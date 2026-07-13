ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुए हमले के हुए 2 साल, घटना पर जानें क्या बोले US प्रेसिडेंट

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वडोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुए हमले के दो साल पूरे, घटना के बारे में जानें क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?

डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुए हमले के दो साल पूरे, घटना के बारे में जानें क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?

Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे बेटों का मानना था कि जिस हथियार से मुझ पर हमला किया गया था, उस खास तरह के राइफल के साथ निशाना चूकने की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 13 Jul 2026 08:09 PM (IST)
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  • चार्ट देखने से गोली लगने से बच गए।

साल 2025 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए तत्कालीन उम्मीदवार के रूप में डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई, 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुए जानलेवा हमले को आज सोमवार (13 जुलाई, 2026) को दो साल पूरे हो चुके हैं. इस घटना को याद करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं उस वक्त बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला था कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मेरे दोनों बेटों ने कहा था कि जिस हथियार से मुझ पर गोली चलाई गई थी, वो बहुत ही आधुनिक था और उससे निशाना चूकने की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है.

घटना के बारे में क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (13 जुलाई, 2026) को फॉक्स न्यूज को टेलीफोन पर दिए इंटरव्यू में कहा, ‘मैं उस वक्त बहुत ही किस्मत वाला था कि ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे थे, क्योंकि मेरे बेटे डॉन (डोनाल्ड ट्रंप जूनियर) और एरिक, दोनों ही हथियारों के बारे में काफी जानकारी रखते हैं, उन्हें शिकार करने का शौक है. उन्होंने कहा था कि इतनी दूरी से उस खास तरह की राइफल (जो अमेरिकी पुलिस ने हमलावर से पास से बरामद की थी), के साथ निशाना चूकने की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है.’

उन्होंने कहा, ‘ उनका मानना था कि उस खास तरह की राइफल से ऐसा निशाना लगाना तो मानो दो फुट की दूरी से अपने लक्ष्य पर हमला करने जितना आसान था. उन्होंने कहा था कि इतनी दूरी से उस हथियार के साथ निशाना करीब-करीब सटीक होता है.’ 

रैली में अपने चार्ट को लेकर क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, ‘जब मैं बटलर में लोगों को संबोधित कर रहा था कि तब मैंने एक चार्ट देखने के लिए अपना सिर घुमाया. वो चार्ट मैंने पहले कभी भी अपनी दाहिनी तरफ नहीं लगाया था, लेकिन उस दिन मैंने ऐसा किया. हालांकि, आम तौर पर मैं चार्ट का ज्यादा इस्तेमाल करता भी नहीं हूं. अपनी रैलियों में मैं चार्ट को शायद हर 10 में से सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करता हूं और वो भी हमेशा मेरी बाईं तरफ होता है, लेकिन उस दिन भगवान मेरे साथ थे और वो गोली सिर्फ मेरे कानों को छूकर निकल गई.’ 

यह भी पढ़ेंः क्या अब छिड़ने वाला है विश्व युद्ध? US के साथ ईरान के बढ़ते तनाव के बीच रूस ने तेहरान भेजा अपना ‘डूम्सडे’ प्लेन

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 13 Jul 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
America Pennsylvania DONALD Trump Bulter
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