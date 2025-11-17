सऊदी अरब में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 42 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है. यह दुर्घटना बीती रात करीब 1:30 बजे हुई, जब मक्का से मदीना जा रही एक बस रास्ते में भीषण रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई. खलीज टाइम्स के मुताबिक, बस में हैदराबाद के उमरा यात्री सवार थे. हादसे में 42 लोगों के मारे जाने की आशंका है.

विदेश मंत्री ने जताई संवेदना

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा का कॉन्सुलेट भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों की पूरी मदद कर रहे हैं. उन्होंने X पर लिखा, 'मदीना, सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों से जुड़े हादसे से गहरा सदमा हुआ है. हमारी एंबेसी और कॉन्सुलेट पूरी सहायता दे रहे हैं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं.'

ओवैसी ने उठाई मदद और शवों को वापस लाने की मांग

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उन्हें खबर मिली है कि हादसे में बस में आग लग गई थी और अभी सिर्फ एक यात्री के बचने की जानकारी है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है. ओवैसी ने बताया कि उनकी बात रियाद स्थित भारतीय दूतावास के मिशन उप-प्रमुख (डीसीएम) अबू माथेन जॉर्ज से हुई, जिन्होंने मामले की जानकारी जुटाने का भरोसा दिया है.

उन्होंने कहा कि उन्होंने हैदराबाद की दो ट्रैवल एजेंसियों से यात्रियों का विवरण लेकर दूतावास और विदेश सचिव के साथ साझा किया है. ओवैसी ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्री जयशंकर से अनुरोध किया कि मृतकों के शव भारत लाए जाएं और घायलों को उचित इलाज मिले.

जेद्दा में 24x7 हेल्पलाइन शुरू

जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जानकारी दी कि मदीना के पास हुए इस हादसे को देखते हुए 24x7 कंट्रोल रूम बनाया गया है.

हेल्पलाइन नंबर:

टोल-फ्री: 8002440003