लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 26 नवंबर को एक समन जारी किया है. लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) की ओर से जारी इस कारण बताओ नोटिस में वांगचुक को आज दोपहर 3 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्यों न उनसे शांति बॉन्ड भरवाया जाए. इस पर पलटवार करते हुए सोनम वांगचुक ने आरोप लगाया कि उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया.

सोनम वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं. इस शुभ दिन पर आज सुबह मुझे UT प्रशासन की ओर से यह समन मिला है. मुझे आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर यह समझाने के लिए कहा गया है कि मुझसे शांति बॉन्ड क्यों न भरवाया जाए. इसका सीधा सा कारण ये है कि मैंने हमेशा और केवल शांतिपूर्ण तरीकों जैसे धरना और अनशन की ही अपील की है. यहां तक कि -15 डिग्री की सर्द रातों में भी हमने किसी और को नहीं, बल्कि सिर्फ खुद को ही तकलीफ दिया है.'

HAPPY SANVIDHAN DIWAS On this auspicious day I got this summon from the UT Administration this morning. I've been asked to appear before a magistrate today to explain why I should not be made to sign a peace bond. Well for the simple reason that I have always & only appealed for peaceful ways of protest like Dharna & Anshan even in the - 15 winter nights, inflicting pain only on ourselves & none else. Its another matter that my words are often stretched, turned & twisted to mean what they want to hear. Luckily there's enough doumentary evidence this time, as was last year in the NSA case saga. I will definitely appear today and explain the same. Stay tuned... — Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) November 26, 2026

बयानों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप

वांगचुक ने प्रशासन पर उनके बयानों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'यह अलग बात है कि मेरी बातों को अक्सर खींच-तानकर और तोड़-मरोड़कर वैसा मतलब निकाला जाता है, जैसा वे सुनना चाहते हैं. शुक्र है कि इस बार भी मेरे पास पर्याप्त दस्तावेजी सबूत हैं, जैसा कि पिछले साल NSA मामले के दौरान थे. मैं आज निश्चित रूप से पेश होऊंगा और अपना पक्ष रखूंगा.'

प्रशासन की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 126 और 130 के तहत जारी इस नोटिस का संबंध आगामी लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC), लेह के आम चुनाव 2026 से है. 23 नवंबर 2026 को लेह के एनडीएस मेमोरियल पार्क में दिए गए वांगचुक के भाषण और पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए नोटिस में चार मुख्य प्वाइंट्स उठाए गए हैं. पहला- सरकारी कर्मचारियों से चुनाव के दौरान सामूहिक अवकाश पर जाने की अपील करना ताकि चुनावी ड्यूटी के लिए कोई उपलब्ध न रहे.

वांगुचुक को क्यों जारी किया गया नोटिस?

दूसरा- सर्दियों में चुनाव कराए जाने के विरोध में जनता से प्रदर्शन जारी रखने की अपील करना. तीसरा- यह टिप्पणी करना कि जिन लोगों के पास छिपाने या डरने के लिए कुछ है उन्हें अस्थायी रूप से लद्दाख छोड़ देना चाहिए, और बच्चों से अपने माता-पिता से सवाल करने को कहना. चौथा- मतदान की तारीख को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर को लोगों को इकट्ठा होने और 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक भूख हड़ताल करने का आह्वान करना.

नोटिस में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान इन बयानों से शांति भंग होने की आशंका है. इसके तहत वांगचुक से पूछा गया है कि क्यों न उनसे 10,000 रुपये का बॉन्ड और इतनी ही राशि की दो जमानतें ली जाएं, जो एक महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगी. इस दौरान उन्हें शांति बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया या चुनाव ड्यूटी में लगे किसी भी अधिकारी को बाधित न करने की शर्त माननी होगी.