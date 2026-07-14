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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारंगारेड्डी में छह लोगों की जान लेने वाले हत्यारे राजकुमार ने कर ली आत्महत्या, पुलिस ने शव किया बरामद

रंगारेड्डी में छह लोगों की जान लेने वाले हत्यारे राजकुमार ने कर ली आत्महत्या, पुलिस ने शव किया बरामद

Telangana Crime News: आरोपी राजकुमार ने शनिवार (11 जुलाई, 2026) को शाबाद में उस लड़की के परिवार और अपने परिवार को बेरहमी से मार डाला, जिसने उसके खिलाफ केस किया था.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 14 Jul 2026 12:55 AM (IST)
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  • शव के पास जहर बोतल मिली, पुलिस ने आत्महत्या मानी।

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शाबाद में छह लोगों की हत्या के मामले में आरोपी राजकुमार ने आत्महत्या कर ली. उसका शव कोथुर में रेलवे ट्रैक पर मिला. रंगारेड्डी के देवालगुडा के शाबाद में राजकुमार ने हाल ही में छह लोगों की हत्या कर दी थी, यह बात जब सामने आई, तो पूरे सभी को चौंका दिया.

इन हत्याओं के बाद आरोपी राजकुमार ने अपने पिता को फोन करके कहा कि वह आत्महत्या कर लेगा. इस बात से परेशान उसके माता-पिता ने पुलिस को बताया. वे हत्याओं वाले दिन से ही उसे ढूंढ रहे थे. हालांकि, तीन दिन बाद छह लोगों की हत्या करने वाला हत्यारा राजकुमार अपने मामा के गांव में मृत पाया गया. उन्हें बताया गया कि कोथुर मंडल के पंजर में एक शव है.

पुलिस ने घटनास्थल से जहर की बोतल की बरामद

जब पुलिस जांच करने गई, तो उन्होंने पाया कि वह राजकुमार था. उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उसने आत्महत्या की होगी, क्योंकि उसके शव के पास एक जहर की बोतल भी मिली थी. राजकुमार ने शनिवार (11 जुलाई, 2026) को शाबाद में उस लड़की के परिवार और अपने परिवार को बेरहमी से मार डाला, जिसने उसके खिलाफ केस किया था.  

शिकायतकर्ता लड़की के साथ अपने परिवार का भी किया खात्मा

वह शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) की सुबह 11 बजे उस लड़की के घर गया, जिसने उसके खिलाफ POCSO केस किया था. जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने लड़की की मां को मार डाला. फिर उसने लड़की की दादी की जान ले ली. फिर वह लड़की को जबरदस्ती ले गया. वहां से वह सीधा दैपालगुड़ा गया, जो पांच किलोमीटर दूर है. वहां, उसने चेरुवुगट्टू में लड़की का रेप किया और उसे मार डाला.

फिर वह अपने घर गया. जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने अपनी पत्नी से बच्चों को दिखाने को कहा और उन्हें मार डाला. उसने अपने सोते हुए दो बच्चों का गला काट दिया. नशे में धुत होकर वह उन लोगों से बदला लेने के लिए पूरी रात हंगामा करता रहा, जिन्होंने उसके खिलाफ केस किया था. 

यह भी पढ़ेंः छह हत्याओं में शाबाद CI सस्पेंड! आरोपियों की गिरफ्तारी पर दो लाख रुपये का इनाम

Published at : 14 Jul 2026 12:55 AM (IST)
Tags :
Telangana Police Rangareddy CRIME TELANGANA
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