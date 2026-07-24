INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासरकार ने कैसे तुड़वाया सोनम वांगचुक का 26 दिन का अनशन, कैसे मनाया, जानें पूरी कहानी

सरकार ने कैसे तुड़वाया सोनम वांगचुक का 26 दिन का अनशन, कैसे मनाया, जानें पूरी कहानी

26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 24 Jul 2026 11:03 AM (IST)
Preferred Sources

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार से मिले आश्वासन के बाद गुरुवार देर रात अपना 26 दिन लंबा भूख हड़ताल समाप्त कर दिया. गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने जूस पीकर अनशन तोड़ा. सरकार और आंदोलनकारियों के बीच पूरे दिन चली बातचीत के बाद यह सहमति बनी.

अमित शाह ने की लंबी बैठक, इसके बाद तेज हुई बातचीत

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, छात्र आंदोलन तेज होने और सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ करीब चार घंटे तक बैठक की.

ये भी पढ़ें: जंतर मंतर को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश, डेढ़ किमी के दायरे में बंद रहेगी मोबाइल इंटरनेट सर्विस

बैठक के बाद जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो से बात की और भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से काम कर रही है. उन्होंने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील करने का भी अनुरोध किया.

सरकार का आश्वासन पत्र लेकर अस्पताल पहुंचे मंत्री

शाम को जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल पहुंचे और सोनम वांगचुक को सरकार की ओर से आश्वासन पत्र सौंपा. दोनों मंत्रियों ने बताया कि सरकार शुक्रवार को सीजेपी (CJP) प्रतिनिधिमंडल को किसी निष्पक्ष स्थान पर बातचीत के लिए आमंत्रित करेगी.

इससे पहले सीजेपी नेतृत्व ने सरकार का जे.पी. नड्डा के आवास या कार्यालय में बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और जंतर-मंतर या किसी निष्पक्ष स्थान पर वार्ता की मांग की थी. सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधी बातचीत भी सोनम वांगचुक की प्रमुख मांगों में शामिल थी.

अगले सप्ताह संसद में आएगा नया विधेयक

सूत्रों के मुताबिक, बातचीत के दौरान सोनम वांगचुक को भरोसा दिलाया गया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के तहत नया विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा. इस प्रस्ताव को शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना भी जताई गई.

छात्रों पर केस नहीं, मुआवजे पर भी सकारात्मक रुख

जे.पी. नड्डा ने अस्पताल में गीतांजलि आंग्मो और अन्य लोगों की मौजूदगी में सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई 2026 को संसद मार्च में शामिल छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं करने पर सरकार सकारात्मक है.

उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही संसद में पेपर लीक और परीक्षा सुधार पर चर्चा कराने का आश्वासन दे चुकी है. साथ ही हाल के नीट पेपर लीक मामलों से जुड़े आत्महत्या के पीड़ितों के परिवारों को उचित मुआवजा देने के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक विचार किया जा रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की

सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि वह सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह का पालन करने और जल्द अपना वजन पहले जैसा करने का अनुरोध करते हैं. उन्होंने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की.

लद्दाख लौटने से पहले छात्रों से करेंगे मुलाकात

अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि उनकी इच्छा अब लद्दाख लौटने की है. हालांकि, सूत्रों के अनुसार उन्होंने सरकार को भरोसा दिलाया कि लद्दाख लौटने से पहले वह आंदोलन से जुड़े छात्रों और समर्थकों से मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा कि वह छात्रों से सरकार के आश्वासनों पर भरोसा बनाए रखने की अपील करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि शांतिपूर्ण आंदोलन में कोई असामाजिक तत्व शामिल होकर माहौल खराब न करे.

शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की अपील

सूत्रों के मुताबिक, सोनम वांगचुक ने सरकार को भरोसा दिया कि वह आगे भी शांतिपूर्ण और सकारात्मक बातचीत का समर्थन करेंगे. साथ ही आंदोलन से जुड़े लोगों से धैर्य बनाए रखने और संवाद प्रक्रिया पर विश्वास रखने की अपील करेंगे. सूत्रों के अनुसार, बातचीत के दौरान सरकार ने सोनम वांगचुक की सभी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने का फैसला किया. साथ ही उनकी सेहत और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जल्द समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का भरोसा भी दिया.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 24 Jul 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
JP Nadda Jitendra Singh Sonam Wangchuk JP Nadda Hunger Strike Ends
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सरकार ने कैसे तुड़वाया सोनम वांगचुक का 26 दिन का अनशन, कैसे मनाया, जानें पूरी कहानी
सरकार ने कैसे तुड़वाया सोनम वांगचुक का 26 दिन का अनशन, कैसे मनाया, जानें पूरी कहानी
इंडिया
Parliament Monsoon Session Day 5 LIVE: संसद भवन परिसर में विपक्ष ने शुरू किया प्रदर्शन, पेपर लीक को लेकर संसद में फिर होगी चर्चा
LIVE: संसद भवन परिसर में विपक्ष ने शुरू किया प्रदर्शन, पेपर लीक को लेकर संसद में फिर होगी चर्चा
इंडिया
सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, 26 दिन पहले किन मुद्दों से शुरू हुआ, कौन से 3 आश्वासन पर खत्म?
सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, 26 दिन पहले किन मुद्दों से शुरू हुआ, कौन से 3 आश्वासन पर खत्म?
इंडिया
'छात्रों पर डंडा नहीं, जवाब चाहिए', सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा- 'संकट में सिस्टम'
'छात्रों पर डंडा नहीं, जवाब चाहिए', सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा- 'संकट में सिस्टम'
Advertisement

वीडियोज

Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike | Jantar Mantar: वांगचुक के अनशन तोड़ने पर CJP का फूटा गुस्सा?
Bigg Boss 20 का नया लोगो जारी, Salman Khan की वापसी को लेकर बढ़ा उत्साह
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay के स्वैग और एक्शन ने जीता फैंस का दिल
NEET Paper Leak पर Salman Khan ने तोड़ी चुप्पी, स्टूडेंट्स के लिए कही बड़ी बात
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की वापसी? Reports ने बढ़ाई फैंस की उम्मीद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'छात्रों पर डंडा नहीं, जवाब चाहिए', सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा- 'संकट में सिस्टम'
'छात्रों पर डंडा नहीं, जवाब चाहिए', सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा- 'संकट में सिस्टम'
दिल्ली NCR
सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर CM रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया, कही दी ये बड़ी बात!
सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर CM रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया, कही दी ये बड़ी बात!
इंडिया
PM मोदी के आधी रात वाले वीडियो पर CJP बोली - 'सबसे सख़्त कार्रवाई है, जो आप...'
PM मोदी के आधी रात वाले वीडियो पर CJP बोली - 'सबसे सख़्त कार्रवाई है, जो आप...'
क्रिकेट
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
ओटीटी
Jana Nayagan OTT Release: थलपति विजय की 'जना नायकन' ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम होगी? यहां हैं सारी डिटेल्स
थलपति विजय की 'जना नायकन' ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम होगी? यहां हैं सारी डिटेल्स
इंडिया
Explained: क्या सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से CJP आंदोलन कमजोर होगा? एक्सपर्ट्स ने बताए ये तीन बड़े सिनेरियो
क्या वांगचुक के अनशन तोड़ने से CJP आंदोलन कमजोर होगा? एक्सपर्ट्स ने बताए ये 3 बड़े सिनेरियो
इंडिया
सोनम वांगचुक ने किन शर्तों पर तोड़ा अनशन? वीडियो जारी कर बताया, बोले- '26 दिन बाद खाने का स्वाद अच्छा लगता है'
सोनम वांगचुक ने किन शर्तों पर तोड़ा अनशन? वीडियो जारी कर बताया, बोले- '26 दिन बाद खाने का स्वाद अच्छा लगता है'
हेल्थ
Male Infertility: क्या पुरुषों में बढ़ रही इनफर्टिलिटी बनी IVF बूम की वजह, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े?
क्या पुरुषों में बढ़ रही इनफर्टिलिटी बनी IVF बूम की वजह, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े?
ENT LIVE
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
ENT LIVE
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
ENT LIVE
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
ENT LIVE
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
Embed widget