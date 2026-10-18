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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकोलकाता हादसा: TMC-कांग्रेस, CPIM डेलिगेशन ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन, की ये मांग

कोलकाता हादसा: TMC-कांग्रेस, CPIM डेलिगेशन ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन, की ये मांग

CPI-M नेता शतरूप घोष ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि BJP के विधायकों और अन्य नेताओं ने पिछली पूजा समिति को भंग करके नई कमेटी का गठन किया था और कमेटी के अहम पदों पर सभी BJP के लोग बैठे हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 18 Oct 2026 10:28 PM (IST)
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कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल की घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC), CPIM और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडलों ने रविवार (18 अक्टूबर, 2026) को गिरिश पार्क पुलिस स्टेशन में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे.

इस दौरान सीपीआई-एम के नेता शतरूप घोष ने कहा कि हमारी दो मांगें हैं. पहली, सरकार की तरफ से प्रभावित लोगों के लिए जो मुआवजे की घोषणा की गई है, वह उन परिवारों तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए. दूसरी, जिन-जिन लोगों की इस घटना में संलिप्तता है, जिन-जिन लोगों की गलती और लापरवाही है, जिनकी वजह से बेकसूर परिवारों को ये खामियाजा भुगतना पड़ा है, उनमें से किसी को भी बचाया न जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो.

BJP के नेताओं ने पूजा कमेटी पर किया कब्जा- शतरुप घोष

CPIM नेता शतरूप घोष ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, ‘हमें ये पता है कि इस पूजा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायकों से लेकर बड़े-बड़े नेता इस पूजा के कार्यकर्ता हैं. उन्हीं लोगों का पूजा है ये. ये पूजा समिति पहले किसी और के हाथों में थी, लेकिन तीन-चार महीने पहले पिछले चुनाव के बाद BJP के लोगों ने इस कमेटी पर कब्जा किया. उन्होंने पिछली कमेटी को तोड़कर इस कमेटी पर कब्जा किया.’ 

उन्होंने कहा, ‘ये BJP के टेकओवर किया हुआ पूजा कमेटी है, इसलिए इस कमेटी में जो अहम पद हैं उनपर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा. हमें आशंका है कि सिर्फ निचले स्तर के कुछ कार्यकर्ताओं और वालंटियर्स को गिरफ्तार किया जाएगा, फिर दो दिन बाद उनका जमानत हो जाएगा, जबकि घटना के लिए जिम्मेदार BJP के सीनियर नेताओं को बचा लिया जाएगा.’

सभी जिम्मेदार लोगों पर हो कार्रवाई- शतरूप घोष

उन्होंने कहा, ‘उसके बाद ये लोग बोलेंगे कि हमें जो करना था, हमने कर दिया. प्रभावित परिवारों को मुआवजा दे दिया है, इसलिए अब सब भूल जाइए. ताकि ये न हो कि BJP के जो-जो लोग यहां पर जिम्मेदार हैं, उन पर कोई कार्रवाई हो सके. इसलिए हम मांग करते हैं कि घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के पद या हैसियत की परवाह किए बिना उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए.’ 

यह भी पढ़ेंः अमित शाह 20 अक्टूबर को जाएंगे पंजाब, नशाखोरी-कानून व्यवस्था पर AAP सरकार पर साधा निशाना

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 18 Oct 2026 10:28 PM (IST)
Tags :
Kolkata CPIM WEST BENGAL Kolkata Stampede
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