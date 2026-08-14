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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचाकन इंडस्ट्रियल एरिया पर विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार ने दिया जवाब

चाकन इंडस्ट्रियल एरिया पर विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार ने दिया जवाब

विवाद की शुरुआत शरद पवार के एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई. पवार ने दावा किया कि खराब सड़कों, पानी की कमी और ट्रैफिक जाम से परेशान होकर करीब 20 कंपनियां पलायन पर विचार कर रही हैं.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 14 Aug 2026 11:19 PM (IST)
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महाराष्ट्र के चाकन औद्योगिक क्षेत्र में हालात को लेकर सियासत तेज हो गई है. टूटी सड़कें, पानी की किल्लत और ट्रैफिक जाम बड़ा मुद्दा बन गए हैं. विपक्ष का आरोप है कि इन्हीं समस्याओं के चलते कंपनियां राज्य छोड़ने पर विचार कर रही हैं. शरद पवार के बयान के बाद सुप्रिया सुले और आदित्य ठाकरे ने भी सरकार को घेरा है. विपक्ष का कहना है कि सरकार निवेश की बात करती है, लेकिन मौजूदा उद्योगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रही. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों को खारिज किया है. उद्योग मंत्री उदय सामंत ने भी साफ कहा है कि कोई कंपनी चाकन से बाहर नहीं गई है और सरकार उद्यमियों से सीधे बात कर रही है. चाकन औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, पानी और ट्रैफिक की समस्या अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है. 

शरद पवार की पोस्ट से हुई विवाद की शुरुआत

विवाद की शुरुआत शरद पवार के एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई. पवार ने दावा किया कि खराब सड़कों, पानी की कमी और ट्रैफिक जाम से परेशान होकर करीब 20 कंपनियां पलायन पर विचार कर रही हैं. इन कंपनियों में 2 हजार से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं. पवार ने यह भी कहा कि पिछले पांच साल में महाराष्ट्र में 36 हजार से ज्यादा निजी कंपनियां बंद हुई हैं.

विपक्ष का क्या आरोप?

विपक्ष का आरोप है कि सरकार उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल नहीं बना पा रही है. सुप्रिया सुले ने कहा कि राज्य से कंपनियों का बाहर जाना गंभीर संकेत है और सरकार को जवाब देना चाहिए. शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने भी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में कई इंडस्ट्री और उनसे जुड़े कारोबार महाराष्ट्र से बाहर गए हैं. आदित्य ठाकरे ने चाकन और नासिक में सड़क, पानी और बिजली की स्थिति पर सवाल उठाए.

आदित्य ठाकरे का कहना है कि सरकार बड़े निवेश के दावे करती है, लेकिन जमीन पर उद्योगों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिलतीं. उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ रहा है.

CM देवेंद्र फडणवीस ने दिया जवाब

विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों के बंद होने की बात हो रही है, उनमें से 76 प्रतिशत कंपनियां ‘डिफंक्ट’ थीं. यानी ये कंपनियां कभी शुरू ही नहीं हुईं और रिकॉर्ड से हटाई गई हैं. फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में करीब 4 लाख एक्टिव कंपनियां हैं और राज्य देश में पहले स्थान पर है. उन्होंने यह भी बताया कि चाकन की समस्याओं को लेकर सरकार ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों स्तर पर समाधान पर काम चल रहा है.

उद्योग मंत्री ने कंपनियों के पलायन के दावों को किया खारिज

उद्योग मंत्री उदय सामंत ने भी कंपनियों के पलायन के दावों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि चाकन से कोई कंपनी माइग्रेट नहीं हुई है. सामंत ने बताया कि वे 16 अगस्त को उद्यमियों से मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा कि वे खुद चाकन जाकर उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान होने तक लगातार फॉलोअप करेंगे. सरकार का दावा है कि 90 से 100 प्रतिशत समस्याओं का समाधान किया जाएगा.

चाकन की बुनियादी समस्याएं अब महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा मुद्दा बन गई हैं. विपक्ष इसे उद्योगों के पलायन से जोड़ रहा है, जबकि सरकार इन दावों को खारिज कर रही है. अब नजरें उस बैठक पर हैं, जहां उद्योगों की समस्याओं पर ठोस फैसला लिया जा सकता है. देखना होगा कि जमीन पर हालात कितनी जल्दी बदलते हैं.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 14 Aug 2026 11:19 PM (IST)
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SHARAD PAWAR SUPRIYA SULE MAHARASHTRA
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