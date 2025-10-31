लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल की आज (31 अक्टूबर 2025) 150 वीं जयंती है. इस खास दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता की शपथ दिलाई. लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि भारत सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है. वे भारत के एकीकरण के पीछे प्रेरक शक्ति थे और इस प्रकार हमारे राष्ट्र के प्रारंभिक वर्षों में इसके भाग्य को आकार दे रहे थे. राष्ट्रीय अखंडता, सुशासन और जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. हम एक अखंड, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के उनके दृष्टिकोण को बनाए रखने के अपने सामूहिक संकल्प की भी पुष्टि करते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर शुक्रवार (31 अक्टूबर ) को पुष्पांजलि अर्पित की. मोदी के 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से पटेल की जयंती हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनायी जाती है. मोदी सुबह गुजरात के नर्मदा जिले में एकता नगर के निकट पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा पर पहुंचे और पुष्प अर्पित कर भारत के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद वह एक निकटवर्ती स्थल के लिए रवाना हो गए, जहां उपस्थित लोगों को उन्होंने एकता की शपथ दिलाई.

India pays homage to Sardar Vallabhbhai Patel on his 150th Jayanti. He was the driving force behind India’s integration, thus shaping our nation’s destiny in its formative years. His unwavering commitment to national integrity, good governance and public service continues to… pic.twitter.com/7quK4qiHdN — Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2025

राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह

इस साल के राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में एक सांस्कृतिक उत्सव और पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तरफ राष्ट्रीय एकता दिवस परेड आयोजित की गई. इस जयंती समारोह का मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय एकता दिवस परेड है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल (BSF) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (SRPF) जैसे अर्धसैनिक बलों और विभिन्न राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियां शामिल है. इस वर्ष यह आयोजन और भी खास हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन गणतंत्र दिवस परेड की तर्ज पर किया जा रहा है.

