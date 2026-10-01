कुर्सी, नेमप्लेट दोनों गायब... गठबंधन की PC में सोनिया गांधी की एंट्री, क्यों मची खलबली

इंडिया गठबंधन ने हाल ही में एक बैठक की, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए. इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अचानक एंट्री से हलचल मच गई. सोनिया गांधी जब मीटिंग में पहुंची तो न ही उनके लिए कुर्सी रखी गई थी और नहीं नेमप्लेट रखी गई थी. हालांकि उनके आने के बाद साथी नेताओं ने स्थिति को संभाल लिया.

'एनडीटीवी' की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होने वाली थीं, लेकिन वे अचानक पहुंच गईं. जब वे पहुंचीं तो अचानक अफरातफरी मच गई. ममता बनर्जी और सुप्रिया सुले, सोनिया गांधी के लिए कुर्सी खोजने लगी. वहां मौजूद नेताओं ने सोनिया गांधी को राहुल की सीट पर बैठाने का इशारा किया, लेकिन वे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की कुर्सी पर बैठीं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तय हो गई थी बैठने की जगह

प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सिटिंग अरेंजमेंट पूरी तरह से तय था, खरगे की कुर्सी पोडियम के बीच में थी. उनके पास राहुल गांधी की कुर्सी रखी गई थी. वहीं राहुल के पास तेजस्वी यादव की चेयर थी. इसके बाद ममता बनर्जी और सीपीएम की जनरल सेक्रेटरी एमए बेबी की सीट थी. इसी बीच सोनिया गांधी की एंट्री हो गई.

सोनिया-ममता के बीच दिखी नजदीकी

‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच नजदीकी साफ तौर पर नजर आई. ‘कॉन्स्टीट्यूशन क्लब’ में साढ़े तीन घंटे चली बैठक के दौरान दोनों वरिष्ठ नेता साथ बैठीं. जब बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी तो दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी पूरी तरह दिखाई दी.

गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरा गया. मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, इंडिया ब्लॉक की बैठक में 20 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया. सभी नेताओं ने अपनी बात रखी और सुझाव दिए. सभी दल एकजुट होने और साथ मिलकर लड़ने के लिए आगे आए हैं.

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