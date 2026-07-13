ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुए हमले के हुए 2 साल, घटना पर जानें क्या बोले US प्रेसिडेंट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चार्ट देखने से गोली लगने से बच गए।

साल 2025 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए तत्कालीन उम्मीदवार के रूप में डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई, 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुए जानलेवा हमले को आज सोमवार (13 जुलाई, 2026) को दो साल पूरे हो चुके हैं. इस घटना को याद करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं उस वक्त बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला था कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मेरे दोनों बेटों ने कहा था कि जिस हथियार से मुझ पर गोली चलाई गई थी, वो बहुत ही आधुनिक था और उससे निशाना चूकने की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है.

घटना के बारे में क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (13 जुलाई, 2026) को फॉक्स न्यूज को टेलीफोन पर दिए इंटरव्यू में कहा, ‘मैं उस वक्त बहुत ही किस्मत वाला था कि ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे थे, क्योंकि मेरे बेटे डॉन (डोनाल्ड ट्रंप जूनियर) और एरिक, दोनों ही हथियारों के बारे में काफी जानकारी रखते हैं, उन्हें शिकार करने का शौक है. उन्होंने कहा था कि इतनी दूरी से उस खास तरह की राइफल (जो अमेरिकी पुलिस ने हमलावर से पास से बरामद की थी), के साथ निशाना चूकने की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है.’

उन्होंने कहा, ‘ उनका मानना था कि उस खास तरह की राइफल से ऐसा निशाना लगाना तो मानो दो फुट की दूरी से अपने लक्ष्य पर हमला करने जितना आसान था. उन्होंने कहा था कि इतनी दूरी से उस हथियार के साथ निशाना करीब-करीब सटीक होता है.’

.@POTUS reflects on the assassination attempt against him two years ago today in Butler: "God was with me." 🙏🏻🇺🇸 pic.twitter.com/6HBZQtyzMk — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 13, 2026

रैली में अपने चार्ट को लेकर क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, ‘जब मैं बटलर में लोगों को संबोधित कर रहा था कि तब मैंने एक चार्ट देखने के लिए अपना सिर घुमाया. वो चार्ट मैंने पहले कभी भी अपनी दाहिनी तरफ नहीं लगाया था, लेकिन उस दिन मैंने ऐसा किया. हालांकि, आम तौर पर मैं चार्ट का ज्यादा इस्तेमाल करता भी नहीं हूं. अपनी रैलियों में मैं चार्ट को शायद हर 10 में से सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करता हूं और वो भी हमेशा मेरी बाईं तरफ होता है, लेकिन उस दिन भगवान मेरे साथ थे और वो गोली सिर्फ मेरे कानों को छूकर निकल गई.’

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