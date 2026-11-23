तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली (त्रिची) जिले में रविवार शाम एक तेज रफ्तार मिनीवैन सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई. हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. मिनीवैन में सवार सभी लोग तंजावुर जिले की एक ईंट भट्ठा इकाई में काम करते थे. वे नमक्कल में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे. पुलिस की शुरुआती जांच में तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर के वाहन से नियंत्रण खोने की बात सामने आई है.

यह हादसा एक बार फिर देश में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या के मामले में तमिलनाडु सबसे आगे है, लेकिन सड़क हादसों में सबसे ज्यादा लोगों की जान उत्तर प्रदेश में जाती है. यानी दुर्घटनाओं की संख्या और उनमें होने वाली मौतों के मामले में शीर्ष राज्य अलग-अलग हैं.

तमिलनाडु में हादसा कैसे हुआ?

पुलिस और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, हादसा रविवार शाम करीब 4 बजे मुसिरी-थुरैयूर स्टेट हाईवे पर कोथुरपट्टी के पास हुआ. मिनीवैन में कुल 10 लोग सवार थे. वे नमक्कल जिले के एरुमपट्टी गांव में एक सहकर्मी के परिवार में आयोजित कान छिदवाने के समारोह में शामिल होकर तंजावुर लौट रहे थे.

रास्ते में वाहन चालक राजेश ने नियंत्रण खो दिया और मिनीवैन सड़क से उतरकर नीम के पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. तीन अन्य ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया. दो घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद त्रिची के MGM सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इस हादसे में जान गंवाने वाले लोग अलग-अलग गांवों और जिलों से थे. वे सभी एक ही ईंट भट्ठे में काम करते थे. फिलहाल पुलिस की शुरुआती जांच में ओवरस्पीडिंग को हादसे की वजह बताया गया है. अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

सड़क हादसों में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है?

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की रोड एक्सिडेंट इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में दर्ज की गई. यहां 67,526 हादसे दर्ज किए गए. यह देश में दर्ज कुल हादसों का करीब 13.8% था.

सबसे ज्यादा मौत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 24,118 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में जान गई. 2024 में भारत में 4,87,707 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुईं. इनमें 1,77,175 लोगों की मौत हुई और 4,71,441 लोग घायल हुए. सड़क हादसों में हर घंटे कितने लोगों की मौत होती है?

MoRTH की 2024 की रिपोर्ट के आंकड़ों को देखें तो देश में हर दिन औसतन करीब 1,334 सड़क दुर्घटनाएं हुईं. इन हादसों में रोजाना लगभग 485 लोगों की मौत हुई. इसका मतलब है कि देश में हर घंटे औसतन 20 लोगों की जान सड़क हादसों में जाती है. इसी अवधि में हर घंटे करीब 56 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं.

सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह क्या है?

सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में सड़क हादसों और मौतों की सबसे बड़ी वजह ओवरस्पीडिंग यानी तेज रफ्तार रही. आंकड़ों के अनुसार ओवरस्पीडिंग के कारण 3,45,024 दुर्घटनाएं हुईं. इन हादसों में 1,24,522 लोगों की मौत हुई. यह सड़क दुर्घटनाओं में हुई कुल मौतों का 70.28 फीसदी है. गलत दिशा में गाड़ी चलाने और लेन अनुशासन का पालन न करने के कारण 8,327 लोगों की मौत हुई. शराब या नशे में वाहन चलाने के कारण 3,204 लोगों की जान गई. मोबाइल फोन के इस्तेमाल से जुड़े हादसों में 2,002 लोगों की मौत हुई. रेड लाइट जंप करने से 528 लोगों की जान गई.

यहां एक अहम बात समझना जरूरी है कि मंत्रालय ने हादसों के कारणों को केवल ड्राइवर की गलती तक सीमित नहीं रखा है. रिपोर्ट में सड़क की बनावट, मौसम, वाहन की स्थिति और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों को भी दुर्घटनाओं के संभावित कारणों में शामिल किया गया है.

सड़क किनारे पेड़ और दूसरी बाधाएं कितनी खतरनाक हैं?

तमिलनाडु के ताजा हादसे में मिनीवैन सड़क से उतरकर पेड़ से टकराई. ऐसे हादसों में सड़क के किनारे मौजूद स्थायी बाधाएं दुर्घटना की गंभीरता बढ़ा सकती हैं. सड़क के किनारे पेड़, बिजली के खंभे, दीवारें और अन्य कठोर वस्तुएं वाहन के नियंत्रण से बाहर होने पर जानलेवा साबित हो सकती हैं. इसलिए सड़क सुरक्षा में केवल सड़क की चौड़ाई या उसकी सतह नहीं, बल्कि उसके आसपास का सुरक्षित क्षेत्र भी महत्वपूर्ण होता है.

MoRTH की रिपोर्ट में सड़क की बनावट से जुड़े आंकड़े भी इस समस्या की ओर ध्यान दिलाते हैं. 2024 में एक करोड़ से अधिक आबादी वाले शहरों में सड़क हादसों का बड़ा हिस्सा सीधी सड़कों पर हुआ. वहीं घुमावदार सड़कों, निर्माणाधीन हिस्सों और गड्ढों वाले रास्तों पर भी दुर्घटनाएं दर्ज की गईं. इसका अर्थ यह नहीं कि सीधी सड़कें अपने आप ज्यादा खतरनाक हैं, बल्कि तेज रफ्तार और सड़क के वातावरण का संयुक्त प्रभाव दुर्घटनाओं को गंभीर बना सकता है.

सड़क हादसे रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है?

केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए 4E रणनीति अपनाई है. इसमें चार प्रमुख पहलू शामिल हैं:

-एजुकेशन: लोगों को यातायात नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व के बारे में जागरूक करना. इसके लिए सड़क सुरक्षा अभियान और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर चलाए जाते हैं.

-इंजीनियरिंग: सड़कों की डिजाइन, निर्माण और रखरखाव को सुरक्षित बनाना. राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थानों यानी ब्लैक स्पॉट की पहचान और सुधार करना भी इसका हिस्सा है.

-एनफोर्समेंट: ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, गलत दिशा में वाहन चलाने और दूसरे यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करना. इसके लिए कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है.

-एमरजेंसी केयर: हादसे के बाद घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना. सरकार की राह-वीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है.

इसके अलावा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 के जरिए यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने को सख्त किया गया. वाहनों की फिटनेस जांच, एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड लिमिटिंग डिवाइस जैसे सुरक्षा उपायों पर भी जोर दिया गया है.

फिर भी सड़क हादसे क्यों नहीं रुक रहे?

सरकार ने नियमों को सख्त किया है, सड़कें भी बेहतर हुई हैं और वाहनों में सुरक्षा तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है. इसके बावजूद हादसों और मौतों की संख्या कम नहीं हो पा रही है. इसकी एक वजह नियमों का प्रभावी पालन नहीं होना है. कई जगह तेज रफ्तार, गलत दिशा में ड्राइविंग और हेलमेट या सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करना आम समस्या बनी हुई है. दूसरी ओर, सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों, संकेतकों, लाइटिंग और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्तों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता.

एक और बड़ी चुनौती हादसे के बाद मिलने वाली चिकित्सा सहायता है. दुर्घटना के बाद शुरुआती समय में इलाज मिलने से जान बचने की संभावना बढ़ सकती है. लेकिन कई जगह एंबुलेंस, ट्रॉमा सेंटर और अस्पताल तक पहुंचने में देरी होती है.

तमिलनाडु का ताजा हादसा भी इसी बड़ी समस्या की याद दिलाता है. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को वजह बताया गया है, लेकिन दुर्घटना की पूरी तस्वीर सामने आने के लिए वाहन की स्थिति, सड़क की बनावट और मौके की परिस्थितियों की जांच जरूरी है.

तमिलनाडु में आठ लोगों की मौत का हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि देश में सड़क सुरक्षा की चुनौतियों का उदाहरण है. आंकड़े बताते हैं कि तमिलनाडु में दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की जाती हैं. देश में हर साल लाखों दुर्घटनाएं और हजारों मौतें हो रही हैं.

सड़क हादसों को रोकने के लिए केवल जुर्माना बढ़ाना पर्याप्त नहीं है. इसके लिए तेज रफ्तार पर नियंत्रण, सुरक्षित सड़क डिजाइन, वाहनों की नियमित जांच, यातायात नियमों का पालन और दुर्घटना के बाद त्वरित चिकित्सा सहायता जरूरी है. सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार, प्रशासन और वाहन चालकों तीनों की है.