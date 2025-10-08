HOD पर छात्रा से दुर्व्यवहार का आरोप, पुलिस ने आरोपी टीचर को किया गिरफ्तार

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित निजी कॉलेज से हैरान कर देने वाला एक मामले सामने आया है. कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट (एचओडी) को बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए) की एक छात्रा से कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि आरोपी टीचर संजीव कुमार मंडल ने पढ़ाई और उपस्थिति में मदद करने के बहाने छात्रा से अनुचित व्यवहार किया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार ये पूरा मामला 25 सितंबर, 2025 का बताया जा रहा है, जबकि शिकायत कुछ दिनों पहले ही तिलकनगर थाने में दर्ज कराई गई है. जानकारी के मुताबिक आरोपी शिक्षक ने छात्रा को पहले अपने घर बुलाया था और यह कहकर बुलाया कि वो उनके सब्जेक्ट में कमजोर है और उसकी अटेंडेंस (हाजिरी) भी कम है, इसलिए वो (टीचर) छात्रा की मदद करना चाहता है.

विश्वास जीतने के लिए आरोपी टीचर ने पहले पीड़िता की मां से की बात

आरोपी शिक्षक संजीव कुमार मंडल ने विश्वास जीतने के लिए पहले पीड़िता की मां से भी बात की थी. उसके बाद जब छात्रा आरोपी शिक्षक के घर पहुंची तो शिक्षक ने उसके साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया. इस घटना से स्तब्ध पीड़ित छात्रा ने बाद में अपने माता-पिता को इसकी पूरी जानकारी दी. इसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने आरोपी शिक्षक संजीव कुमार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है. तिलकनगर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

बेंगलुरु के एक कॉलेज के शिक्षकों ने छात्रा को बनाया था अपना शिकार

कुछ माह पहले बेंगलुरु में ही एक कॉलेज के शिक्षकों ने एक छात्रा को अपना शिकार बनाया था. आरोपियों की पहचान नरेंद्र (फिजिक्स का लेक्चरर) संदीप (बायोलॉजी लेक्चरर) और अनूप के रूप में हुई थी. इन तीनों आरोपियों ने बारी-बारी से छात्रा के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया था.

