिल, बोलीं- 'लोगों के लिए...'
इंडिया
Delhi Protest Live: 'न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं देंगे आदेश' ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग पर SC
LIVE: 'न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं देंगे आदेश' ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग पर SC
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
दिल्ली NCR
दिल्ली दंगा 2020: SIT जांच, भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर FIR... सब याचिकाएं खारिज
दिल्ली दंगा 2020: SIT जांच, भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर FIR... सब याचिकाएं खारिज
इंडिया
Delhi Protest Live: 'न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं देंगे आदेश' ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग पर SC
LIVE: 'न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं देंगे आदेश' ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग पर SC
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट हुए थे तैयार, स्क्रीनराइटर आमिल कियान ने खोला राज
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट, स्क्रीनराइटर ने खोला राज
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
विश्व
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
बिहार
बिहार के कटिहार में हड़कंप, गुड्डू अंसारी की गोली मारकर हत्या
बिहार के कटिहार में हड़कंप, गुड्डू अंसारी की गोली मारकर हत्या
एग्रीकल्चर
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget