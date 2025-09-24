सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे छात्र, लेह में भयंकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प

एक्सप्लोरर
लेह में छात्रों ने सोनम वांगचुक के समर्थन में किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग
Leh Students Protest: लेह में छात्र सोनम वांगचुक के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी गई.
लेह में छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बवाल काटा है. उन्होंने सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई. छात्रों ने जमकर नारेबाजी की. झड़प के दौरान सीआरपीएफ की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया. मौके पर सीआरपीएफ के साथ-साथ पुलिस भी तैनात है, लेकिन फिलहाल मामला थमता नजर नहीं आ रहा है. लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है.
अपडेट जारी है...
