आरजी कर कांड में गिरफ्तार पूर्व TMC विधायक निर्मल घोष पर अंडों से हमला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आरजी कर घटना की नई जांच के आदेश दिए गए।

पश्चिम बंगाल के चर्चित आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के कथित यौन शोषण और हत्या मामले में गिरफ्तार ओडिशा से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व विधायक निर्मल घोष को लेकर शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को एक नया घटनाक्रम सामने आया है. दरअसल, मामले में गिरफ्तार आरोपी को जब पुलिस अदालत में पेशी के लिए लेकर जा रही थी, तभी बंगाल की आक्रोशित जनता ने टीएमसी के पूर्व विधायक निर्मल घोष पर अंडों से हमला कर दिया.

थाने से अदालत पहुंचने के लिए जनता का दिखाया आक्रोश

यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के बैरकपुर में स्थित खारदाह पुलिस स्टेशन से आरोपी पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष को बैरकपुर अदालत ले जाने के क्रम में घटी. न्यूज एजेंसी एएनआई की तरफ से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी निर्मल घोष चारों तरफ से घेरकर पुलिस वैन की तरफ लेकर जा रही है और इस दौरान आक्रोशित लोगों निर्मल घोष पर हाथों से और अंडों से हमला कर रहे हैं. इसके बाद जब निर्मल घोष अदालत परिसर पर पहुंचे, तो पुलिस ने कड़े सुरक्षा घेरे में उन्हें अदालत के भीतर पहुंचाया.

#WATCH | West Bengal: Eggs were thrown at Nirmal Ghosh, former TMC MLA from Panihati, while he was being taken from Khardah Police Station to Barrackpore Court.



He has been arrested in connection with RG Kar rape and murder case. pic.twitter.com/mH95BIMJe2 — ANI (@ANI) August 14, 2026

आरजी कर घटना की नई जांच के लिए शुभेंदु अधिकारी ने दिया आदेश

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ कथित यौन उत्पीड़न और हत्या की घटना साल 2024 में तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान घटी थी. जिसकी जांच फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है, लेकिन 9 अगस्त, 2024 को इस घटना के दो साल पूरे होने के बाद 9 अगस्त, 2026 को पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले में नई जांच के आदेश जारी किए हैं.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नई जांच की घोषणा करते हुए दावा किया कि इस मामले में पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रही है. वहीं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री शरद्वत मुखोपाध्याय ने कहा कि सच सामने आना चाहिए. न्याय होना चाहिए. भयानक आरजी कर घटना के दो साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं. हमें जानना है कि आखिर क्या हुआ था.

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