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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाटाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर पीयूष गोयल ने दी प्रतिक्रिया- 'मुझे पूरा भरोसा है कि...'

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर पीयूष गोयल ने दी प्रतिक्रिया- 'मुझे पूरा भरोसा है कि...'

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर कुछ अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी. हालांकि, वो इसमें बाल-बाल बच गए. घटना मुंबई के जुहू स्थित पुष्पा पार्क की है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 18 Oct 2026 10:44 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में जानलेवा हमले मामले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि यह बहुत दुखद घटना है. मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस जरूरी कार्रवाई करेगी. आरोपियों को अरेस्ट भी करेगी. इस घटना के बाद से देश की आर्थिक राजधानी में हड़कंप मच गया है. इस फायरिग की जिम्मेदारी लॉरेंस विश्नोई गैंग ने ली है. 

घटना मुंबई के जुहू स्थित पुष्पा पार्क की बताई गई है. यहां एक्टर पर गोलीबारी हुई. इसमें कई लोग घायल हुए हैं. मुंबई पुलिस ने घटना की पुष्टी करते हुए न्यूज एजेंसी ANI को बताया है कि इस फायरिंग की घटना में एक्टर टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं. वे घायल नहीं हुए हैं. मामले की जांच की जा रही है. 

ड्राइवर को मारी गोली, खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचे

रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर को गोली मार दी गई. उसके उल्टे हाथ में लगी. इसके बाद टाइगर ने खुद गाड़ी की कमान संभाली. वीडियो में खून के छींटे नजर आ रहे हैं. टाइगर खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचे हैं. 

मुख्यमंत्री फडनवीस ने की कार्रवाई की मांग

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को फोन करके गोलीबारी की घटना की जानकारी मांगी है. साथ ही जांच में तेजी लाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंद ने हमले की निंदा की है. उन्होंने भी कहा है कि मुंबई पुलिस हमलावरों को पकड़ लेगी. उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देगी. 

डिप्टी सीएम बोले- उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा जवाब

शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि यह घटना बेहद चिंताजनक और निंदनीय है. मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं. मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात की है. टाइगर श्रॉफ ने भी उनसे बात की है. मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दोषियों को खोजने और पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया है. हम उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे. मुंबई की पहली प्राथमिकता मुंबई और यहां के नागरिकों को सुरक्षित रखना है. चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या आम नागरिक, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी है. इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी. किसी भी गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा.  

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 18 Oct 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
Piyush Goyal Tiger Shroff MUMBAI
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