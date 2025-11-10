मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइसजेट फ्लाइट SG 670 को उस वक्त इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जब विमान में तकनीकी खराबी आ गई. पायलट ने तुरंत कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी और एहतियातन इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी. फ्लाइट SG 670 रविवार (9 नवंबर 2025) की रात मुंबई से कोलकाता आ रही थी. यात्रियों के अनुसार उसका एक इंजन बीच हवा मे ही फेल हो गया इसलिए ऐसा करना पड़ा था.

कोलकाता एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं. घटना के बाद एयरपोर्ट पर थोड़ी देर के लिए फुल इमरजेंसी घोषित की गई थी, जिसे रात 11:38 बजे (23:38) वापस ले लिया गया. घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर दमकल की गाड़ियां और मेडिकल टीमें तैनात कर दी गई थीं. इस बीच एयरलाइन और एयरपोर्ट अधिकारी घटना की तकनीकी जांच में जुटे हैं. सवाल ये है कि ये खराबी इंजन के फेल होने के कारण हुई थी ? क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग उसी तरफ इशारा कर रही है. इस पूरे मामले पर एयरलाइन का जवाब आना बाकी है.

2 हफ्ते पहले आई थी दिक्कत

इससे पहले 23 अक्टूबर 2025 को दिल्ली से पटना जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-497 में भीतकनीकी खराबी आई थी. यह बोइंग 737-8A विमान था, जिसमें 160 यात्री और केबिन क्रू सवार थे. उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद कंट्रोल पैनल पर तकनीकी खराबी का संकेत मिलने पर पायलट ने विमान को वापस दिल्ली मोड़ लिया. एयरलाइन ने बयान जारी करते हुए कहा था कि विमान ने जैसे ही ऊंचाई पकड़ी, कंट्रोल पैनल पर तकनीकी खराबी दिखाई दी. सावधानी बरतते हुए विमान को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर वापस लाया गया. सभी यात्री सुरक्षित हैं.

ये भी पढ़ें: Bengaluru Central Jail: जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM