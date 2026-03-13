'राष्ट्रपति तुरंत...' लाइव इंटरव्यू के बीच में ट्रंप का स्कॉट बेसेंट को आया बुलावा, कांपती आवाज में क्यों लौटे वापस?
बेसेंट अपना माइक्रोफोन हटाते हैं. इस दौरान वह कहते हैं कि वह कुछ देर के लिए जा रहे हैं. यह घटना सुबह 10.22 के आसपास की बताई जा रही है. पत्रकार को इस दौरान 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा.
ईरान में तनाव के बीच अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को गुरुवार को अपना लाइव इंटरव्यू रोकना पड़ा. उन्हें अचानक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बुलाया. वह व्हाइट हाउस में स्काई न्यूज के विल्फ्रेड फ्रॉस्ट से चर्चा कर रहे थे, तभी उनके एक सहयोगी आए और कहा कि राष्ट्रपति आपको तुरंत बुला रहे हैं.
बेसेंट अपना माइक्रोफोन हटाते हैं. इस दौरान वह कहते हैं कि वह कुछ देर के लिए जा रहे हैं. यह घटना सुबह 10.22 के आसपास की बताई जा रही है. पत्रकार को इस दौरान 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा. इसके बाद बेसेंट इंटरव्यू के लिए वापस लौटे. जब वह वापस लौटे तो काफी घबराए हुए नजर आ रहे थे. उनकी आवाज में कंपकंपी साफ झलक रही थी.
पत्रकार ने पूछा ट्रंप कैसे हैं? बेसेंट ने दिया ये जवाब?
इस दौरान स्काई न्यूज के पत्रकार ने पूछा कि ट्रंप कैसे हैं, क्या राष्ट्रपति प्रेशर में हैं, तो बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति का मनोबल काफी ऊंचा है. ईरान मिशन तय समय से काफी आगे चल रहा है. इसके अलावा उन्होंने ट्रंप और पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ की तारीफ भी की. साथ ही कहा कि उनका बेटा सेना में शामिल होने का विचार कर रहा है. मैं अपने बच्चों की जान उनके हाथों में सौंपता हूं.
खुद को समलैंगिक बताते हैं बेसेंट
इस दौरान बेसेंट की आवाज कांप रही थी. वह ईरान की स्थिति पर पर क्लियर जवाब से बचते हुए भी नजर आए. बेसेंट अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के प्रमुख हैं और अपने आप को समलैंगिक बताते हैं.वह अपने पति जॉन फ्रीमैन केसाथ दो बच्चों - कोल और कैरोलिन की परवरिश करते हैं. इनका जन्म सरोगेसी से हुए है.
ट्रंप का दावा- ईरान हार मानने वाला था
इधर Axios रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने जी-7 कॉल के दौरान दावा किया है कि ईरान हार मानने वाला था. उस कैंसर से छुटकारा पा लिया है, जो हम सभी के लिए खतरा बना हुआ था. इस दौरान ट्रंप एपिक फ्यूरी ऑपरेशन की जमकर तारीफ करते नजर आए.
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Source: IOCL