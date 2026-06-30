1994 बैच के सीनियर IPS अमित कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए नए SPG चीफ

सीनियर आईपीएस अधिकारी अमित कुमार एसपीजी चीफ नियुक्त किए गए हैं. सरकार ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया है. एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दायित्व संभालती है. इसके अलावा एसपीजी पीएम के सरकारी आवास पर साथ रहने वाले निकटतम लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखती है

बिहार कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अमित कुमार

अमित कुमार बिहार कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं. कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने कुमार की एसपीजी में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में नियुक्ति को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मंजूरी दे दी है.

आलोक शर्मा को 9 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है

आदेश में कहा गया है कि कुमार वर्तमान एसपीजी निदेशक आलोक शर्मा का विस्तारित कार्यकाल अगले साल 31 मार्च को पूरा होने के बाद एसपीजी के निदेशक का पदभार संभालेंगे. शर्मा 60 साल की आयु पूरी होने पर मंगलवार को रिटायर होने वाले थे. उन्हें 24 जून को एसपीजी प्रमुख के रूप में नौ महीने का सेवा-विस्तार दिया गया था.

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जानें एसपीजी से जुड़ी जरूरी जानकारी

SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भारत की एक विशेष सुरक्षा बल है. यह पीएम, उनके परिवार, पूर्व पीएम, पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है. यह बल केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत आता है. इंटेलिजेंस ब्यूरों के तहत यह फोर्स काम करती है. पीएम की सुरक्षा की नजर से इस फोर्स को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है. एसपीजी को सबसे पेशेवर और मॉर्डन सुरक्षा बलों में से एक माना जाता है.

साल 1988 में इसकी स्थापना की गई थी. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इसको बनाया गया था. पीएम की सुरक्षा का अग्रिम घेरे की जिम्मेदारी भी एसपीजी ही संभालती है. इसका मुख्य काम है कि प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी कोने में जाए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाए.

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