देश में मॉनसून अब और आगे बढ़ चुका है. मौसम विभाग ने सोमवार (22 जून, 2026) को बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून ने मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों के साथ-साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक के बाकी बचे इलाकों, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और ओडिशा, झारखंड और बिहार के अन्य इलाकों में अपनी एंट्री कर ली है.

कहां तक पहुंची मानसून की उत्तरी सीमा?

मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून अरब सागर के ऊपर से होते हुए अलीबाग, पुणे, निजामाबाद, दांतेवाड़ा, बलांगीर, सुंदरगढ़, चतरा, गया जी और मुजफ्फरपुर से गुजर रही है. इसके बाद यह सीमा नेपाल बॉर्डर के पास तक पहुंच जाती है. इसका मतलब यह है कि बिहार का काफी बड़ा हिस्सा अब मानसून के दायरे में आ गया है.

अगले 48 घंटे में कहां बढ़ेगा मानसून?

मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 48 घंटों में मानसून के और आगे बढ़ने के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है. इसका फायदा मुंबई समेत महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों को मिलेगा. इसके अलावा, तेलंगाना और ओडिशा के बचे हुए इलाके, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ अन्य हिस्से भी अगले दो दिनों में मानसून की जद में आ सकते हैं.

दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए कब आएगा मानसून?

मौसम विभाग के सामान्य तारीखों के हिसाब से दिल्ली-एनसीआर में मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 27 से 29 जून, 2026 के आसपास मानी जाती है. यानी फिलहाल मानसून बिहार और झारखंड तक पहुंच गया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा. हालांकि, यह तारीख सामान्य पैटर्न पर आधारित है. मौसम विभाग अगले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर को लेकर अलग से अपडेट दे सकता है.

देश के बाकी हिस्सों का हाल क्या?

वहीं, केरल और दक्षिण भारत के साथ-साथ पूर्वोत्तर भारत में मानसून पहले ही दस्तक दे चुका है. मध्य भारत के इलाकों जैसे मुंबई, पुणे और निजामाबाद वाली पट्टी में भी मानसून अपनी सामान्य तारीखों के करीब ही पहुंचा है. अब निगाहें इस बात पर हैं कि मानसून कितनी तेजी से उत्तर भारत के बाकी राज्यों को कवर करता है.

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