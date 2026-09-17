RSS कार्यालय पर बम हमले से जुड़े केस में ED की रेड, चार राज्यों में एक्शन

झारखंड के रांची स्थित RSS कार्यालय पर जून 2026 में हुए बम हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की. ED के दिल्ली जोन की टीमों ने 17 सितंबर 2026 को दिल्ली, बिहार, झारखंड और कर्नाटक में कुल चार ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

ED की यह कार्रवाई NIA द्वारा दर्ज मामले को प्रेडिकेट ऑफेंस मानते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की जा रही है. जांच एजेंसी को आशंका है कि बम हमले से जुड़े आपराधिक नेटवर्क की गतिविधियों में संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और फंडिंग का इस्तेमाल हुआ हो सकता है.

चार राज्यों में खंगाला जा रहा वित्तीय नेटवर्क

ED की टीमें चारों राज्यों में संदिग्धों और उनसे जुड़े परिसरों पर दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य अहम साक्ष्य खंगाल रही हैं. जांच का प्रमुख फोकस फंड के स्रोत, पैसों के लेन-देन और संभावित मनी ट्रेल का पता लगाने पर है.

NIA केस बना आधार

रांची में RSS कार्यालय परिसर पर जून 2026 में हुए बम हमले की जांच NIA कर रही है. इसी मामले में सामने आए तथ्यों और संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच शुरू की है. ED की तलाशी अभी जारी है. कार्रवाई पूरी होने के बाद बरामद दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य सामग्री के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकती है.

बता दें कि रांची स्थित आरएसएस के कार्यालय के पास पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया था. इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के दौरान एक आरोपी ने भागने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वह घायल हो गया था. हालांकि पुलिस के चंगुल से बच नहीं सका था. इसके बाद मामले में ईडी की एंट्री हो गई.

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