मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'तोड़ा भरोसा...'सरकार के किस कदम से नाराज हुए सोनम वांगचुक

'तोड़ा भरोसा...'सरकार के किस कदम से नाराज हुए सोनम वांगचुक

Sonam Wangchuk: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने केंद्र मंत्रियों पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि वो सरकार, विपक्ष और छात्रों के साथ अपना अनशन करना चाहते थे.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 06 Aug 2026 07:54 AM (IST)
Preferred Sources

नीट पेपर लीक के खिलाफ एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अनशन किया था. सोनम ने 26 दिन के बाद अपना अनशन तोड़ा था. सोनम ने 26 दिनों के बाद गुरुग्राम के एक अस्पताल में अपना अनशन तोड़ा था. उन्होंने अनशन तोड़ने की पूरी कहानी बताई है. साथ ही केंद्र मंत्रियों पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया है. सोनम ने कहा है कि सरकार, विपक्ष और छात्रों के साथ अपना अनशन करना चाहते थे मगर मंत्रियों के दौरे ने उनका प्लान खराब कर दिया.

उन्होंने वादा तोड़ा
सोनम वांगचुक ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि 'यह साफ तौर पर तय था कि केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ उनकी आधी रात की मुलाकात की कोई भी तस्वीर तब तक जारी नहीं की जाएगी, जब तक कि विपक्ष के नेताओं और छात्र प्रतिनिधियों को भी इस घोषणा में शामिल न कर लिया जाए. मंत्रियों ने अपने फोटोग्राफर बुला लिए थे. उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे इसे रिलीज नहीं करेंगे. उन्होंने वादा तोड़ दिया.'

लद्दाख में ये है रिवाज
लद्दाख में ये रिवाज है कि प्रदर्शनकारियों की मांगें मानने के बाद सरकारी प्रतिनिधि विरोध-प्रदर्शन के दौरान रखे गए उपवास को खत्म करने के लिए जूस या सूप देते हैं. हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पल को सिर्फ सत्ताधारी पार्टी से जुड़े कार्यक्रम के तौर पर नहीं दिखाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा- 'मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि इसमें दूसरी राजनीतिक पार्टियों के सदस्य, उनके नेता और छात्र नेता भी शामिल हों. मैं चाहता था कि यह एक संयुक्त कार्यक्रम हो.'

रखी थी ये शर्त
सोनम वांगचुक से मिलने के लिए मंत्री रात को पहुंचे थे. उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं अपना अनशन तो तोड़ दूंगा, लेकिन इसकी खबर मेरी शर्तों पर जारी की जाएगी, जिसमें विपक्ष के नेताओं और अगर संभव हो तो छात्र नेताओं की तस्वीरें भी साथ में हों, ताकि यह एक संयुक्त प्रयास लगे.

आईबी ऑफिसर थे गवाह
सोनम के मुताबिक मंत्री इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए और बैठक में मौजूद इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों को इस समझौते का गवाह बनाया गया. उन्होंने कहा- 'मैंने IB अधिकारियों से कहा, 'आप इस समझौते के गवाह हैं. जब तक मैं सभी पक्षों की मौजूदगी में यह खबर सार्वजनिक नहीं कर देता, तब तक कोई भी मीडिया को तस्वीरें जारी नहीं करेगा. वे सहमत हो गए और उन्होंने यह वादा किया. मगर ये वादा कुछ ही मिनटों में टूट गया. सोनम ने कहा- मैं दूसरी पार्टियों के नेताओं की तस्वीरें लेने का इंतजार कर रहा था. पांच मिनट के अंदर, एक सीनियर IB ऑफिसर हांफते हुए आया और बोला, 'सर, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये तस्वीरें पहले से ही टेलीविज़न चैनलों पर चल रही हैं.

और पढ़ें

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को फिल्म, टीवी शोज और वेब सीरीज की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 8 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 06 Aug 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
Hunger Strike JP Nadda Sonam Wangchuk JP Nadda NEET Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'तोड़ा भरोसा...'सरकार के किस कदम से नाराज हुए सोनम वांगचुक
सरकार के किस कदम से नाराज हुए सोनम वांगचुक, बोले- 'तोड़ा भरोसा'
इंडिया
Xप्लेन: बांग्लादेश लौटना चाहती हैं शेख हसीना लेकिन राह आसान नहीं, जानिए क्यों
Xप्लेन: बांग्लादेश लौटना चाहती हैं शेख हसीना लेकिन राह आसान नहीं, जानिए क्यों
इंडिया
370 हटने की बरसी पर भड़का जन-विद्रोह, POK में पाकिस्तान का कार्यक्रम फ्लॉप
370 हटने की बरसी पर भड़का जन-विद्रोह, POK में पाकिस्तान का कार्यक्रम फ्लॉप
इंडिया
बाबरी विध्वंस के बाद बांग्लादेश में क्या हुआ? 'लज्जा' पर क्यों भड़कते हैं कट्टरपंथी
बाबरी विध्वंस के बाद बांग्लादेश में क्या हुआ? 'लज्जा' पर क्यों भड़कते हैं कट्टरपंथी
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन-रूस के साथ हुई जंग तो क्या करेगा अमेरिका, ट्रंप के प्लान का खुलासा
चीन-रूस के साथ हुई जंग तो क्या करेगा अमेरिका, ट्रंप के प्लान का खुलासा
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत पर आज साफ होगी तस्वीर, JPSC केस में 5 और अरेस्ट
रांची प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत पर आज साफ होगी तस्वीर, JPSC केस में 5 और अरेस्ट
टेलीविजन
कभी एयर होस्टेस थीं दीपिका कक्कड़, मुंबई में 5 लोगों के साथ एक कमरे में रहती थीं 'सिमर'
कभी एयर होस्टेस थीं दीपिका कक्कड़, मुंबई में 5 लोगों के साथ एक कमरे में रहती थीं 'सिमर'
मध्य प्रदेश
राज्यसभा में कम हो जाएगी BJP सदस्यों की संख्या? निर्वाचन आयोग से हुई इस सांसद की शिकायत
राज्यसभा में कम हो जाएगी BJP सदस्यों की संख्या? निर्वाचन आयोग से हुई इस सांसद की शिकायत
क्रिकेट
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश की सबसे अनुशासित पार्टी है सपा, कोई नहीं कर सकता मुकाबला', अवधेश प्रसाद का चैलेंज
'देश की सबसे अनुशासित पार्टी है सपा, कोई नहीं कर सकता मुकाबला', अवधेश प्रसाद का चैलेंज
ट्रेंडिंग
Viral Video: महिला ने बाइक पर ही दे दिया बच्चे को जन्म, सामने आया भावुक वीडियो
महिला ने बाइक पर ही दे दिया बच्चे को जन्म, सामने आया भावुक वीडियो
हेल्थ
Salman Khan 16 Kg Weight Loss: 16 किलो वजन घटाकर चमके सलमान, 60 प्लस लोग जरूर जानें यह हेल्थ सीक्रेट!
16 किलो वजन घटाकर चमके सलमान, 60 प्लस लोग जरूर जानें यह हेल्थ सीक्रेट!
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget