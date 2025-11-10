कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की मशहूर परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है. सोशल मीडिया पर रविवार (9 नवंबर 2025) को कुछ ऐसे वीडियो सामने आए, जिन्होंने जेल प्रशासन के सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. वायरल वीडियो में एक कथित ISIS रिक्रूटर जुहाब हमीद शकील मन्ना और बलात्कार के दोषी उमेश रेड्डी अपने सेल में टीवी देखते और मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है. वीडियो के बाहर आने के बाद राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने गृह मंत्री के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर जेल विभाग को फटकार लगाई. सीएम ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. सिद्धारमैया ने कहा कि यह लापरवाही है. हमने जांच के आदेश दिए हैं ताकि पता लगाया जा सके कि अंदर से किसने इन कैदियों को ऐसी सुविधाएं दिलवाईं.

TERRORIST GETS VIP TREATMENT UNDER CONGRESS RULE IN KARNATAKA!



A chilling video from Bengaluru’s Parappana Agrahara Central Jail on 8th November exposes how ISIS recruiter Junaid Hameed Shakeel Manna enjoys VIP treatment inside a high-security prison, using mobile phones and… pic.twitter.com/bwcSA6eBrK — Amit Malviya (@amitmalviya) November 9, 2025

DGP बी.दयानंद ने दिए जांच के निर्देश

जेल महानिदेशक बी. दयानंद ने वायरल वीडियो की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की है. उन्होंने आदेश दिया है कि वीडियो की जांच की जाए. यह पता लगाया जाए कि कौन-से अधिकारी या कर्मचारी इसमें शामिल हैं. उन्होंने कहा कि अगर आंतरिक मिलीभगत साबित होती है तो तुरंत निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

जेल के अंदर VIP सुविधा

जांच से सामने आया है कि जुहाब हमीद को न केवल टीवी देखने की सुविधा मिली हुई थी, बल्कि उसके पास स्मार्टफोन भी था. दूसरी ओर उमेश रेड्डी हत्या और बलात्कार के मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा है. उसके पास दो एंड्रॉइड फोन और किचन भी है. सूत्र बताते हैं कि सोने की तस्करी मामले में आरोपी तरुण राजू भी जेल में लग्जरी जीवन बिता रहा था. उसके पास भी मोबाइल और टीवी मौजूद थे.

पहले भी विवादों का गढ़ रही है परप्पना अग्रहारा जेल

परप्पना अग्रहारा जेल पहले भी कई बार अपनी ढीली सुरक्षा व्यवस्था और VIP कल्चर को लेकर विवादों में रही है. अक्टूबर में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें गैंगस्टर गुब्बाची सीना अपने जन्मदिन का जश्न मनाते और केक काटते नजर आया था. इसके अलावा अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, जो हत्या के एक मामले में बंद हैं. उनकी तस्वीरें कॉफी और सिगरेट पीते हुए वायरल हुई थीं. तब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 9 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था और दर्शन को दूसरी जेल में भेजने के आदेश दिए थे.

