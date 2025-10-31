संजय राऊत की तबीयत अचानक बिगड़ी, PM मोदी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना

संजय राऊत पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं में से हैं और उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते हैं. पार्टी पर जब भी संकट आया, राऊत ने हमेशा ढाल बनकर भूमिका निभाई है, लेकिन अब उनकी सेहत को लेकर चिंता की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत में गंभीर गिरावट आई है. डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल भीड़-भाड़ से दूर रहने और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल न होने की सलाह दी है. राऊत ने खुद ‘X’ पर अपनी सेहत को लेकर जानकारी दी है.

संजय राऊत ने अपने पोस्ट में लिखा, 'आप सभी ने मुझ पर हमेशा विश्वास रखा और प्रेम दिया, लेकिन फिलहाल मेरी तबीयत में अचानक कुछ गंभीर गड़बड़ी पाई गई है, मेरा इलाज चल रहा है. मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊंगा.'

भीड़ में जाने पर रोक

राऊत ने आगे बताया, 'डॉक्टरों ने उन्हें बाहर जाने और भीड़ में शामिल होने पर रोक लगाई है. यह निर्णय मजबूरी में लिया गया है. मुझे विश्वास है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ होकर नए साल में आप सबसे फिर मुलाकात करूंगा.'

जैसे ही संजय राऊत की तबीयत खराब होने की खबर सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की. राऊत ने भी पीएम मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और कहा, 'मैं और मेरा परिवार आपके आभारी हैं.'

सुषमा अंधारे ने की दीर्घायु की कामना

ठाकरे गट की नेत्री सुषमा अंधारे ने भी राऊत के लिए प्रार्थना की. उन्होंने कहा, 'हमें पता है कि भले ही आप सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच न जा सकें, लेकिन आपने जो वैचारिक लड़ाई शुरू की है, उसे आप इन दिनों भी जारी रखेंगे. जब हमारे पक्षप्रमुख पर चारों ओर से हमले हो रहे हैं, तब आपने इस शिवसेना के किले को बचाने के लिए छाती तानकर खड़े रहे.'

उन्होंने आगे लिखा, 'आप जल्द ही स्वस्थ होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है. आपके साथ केवल शिवसैनिक ही नहीं, बल्कि हर दबा-कुचला व्यक्ति, जो भाजपा की दंडेलशाही से परेशान है, वह भी आपके साथ खड़ा है.' फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संजय राऊत का इलाज किस बीमारी के लिए चल रहा है.

