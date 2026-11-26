क्या सरकार महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल को अगले कुछ दिनों में संसद में पेश करेगी? विपक्षी दलों को तो ऐसी ही आशंका है. इसको तब और हवा मिली जब आज ही पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वो आगामी संसद सत्र की तैयारियां पूरी करने के लिए विदेश यात्रा से बचें.

साथ ही संविधान दिवस के मौके पर उन्होंने महिला आरक्षण की याद दिलाई और कांग्रेस को निशाने पर लिया. उन्होंने ब्लॉग में लिखा, ''इस साल के शुरू में जो हुआ, उसने हम सभी को शर्मसार कर दिया. नारीशक्ति को विधायी संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से लाए गए विधेयक को विपक्ष के एक प्रमुख दल ने पारित नहीं होने दिया.''

पीएम मोदी ने आगे कहा, ''एक बार फिर उसने दिखाया है कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति उसके मन में कितना कम सम्मान है. मैं देश की नारीशक्ति को भरोसा दिलाता हूं कि उन्हें न्याय दिलाने के हमारे संकल्प को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती.''

सुप्रिया सुले ने कहा?

पीएम मोदी के इस बयान से माना जा रहा है कि सरकार आगामी सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े महिला आरक्षण बिल को ला सकती है. इस बीच विपक्षी दलों के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल शरद की पार्टी एनसीपी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले के बयान ने चौंका दिया. सुप्रिया सुले ने कहा कि परिसीमन बिल आने के बाद हम सब बात करेंगे. पहलगाम पर अटैक हुआ तो पवार पहले देश के नेता थे जो कहा कि भारत पर अटैक है, सभी ने मान लिया न. हम इस मुद्दे को लेकर दुनिया घूम कर आए. जीएसटी, महिला आरक्षण का बिल हमने एक साथ पास किया.

उन्होंने कहा, ''परिसीमन में कुछ अच्छा होता है तो उसमें भी ऐसा हो सकता है. किसने देखा है, पहले बिल तो आने दीजिए. कई बिल हैं, जिसे देशहित में सभी ने मिलकर पास किए हैं. बिल अच्छा हो तो...विपक्ष में हो तो लड़ाई करना और सत्ता में हो तो हां में हां कहना...दोनों ही लोकतंत्र के लिए गलत है. हर चीज में लड़ाई करना जरूरी नहीं है. चर्चा होनी चाहिए.''

संजय राउत ने क्या कहा?

सुले के बयान के बाद सियासी जानकारों ने कहना शुरू कर दिया है कि एनसीपी (एसपी) परिसीमन पर सरकार का साथ दे सकती हैं.

सुप्रिया सुले के बयान पर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने कहा कि आज विपक्ष का मतलब सिर्फ एक पार्टी नहीं होगा, बल्कि INDIA गठबंधन मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने होगा. हमारा गठबंधन इस बात पर चर्चा करेगा कि डिलिमिटेशन बिल राष्ट्रहित में है, लोकतंत्र के हित में है या देश और जनता के खिलाफ है. हम सभी मिलकर बैठेंगे और इस पर फैसला लेंगे. इस चर्चा में सुप्रिया ताई सुले और उनकी पार्टी भी शामिल होगी.

शरद पवार के करीबी रहे पूर्व सांसद माजिद मेमन ने कहा कि परिसीमन बिल के बारे में सुप्रिया सुले का पिछला जो बयान है उसको गलत तरीके से मीडिया पेश कर रहा है. उसने यह नहीं कहा था कि हम परिसीमन को सपोर्ट कर रहे हैं. उसने यह कहा था कि परिसीमन में अगर हमें समाधान पूर्वक प्रावधान मिलेंगे तो हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन उसकी स्क्रिप्ट देखी जाएगी, उसके मुद्दे देखे जाएंगे, उसके बाद विचार निमर्श किया जाएगा और विषय विशेष तौर पर महिलाओं के रिजर्वेशन की बात जो है, वो भी सुप्रिया सोलो ने उठाई है. और सुप्रिया ने आज तो ये बात बिल्कुल साफ कर दी के एनडीए के साथ जाने वाली बातें जो हैं, उसके कोई आधार नहीं है. वो शरद पवार का व्यक्तित्व जो है, सेक्युलर इमेज जो है, पिछले 50-60 साल से वो कायम रहेगा.

सरकार को कितने वोटों की जरूरत?

बता दें कि 8 सांसदों वाली एनसीपी (एसपी) ने अप्रैल में इस कानून के विरोध में वोट डाला था. ऐसे में ये संख्या महत्वपूर्ण है. यह कानून अगर पास हो जाएगा तो 2029 में लोकसभा चुनाव 800 से ज्यादा सीटें हो जाएंगी. इसमें से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.

सरकार को परिसीमन बिल पास कराने के लिए मौजूदा सदन में 361 वोटों की जरूरत है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास 320 सदस्य हैं. हाल ही में बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन किया है. उसके एक सांसद हैं. दावा है कि बीजेपी ने परिसीमन बिल पर डीएमके से संपर्क साधा है. उसके 22 सांसद हैं.

केसी वेणुगोपाल का निशाना

विपक्षी पार्टियां परिसीमन और संसद के आगामी सत्र को लेकर लगातार सवाल उठा रही है. कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इस देश के संसदीय लोकतंत्र का पूरी तरह से अपमान कर रहे हैं. देखिए, 13 अगस्त को मानसून सत्र खत्म हुआ था. अब 26 नवंबर हो गई है. 106 दिन बीत चुके हैं. हमें नहीं पता कि शीतकालीन सत्र होगा या नहीं. आमतौर पर शीतकालीन सत्र 20 नवंबर से शुरू होता है. 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र का समय होता है. अब कोई शीतकालीन सत्र नहीं हो रहा है. अब वे एक विशेष सत्र की बात कर रहे हैं, यह क्या है? पारदर्शिता की पूरी कमी, ईमानदारी की कमी, नैतिकता की कमी है.

गुरुवार को कांग्रेस वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने कहा कि मुझे यह देखकर बहुत निराशा होती है कि पिछला मानसून सत्र 115 दिनों से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक आधिकारिक तौर पर समाप्तनहीं किया गया है. शीतकालीन सत्र अब तक शुरू हो जाना चाहिए था. लेकिन नया सत्र शुरू करने के लिए 2 हफ्ते का नोटिस देना जरूरी होता है. उन्होंने 2 हफ्ते का नोटिस भी नहीं दिया है. इसलिए ऐसा लगता है कि उन्होंने शीतकालीन सत्र न करने का फैसला किया है, और इसके बजाय मानसून सत्र को कुछ दिनों के लिए फिर से शुरू करने का विकल्प खुला रखा है, ताकि अपना काम पूरा किया जा सके.

थरूर ने परिसीमन पर क्या कहा?

उन्होंने कहा, ''वो परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) पास करना चाहते हैं, जिसे लेकर हमारी बहुत गंभीर आपत्तियां हैं. ये राष्ट्रीय महत्व के बेहद अहम मुद्दे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर असर डालेंगे. इन पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए. इन्हें इस तरह हल्के-फुल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए.''

अमेठी से कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को ये पता अच्छी तरीके से कि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है. उसकी आड़ में वो परिसीमन कराना चाहते हैं. उनका छुपा हुआ एजेंडा वो है. महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है. सिर्फ दो सांसदों ने उसके खिलाफ वोट दिया. बाकी सारे सांसदों ने उसके पक्ष में वोट दिया. तो ये क्या कर रहे हैं वो कि एक संविधान की अनुमति थी, उसको वो एनओसी नहीं दे रहे, परमिशन नहीं दे रहे. तो ये लोकतंत्र है. वो डीलिमिटेशन कराना चाहते हैं, उनका छुपा हुआ एजेंडा वो है.

लेफ्ट का विरोध

सीपीआई के सांसद पी संतोष ने कहा कि महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री के बार-बार दिए जा रहे अनावश्यक बयान देश के लिए शर्म की बात हैं, क्योंकि हमारे देश में महिला आरक्षण लागू करने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था. किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया था. दो दलों ने विरोध किया था, या शायद उन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था. यही इतिहास है.

उन्होंने कहा कि यह सरकार महिला आरक्षण को लागू करने से क्यों बच रही है? वे इसे बेवजह परिसीमन (डिलिमिटेशन) से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. परिसीमन तो एक अलग मुद्दा है, तो फिर आप इन दोनों को क्यों जोड़ रहे हैं? यह एक बहुत ही सीधा-सा सवाल है. और इस सीधे सवाल का जवाब देने के बजाय, प्रधानमंत्री मुद्दों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं. इस तरह के भ्रम पैदा करने वाले बयान और लगातार दिए जा रहे ऐसे तर्क शर्मनाक हैं.