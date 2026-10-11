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CJI ने INDIA गठबंधन के नेताओं का प्रस्ताव ठुकराया, राहुल गांधी ने मार्च का किया है ऐलान
भारत के सीजेआई सूर्यकांत ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलने के प्रस्ताव से इनकार कर दिया है. विपक्षी नेताओं ने कथित चुनावी अनियमितताओं, SIR प्रक्रिया के मुद्दों पर मिलने का अनुरोध किया था
सीजेआई सूर्यकांत ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य को 12 अक्टूबर सोमवार को उनसे मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. विपक्षी नेताओं ने कथित चुनावी अनियमितताओं, एसआईआर प्रक्रिया और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात का अनुरोध किया था.
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