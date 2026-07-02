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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापत्थर की खदान में चट्टान गिरने से सात मजदूरों की मौत, बेंगलुरु में बड़ा हादसा

पत्थर की खदान में चट्टान गिरने से सात मजदूरों की मौत, बेंगलुरु में बड़ा हादसा

Rock Collapses At Stone Quarry In Bengaluru: बेंगलुरु में गुरुवार (2 जुलाई) को बड़ा हादसा हो गया. जहां पत्थर की खदान में काम कर रहे सात मजदूरों की मौत हो गई, श्रमिक बिहार के रहने वाले थे. विशाल चट्टान गिरने से यह हादसा हुआ.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 02 Jul 2026 11:50 AM (IST)
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बेंगलुरु दक्षिण जिले के मादापट्टना के पास एक पत्थर की खदान में चट्टान गिरने से 7 मजदूरों की दुखद मौत हो गई. यह हादसा आज (2 जुलाई) सुबह तब हुआ, जब कावेरी कंपनी के कर्मचारी एक चट्टान पर काम कर रहे थे. एक क्रेन ऊपर की तरफ कर रही थी, उसी समय, अचानक एक बड़ी चट्टान नीचे की ओर गिरी और वहां काम कर रहे कर्मचारियों पर गिर गई. तावरेकेरे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है.

शुरुआती जांच में पता चला है कि हादसे के वक्त खदान में 15-20 मजदूर काम कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक, सभी एक स्टोन क्रशर पर दिहाड़ी मजदूरी करते थे. पुलिस ने बताया कि चट्टान के गिरने के बाद ये सभी उसके नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब मजदूर खदान में काम कर रहे थे. इस हादसे में घायल हुए लोगों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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राहत-बचाव दल मौके पर मौजूद
घायलों की संख्या की पुष्टि की जा रही है. चट्टान गिरने की घटना के बाद बचाव दल और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे तथा राहत कार्य शुरू किया. अधिकारियों ने घटनास्थल की घेराबंदी कर दी है. घटनास्थल पर मौजूद एक श्रमिक ने बताया कि वहां लगभग 18 कर्मचारी काम कर रहे थे. 

बिहार के रहने वाले थे मजदूर

इसी दौरान करीब 40 फुट की ऊंचाई से एक विशाल चट्टान श्रमिकों पर आ गिरी. पुलिस ने बताया कि सभी मृतक बिहार के मूल निवासी थे और उनके परिवारों को सूचित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. उसने बताया कि चट्टान गिरने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है, और इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या खदान में कोई लापरवाही बरती गई थी या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया था.

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Input By : PTI
Published at : 02 Jul 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Bengaluru Breaking News Abp News
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