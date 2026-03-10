हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBengal: उत्तर 24 परगना में पुलिस का बड़ा एक्शन, 70 करोड़ के नकली नोट बरामद, दंपति समेत 7 अरेस्ट

Bengal: उत्तर 24 परगना में पुलिस का बड़ा एक्शन, 70 करोड़ के नकली नोट बरामद, दंपति समेत 7 अरेस्ट

North 24 Parganas News: उत्तर 24 परगना के बेलघरिया में पुलिस ने नकली नोट रैकेट का भंडाफोड़ कर दंपति सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है और फ्लैट से करीब 70 करोड़ रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 10 Mar 2026 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

North 24 Parganas Fake Currency Case: उत्तर 24 परगना के बेलघरिया इलाके में नकली नोटों के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है. पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार किया है और उनके फ्लैट से करीब 70 करोड़ रुपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं. यह छापेमारी कमरहटी नगरपालिका के अंतर्गत सरतपल्ली इलाके में स्थित उनके अपार्टमेंट में की गई.

इस मामले में एक नेपाली नागरिक समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने नकदी और नकली नोटों से भरे कई बक्से, 12 मोबाइल फोन और एक लग्जरी कार भी बरामद की है. जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं.

कई वर्षों से इलाके में रह रहा था दंपति

जांचकर्ताओं के मुताबिक गिरफ्तार दंपति की पहचान दीपा धर और उनके पति अरिंदम धर के रूप में हुई है. दीपा स्थानीय निवासी है, जबकि अरिंदम मूल रूप से सोनारपुर के हरिणावी इलाके का रहने वाला है.

अधिकारियों के अनुसार यह दंपति कई वर्षों से सरतपल्ली इलाके में रह रहा था. खुफिया अधिकारियों का मानना है कि यह नेटवर्क तब सक्रिय हुआ जब दंपति 2024 में नेपाल गया और वहीं से कथित तौर पर तस्करी के गिरोह से जुड़ गया. इसके बाद से उनके संपर्क कई संदिग्ध लोगों से बढ़ने लगे थे.

वीडियो कॉल से व्यापारियों को बनाते थे निशाना

जांच में सामने आया है कि आरोपी वीडियो कॉल के जरिए व्यापारियों को नकली नोटों के बंडल दिखाते थे. इसके बाद उन्हें धोखाधड़ी वाले व्यापारिक सौदों में निवेश करने के लिए लुभाया जाता था और यह भरोसा दिलाया जाता था कि निवेश करने पर उनकी रकम दोगुनी कर दी जाएगी. बताया जा रहा है कि कई लोग इस झांसे में आकर पैसा लगाने को तैयार हो जाते थे. इसी तरीके से आरोपियों ने कथित तौर पर बड़ी रकम जुटाई और अपने अवैध कारोबार को आगे बढ़ाया.

आलीशान जीवनशैली के लिए करते थे खर्च

अधिकारियों का कहना है कि दंपति इस पैसे का इस्तेमाल अपनी आलीशान जीवन शैली बनाए रखने में करता था. जानकारी के मुताबिक वे अक्सर देर रात तक पार्टियां आयोजित करते थे, जिनमें व्यापारियों को भी बुलाया जाता था.

फिलहाल जांच एजेंसियां नकली नोटों के असली स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई हैं. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या इस पूरे मामले के पीछे किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की संलिप्तता है. गिरफ्तार किए गए सभी सात लोगों से पूछताछ जारी है और मामले की जांच आगे बढ़ रही है.

Published at : 10 Mar 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
WEST BENGAL NEWS North 24 Parganas News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bengal: उत्तर 24 परगना में पुलिस का बड़ा एक्शन, 70 करोड़ के नकली नोट बरामद, दंपति समेत 7 अरेस्ट
Bengal: उत्तर 24 परगना में पुलिस का बड़ा एक्शन, 70 करोड़ के नकली नोट बरामद, दंपति समेत 7 अरेस्ट
इंडिया
Parliament Session 2026 Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
इंडिया
कोविड वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश- जिन लोगों की जान गई उन्हें मुआवजा मिले, पर इसे...
कोविड वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश- जिन लोगों की जान गई उन्हें मुआवजा मिले, पर इसे...
इंडिया
'रूसी महिला का पता लगाएं और पिता को बच्चे से मिलवाएं', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश
'रूसी महिला का पता लगाएं और पिता को बच्चे से मिलवाएं', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Iran New Supreme Leader: इजरायल पर ईरान की खतरनाक प्लानिंग पर ट्रंप का खुलासा | Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Session 2026 Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
बिहार
बिहार में भी गैस की भारी किल्लत! 1800 से 2-2 हजार में मिल रहा सिलेंडर, एजेंसी वाले भागे
बिहार में भी गैस की भारी किल्लत! 1800 से 2-2 हजार में मिल रहा सिलेंडर, एजेंसी वाले भागे
विश्व
बाब-अल-मंदेब क्या है? होर्मुज के बाद बंद करने जा रहा ईरान, बूंद-बूंद तेल को तरस जाएगी दुनिया
बाब-अल-मंदेब क्या है? जिसको बंद करने जा रहा ईरान, बूंद-बूंद तेल को तरस जाएगी दुनिया
क्रिकेट
ईशान किशन कब कर रहे शादी, दादा ने कर दिया खुलासा, बच्चे की प्लानिंग को लेकर भी क्रिकेटर ने कही बड़ी बात
ईशान किशन कब कर रहे शादी, दादा ने कर दिया खुलासा, बच्चे की प्लानिंग को लेकर भी क्रिकेटर ने कही बड़ी बात
बॉलीवुड
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म, वजह कर देगी परेशान
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म
विश्व
US Israel Iran War: 'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
हेल्थ
Tarn Taran Momo Incident: क्या मोमोज-चाप खाने से हो जाती है मौत, एक्सपर्ट्स से जानें ये कितने खतरनाक?
क्या मोमोज-चाप खाने से हो जाती है मौत, एक्सपर्ट्स से जानें ये कितने खतरनाक?
ट्रेंडिंग
स्टार बनने के बाद भी रोहित शर्मा का ऐसा हाल, पत्नी रितिका से डांट खाते दिखे, यूजर्स ने लिए मजे
स्टार बनने के बाद भी रोहित शर्मा का ऐसा हाल, पत्नी रितिका से डांट खाते दिखे, यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget