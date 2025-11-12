हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Delhi Blast: लाल किले से पहले कहां गया था उमर? दिल्ली धमाके को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, सिर्फ 10 मिनट रुका और फिर....

Delhi Blast: लाल किले से पहले कहां गया था उमर? दिल्ली धमाके को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, सिर्फ 10 मिनट रुका और फिर....

Delhi Blast: उमर मस्जिद में करीबन 10 मिनट रुका और फिर लालकिला की तरफ चला गया था, जिसके कुछ देर बाद उसने इस धमाके की आतंकी वारदात को अंजाम दिया. 

By : मनोज वर्मा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 12 Nov 2025 08:58 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, धमाका करने वाला उमर लाल किला के पास वारदात को अंजाम देने से पहले दिल्ली के कमला मार्केट थाना इलाके की एक मस्जिद में गया था. उमर मस्जिद में करीबन 10 मिनट रुका और फिर लालकिला की तरफ चला गया था, जिसके कुछ देर बाद उसने इस धमाके की आतंकी वारदात को अंजाम दिया. 

क्या उमर ने धमाके से पहले मस्जिद में नमाज अदा की थी?
बताया जा रहा है कि फैज इलाही मस्जिद में उमर ने 10 मिनट बिताए थे. इसके बाद वो यहां से लाल किला की सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में पहुंचा था. मस्जिद में लोगों का कहना है कि हमें पता तो नहीं लगा, लेकिन अगर 10 मिनट रुका है, तो नमाज भी पढ़ी होगी. हालांकि, उन्हें उमर से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है. पुलिस जानकारी लेकर गई है. सीसीटीवी उनके पास ही है. 

संदिग्ध इकोस्पोर्ट कार बरामद
इससे पहले पता चला है कि 10 नवंबर को हुए इस धमाके में पुलिस को धमाके से जुड़ा बड़ा सबूत हाथ लगा है. पुलिस ने धमाके वाली i-20 कार के साथ दिखी फोर्ड इकोस्पोर्ट नाम की संदिग्ध कार को फरीदाबाद के खंदावली गांव के पास से बरामद किया है. इसका राउंडअप भी फरीदाबाद पुलिस की तरफ से कर लिया गया है. 

इससे पहले इकोस्पोर्ट कार को लेकर ही अलर्ट जारी किया गया था. पुलिस मानकर चल रही थी कि यह गाड़ी ब्लास्ट करने वाले संदिग्धों के पास मौजूद थी. इसी की तलाश में पांच पुलिस की टीमें इस कार की तलाश में जुटी हुई थीं. अब इसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है. यह कार उमर की दूसरी कार है. 

कौन है उमर? 
डॉ. उमर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के कोइल गांव से ताल्लुक रखता है. उसका जन्म 24 फरवरी 1989 को हुआ. पढ़ाई में तेज उमर डॉक्टर बना. उसने अपनी पढ़ाई श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉवेज (GMC)से MBBS की पढ़ाई की. ये कश्मीर का टॉप मेडिकल कॉलेज माना जाता है. बतौर रेसीडेंट डॉक्टर उसने अपना करियर शुरू किया था.

10 नवंबर को हुआ था धमाका 
दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक भयानक धमाका हुआ था. यह ब्लास्ट I-20 कार में हुआ था. इसमें 12 लोगों की मौत की पुष्टी हुई है, साथ 20 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों का इलाज लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में चल रहा है. 

Published at : 12 Nov 2025 08:51 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast INDIA DELHI
