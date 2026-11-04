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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पंजाब की आवाज...' सिद्धू मूसेवाला से कैसे मिले थे राहुल गांधी? जानें कैसे हुई थी हत्या?

'पंजाब की आवाज...' सिद्धू मूसेवाला से कैसे मिले थे राहुल गांधी? जानें कैसे हुई थी हत्या?

राहुल गांधी ने संगरूर में रैली को संबोधित करते हुए सिंगर सिद्धू मूसेवाला को याद करते हुए कहा कि "सिद्धू पंजाब का सबसे टैलेंटेड म्यूजिशिन था, उसके गानों में पंजाब की आवाज आती थी."

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 04 Nov 2026 05:19 PM (IST)
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कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पंजाब चुनाव से पहले संगरूर में एक रैली के दौरान पंजाब के प्रसिद्ध गायक और कांग्रेस के नेता रहे सिद्धू मूसेवाला को याद किया है. उन्होंने सिद्धू को याद कर भावुक होते हुए उन्होंने कहा है कि "वह एक डायनेमिक और टैलेन्टेड लड़का था.

कांग्रेस नेता ने कहा कि "जब मैंने सिद्धू को राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कराया तो पता नहीं कहां से मुझे लगा कि ये खतरनाक जगह आ रहा है." उन्होंने कहा कि "मुझे लगा कि मुझे अपने तरीके से उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए, शारीरिक सुरक्षा नहीं बल्कि राजनीतिक तरीके से. फिर उसे धमकियां आने लगीं. एक दिन मैंने देखा, उसकी सुरक्षा हटाई जाती है और डे लाइट में उसकी हत्या कर दी जाती है."

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सिद्धू के गानों में पंजाब की आवाज आती थी

राहुल बोले कि "सिद्धू पंजाब का सबसे टैलेंटेड म्यूजिशिन था और जो राजनीति में एक दिन बड़ा काम कर सकता था, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई." राहुल ने कहा कि "उसके गानों में पंजाब की आवाज आती थी." रैली में राहुल के साथ खड़े सिद्धू के पिता की ओर इशारा करते हुए वे बोले कि "जिस पिता को अपने बेटे की मौत देखनी पड़ती है उससे बुरा क्या हो सकता है."

सिद्धू की गाड़ी को घेरकर मारी गई थीं गोलियां

29 मई 2022 को पंजाबी संगीत की दुनिया बुरी तरह हिल गई. शुभदीप सिंह सिद्धू  जिन्हें लाखों लोग सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानते थे, अपने गांव मूसा से दो साथियों, गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह के साथ निकले थे. वे फिर कभी वापस नहीं लौटे.

एक बोलेरो गाड़ी ने उनकी कार को रोका, और दोनों गाड़ियों से निकले हथियारबंद लोगों ने उन्हें घेरकर गोलियां चला दीं. 28 वर्षीय गायक को मानसा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. उसी दिन एक FIR दर्ज की गई, जिसमें उनके पिता बलकौर सिंह ने चश्मदीद गवाह के तौर पर पूरी घटना का ब्यौरा दिया.

उनकी हत्या के मामले में कुल 38 आरोपी हैं. कथित साजिश का दायरा इतना बड़ा है कि "इसमें गैंगस्टर, उनके गुर्गे, मुखबिर, कथित राजनीतिक संबंध और यहां तक कि विदेशों में बैठे लोग भी शामिल हैं."  यह पंजाब में हुई कई हत्याओं में से बिल्कुल अलग थी.

पंजाब चुनावों से पहले कांग्रेस में हुए थे शामिल

शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला दिसंबर 2021 में   कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे . उनके इस कदम की भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आलोचना की थी. मूसेवाला पर अपने गानों के जरिए बंदूक संस्कृति और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाए गए थे , पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हें राजनीति में प्रवेश करवाया था.

पंजाब पुलिस ने मूसेवाला के खिलाफ बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले भी दर्ज किए थे. 

पंजाब में गोली चलाना फैशन बन गया है

राहुल ने पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि "आज ये पंजाब में फैशन बन गया है. सिद्धू मूसेवाला को जिस बिना डर के गोली मारी. वही डर आज पंजाब के कोने-कोने में जारी है. जो अपने बलबूते पर काम करना चाहता है उसको डराते हैं धमकाते हैं और गोली मार देते हैं."

पंजाब में नशे के बढ़ते कारोबार पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया और कहा कि मैंने कहा था कि "पंजाब में नशा फैल रहा है, लेकिन सब राजनीतिज्ञों ने कहा कि पंजाब में नशा नहीं फैल रहा है. जिस प्रदेश में खेती, कारोबार नहीं होगा और सुरक्षा नहीं होगी वहां नशा होगा, सड़कों पर गोली चलेंगी. पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा नशा, ड्रग, कट्टा सबसे बड़ा मुद्दा है."

About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 04 Nov 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
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