ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से DMK खफा, कहा- ‘हम किसी को भी तमिल...’

राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से DMK खफा, कहा- ‘हम किसी को भी तमिल...’

तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली पार्टी डीएमके ने तमिल संस्कृति और विरासत की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है. DMK ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के हिंदी टाइटल पर भी आपत्ति जताई.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 11 Oct 2026 09:59 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु की सत्ता में लंबे वक्त तक गठबंधन में रहने वाली पार्टी कांग्रेस और DMK के बीच अब एक नया विवाद शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो विपक्षी इंडिया ब्लॉक के भीतर भाषाई अंतर को लेकर मतभेद होने की तरफ इशारा करता है. दरअसल, तमिलनाडु में विपक्षी पार्टी DMK ने रविवार (11 अक्टूबर, 2026) को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ के हिंदी टाइटल वाले आउटरीच प्रोग्राम को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है.

डीएमके के प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने तमिलनाडु से जुड़े राहुल गांधी के शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को चेन्नई में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए हिंदी भाषा में शीर्षक के इस्तेमाल करने के कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि पार्टी को राहुल गांधी से तमिल सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए उपदेश लेने की जरूरत नहीं है. हम किसी को भी तमिल गौरव को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
CJP Protest Live Updates: CJP कानून का पालन नहीं करती, पुलिस की गलत छवि पेश की- दिल्ली पुलिस
LIVE: CJP कानून का पालन नहीं करती, पुलिस की गलत छवि पेश की- दिल्ली पुलिस
इंडिया
कपिल सिब्बल से मुलाकात के बाद ध्रुव राठी की PC, कहा- 'मैं सभी पार्टियों को...'
कपिल सिब्बल से मुलाकात के बाद ध्रुव राठी की PC, कहा- 'मैं सभी पार्टियों को...'
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा - 'कल पूरा भारत...'
CJP प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा - 'कल पूरा भारत...'
इंडिया
दिल्ली पुलिस के दावों पर भड़के अभिजीत दीपके- 'वो पार्ट डिलीट कर दिया जिसमें...'
दिल्ली पुलिस के दावों पर भड़के अभिजीत दीपके- 'वो पार्ट डिलीट कर दिया जिसमें...'

हमें आपसे कोई ज्ञान नहीं चाहिए राहुल गांधी- अन्नादुरई

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, डीएमके प्रवक्त सरवनन अन्नादुरई ने कहा, ‘भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है. दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. राहुल गांधी यहां आकर बड़े-बड़े भाषण देते हैं. आपने न तमिल भाषा या न हीं अंग्रेजी जैसी न्यूट्रल भाषा में इसका नाम लेने की भी कर्टसी दिखाई और आप यहां आकर हमें हमारी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने का पाठ पढ़ा रहे हैं. राहुल गांधी, हमें आपसे किसी भी तरह का ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है.’

इस दौरान अन्नादुरई ने राज्य की स्वायत्तता और गौरव की रक्षा के प्रति डीएमके की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है. उन्होंने कहा, ‘डीएमके इतनी मजबूत है कि वह तमिलनाडु में ऐसे किसी को भी घुसने नहीं देगी, जो राज्य और उसके लोगों की संस्कृति और पहचान को खत्म करेंगे.

डीएमके के तमिल संस्कृति और विरासत की रक्षा पर दिया जोर

डीएमके ने इस बात पर जोर दिया कि वह तमिलनाडु की विरासत की रक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पित और प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही, पार्टी किसी को भी तमिल के गौरव को नुकसान पहुंचाने या कम करने की मंजूरी नहीं देगी. 

यह भी पढ़ेंः CJP प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा - 'कल पूरा भारत...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 11 Oct 2026 09:59 PM (IST)
Tags :
DMK Tamil Nadu RAHUL GANDHI CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJP Protest Live Updates: CJP कानून का पालन नहीं करती, पुलिस की गलत छवि पेश की- दिल्ली पुलिस
LIVE: CJP कानून का पालन नहीं करती, पुलिस की गलत छवि पेश की- दिल्ली पुलिस
इंडिया
कपिल सिब्बल से मुलाकात के बाद ध्रुव राठी की PC, कहा- 'मैं सभी पार्टियों को...'
कपिल सिब्बल से मुलाकात के बाद ध्रुव राठी की PC, कहा- 'मैं सभी पार्टियों को...'
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा - 'कल पूरा भारत...'
CJP प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा - 'कल पूरा भारत...'
इंडिया
दिल्ली पुलिस के दावों पर भड़के अभिजीत दीपके- 'वो पार्ट डिलीट कर दिया जिसमें...'
दिल्ली पुलिस के दावों पर भड़के अभिजीत दीपके- 'वो पार्ट डिलीट कर दिया जिसमें...'
Advertisement

वीडियोज

कॉकरोच ने छोडा मैदान, अब विपक्ष करेगा घमासान?
नेताओं का मंदिर-दर्शन, भक्ति या वोट वाली शक्ति?
Mann Atisundar🥳 की जोड़ी संग SBS का 23वां बर्थडे, जमकर की मस्ती और खेले फन गेम्स! #sbs
Bollywood News: 'एंग्री यंग मैन' से 'सदी के महानायक' बने बिग बी का आज 84वां जन्मदिन! ( 11.10.26 )
2047 के लक्ष्य पर Kiren Rijiju का Exclusive Interview
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रियाद एयरपोर्ट पर फिर हमला, 11 भारतीय समेत 300 घायल, भारत ने की कड़ी निंदा
रियाद एयरपोर्ट पर फिर हमला, 11 भारतीय समेत 300 घायल, भारत ने की कड़ी निंदा
दिल्ली NCR
दिल्ली: CEC के खिलाफ फिर जुटे प्रदर्शनकारी, कनॉट प्लेस से किए गए डिटेन
दिल्ली: CEC के खिलाफ फिर जुटे प्रदर्शनकारी, कनॉट प्लेस से किए गए डिटेन
क्रिकेट
रॉस्टन चेस ने रचा इतिहास, बने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले विंडीज गेंदबाज
रॉस्टन चेस ने रचा इतिहास, बने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले विंडीज गेंदबाज
बॉलीवुड
'सवाल पूछना जुर्म नहीं...', CJP प्रोटेस्ट को हुमा कुरैशी का समर्थन, विजय वर्मा ने भी कसा तंज
'सवाल पूछना जुर्म नहीं...', CJP प्रोटेस्ट को हुमा कुरैशी का समर्थन, विजय वर्मा ने भी कसा तंज
इंडिया
कपिल सिब्बल से मुलाकात के बाद ध्रुव राठी की PC, कहा- 'मैं सभी पार्टियों को...'
कपिल सिब्बल से मुलाकात के बाद ध्रुव राठी की PC, कहा- 'मैं सभी पार्टियों को...'
ट्रेंडिंग
भारत को नीचा दिखाने वालों को जापानी महिला का करारा जवाब, वीडियो वायरल
भारत को नीचा दिखाने वालों को जापानी महिला का करारा जवाब, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
प्याज के बढ़ते दाम से हैं परेशान? घर के गमले में ऐसे उगाएं प्याज
प्याज के बढ़ते दाम से हैं परेशान? घर के गमले में ऐसे उगाएं प्याज
ऑटो
महंगा मॉडल नहीं, फिर भी सनरूफ का मजा, देखें 5 ऑप्शन
महंगा मॉडल नहीं, फिर भी सनरूफ का मजा, देखें 5 ऑप्शन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget