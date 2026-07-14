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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत-नेपाल सीमा पर SSB ने अमेरिकी नागरिक को पकड़ा, बिना वैध कागजात नेपाल में घुसने की कर रहा था कोशिश

भारत-नेपाल सीमा पर SSB ने अमेरिकी नागरिक को पकड़ा, बिना वैध कागजात नेपाल में घुसने की कर रहा था कोशिश

India-Nepal Border: महाराजगंज के एडिशनल एसपी सिद्धार्थ ने बताया कि अमेरिकी नागरिक जॉर्डन ब्राउन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. उसके पास कोई भी वैध यात्रा दस्तावेज नहीं मिले हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 14 Jul 2026 02:45 AM (IST)
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  • अवैध प्रवेश पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

भारत और नेपाल की सीमा पर एक अमेरिकी नागरिक को बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के नेपाल में घुसने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया है. पीटीआई के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सोनौली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मैनिहवा इलाके में पिलर नंबर 516 के नजदीक सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने अपनी रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान उसे हिरासत में लिया है.

मामले में महाराजगंज के एडिशनल एसपी ने दी जानकारी

वहीं, जब अमेरिकी नागरिक से पूछताछ की गई, तब उसने अपनी पहचान 36 वर्षीय जॉर्डन ब्राउन के रूप में बताई. अधिकारियों ने बताया कि वह 2025 में बिना किसी वैध कागजात के समुद्री रास्ते से भारत में दाखिल हुआ था.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, महाराजगंज के एडिशनल एसपी सिद्धार्थ ने बताया कि जॉर्डन ब्राउन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. उसके पास कोई भी वैध यात्रा दस्तावेज नहीं मिले हैं.

ब्राउन ने थाईलैंड में पासपोर्ट खोने का किया दावा- एडिशनल एसपी 

रिपोर्ट के मुताबिक, एक वीडियो मैसेज में एडिशनल एसपी सिद्धार्थ ने बताया, ‘सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने 11 जुलाई, 2026 को सोनौली के पास एक शख्स को बिना अनुमति के नेपाल में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा. पूछताछ के दौरान उसने अपने नाम जॉर्डन ब्राउन बताया और कहा कि वह अमेरिका के कैलिफोर्निया का नागरिक है. उसने आगे बताया कि वह टूरिस्ट वीजा पर थाईलैंड गया था, लेकिन वहां उसका पासपोर्ट खो गया था. इसके बाद वो समुद्र के रास्ते होते हुए श्रीलंका पहुंचा और नवंबर 2025 में फिर समुद्र के रास्ते ही भारत आ गया.’

नवंबर 2025 से भारत में रह रहा है ब्राउन- सिद्धार्थ

एडिशनल एसपी सिद्धार्थ ने कहा, ‘नवंबर, 2025 में भारत आने के बाद से वो गोवा में रह रहा था. नेपाल जाने की कोशिश के दौरान एसएसबी ने उसे पकड़ लिया. उसके पास कोई वैध यात्रा के कागजात नहीं मिले हैं.’

उन्होंने आगे कहा कि जॉर्डन ब्राउन ने जो दावे किए हैं, उन्हें वेरिफाई किया जा रहा है. भारत में बिना वैध कागजात के प्रवेश करने के आरोप में उसके खिलाफ सोनौली थाने में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट की धारा 21 और 23 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है. 

यह भी पढ़ेंः डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुए हमले के दो साल पूरे, घटना के बारे में जानें क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 14 Jul 2026 02:45 AM (IST)
Tags :
नेपाल US Citizen SSB INDIA
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