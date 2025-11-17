हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासऊदी अरब में मक्का से मदीना वाले रास्ते में 42 भारतीयों की मौत, भारत ने दी प्रतिक्रिया, ओवैसी ने भी सरकार से लगाई ये गुहार

सऊदी अरब में मक्का से मदीना वाले रास्ते में 42 भारतीयों की मौत, भारत ने दी प्रतिक्रिया, ओवैसी ने भी सरकार से लगाई ये गुहार

Saudi Arab Bus Accident: विदेश मंत्री ने सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास अपने नागरिकों और उनके परिवारों की पूरी मदद कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 17 Nov 2025 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

सऊदी अरब में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 42 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है. यह दुर्घटना बीती रात करीब 1:30 बजे हुई, जब मक्का से मदीना जा रही एक बस रास्ते में भीषण रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई. खलीज टाइम्स के मुताबिक, बस में हैदराबाद के उमरा यात्री सवार थे. हादसे में 42 लोगों के मारे जाने की आशंका है.

विदेश मंत्री ने जताई संवेदना 
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा का कॉन्सुलेट भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों की पूरी मदद कर रहे हैं. उन्होंने X पर लिखा, 'मदीना, सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों से जुड़े हादसे से गहरा सदमा हुआ है. हमारी एंबेसी और कॉन्सुलेट पूरी सहायता दे रहे हैं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं.'

ओवैसी ने उठाई मदद और शवों को वापस लाने की मांग
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उन्हें खबर मिली है कि हादसे में बस में आग लग गई थी और अभी सिर्फ एक यात्री के बचने की जानकारी है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है. ओवैसी ने बताया कि उनकी बात रियाद स्थित भारतीय दूतावास के मिशन उप-प्रमुख (डीसीएम) अबू माथेन जॉर्ज से हुई, जिन्होंने मामले की जानकारी जुटाने का भरोसा दिया है.

उन्होंने कहा कि उन्होंने हैदराबाद की दो ट्रैवल एजेंसियों से यात्रियों का विवरण लेकर दूतावास और विदेश सचिव के साथ साझा किया है. ओवैसी ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्री जयशंकर से अनुरोध किया कि मृतकों के शव भारत लाए जाएं और घायलों को उचित इलाज मिले.

जेद्दा में 24x7 हेल्पलाइन शुरू
जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जानकारी दी कि मदीना के पास हुए इस हादसे को देखते हुए 24x7 कंट्रोल रूम बनाया गया है.
हेल्पलाइन नंबर:
टोल-फ्री: 8002440003

Published at : 17 Nov 2025 11:36 AM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Bus Accident Indian Pilgrims Mecca Medina
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
साउथ सिनेमा
Nayanthara Net Worth: 100 करोड़ का बंगला, प्राइवेट जेट, नयनतारा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल, जानें नेटवर्थ
100 करोड़ का बंगला, प्राइवेट जेट, नयनतारा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल, जानें नेटवर्थ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
जनरल नॉलेज
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget