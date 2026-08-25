Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियान्यूयॉर्क पहुंचे मोहन भागवत, AHEAD फोरम के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत

न्यूयॉर्क पहुंचे मोहन भागवत, AHEAD फोरम के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत

17 दिवसीय विदेश यात्रा पर आरएसएस चीफ पहले पड़ाव के अनुसार न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं. इसके बाद वह कनाडा और फिर इंग्लैंड जाएंगे. 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में AHEAD फोरम के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 25 Aug 2026 09:27 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत मंगलवार (25 अगस्त) को अमेरिका पहुंच गए हैं. जहां उनका पारंपरिक स्वागत किया गया. वह AHEAD फोरम के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने अपनी विदेश यात्रा के पहले पड़ाव पर अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचे हैं. 29 अगस्त को न्यूयॉर्क शहर में अबतक के आयोजित समुदाय के सबसे बड़े और सबसे विविध कार्यक्रमों में से एक का आयोजन होना है.

AHEAD फोरम का पूरा नाम अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग है. यह देशभर के सैकड़ों सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सेवा, धार्मिक और सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर न्यूयॉर्क शहर में यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन यानी सार्वभौमिक एकता उत्सव के तौर पर आयोजन कर रहा है. 

इस कार्यक्रम में रक्षाबंधन के हिंदू त्योहार का जश्न मनाते हुए एकता, नागरिक जिम्मेदारी और वैश्विक सद्भाव का आधुनिक संदेश भी दिया जाएगा. इस कार्यक्रम में धर्म से जुड़े जाने-माने वक्ता शामिल होंगे. साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होना है. यह रोजाना की थीम के अनुसार किए जाएंगे. इस कार्यक्रम की चर्चा इसलिए भी है, क्योंकि इसमें सरसंघचालक (आरएसएस चीफ) डॉ. मोहन भागवत भी शामिल होंगे. उनके संबोधन को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा है. 

17 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं आरएसएस चीफ

आरएसएस प्रमुख भागवत 24 अगस्त से 17 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं. यह कार्यक्रम संघ शताब्दी वर्ष पूरे होने के लेकर चल रहे हैं. इस वैश्विक अभियान के क्रम में होने वाली  यात्रा के दौरान भागवत अमेरिका, कनाडा, और इंग्लैंड में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर लोगों को संबोधित करेंगे. वह न्यूयॉर्क, टोरंटो और लंदन में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे. 

40 देशों में संचालित होती है संघ की गतिविधियां

संघ की मानें तो विदेशों में हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से करीब 40 देशों में गतिविधियां संचालित होती हैं. कई देशों में संघ की नियमित शाखाएं भी लगती है. इनसे बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग जुड़े हुए हैं. भागवत की यह यात्रा भी इन्हीं देशों में रह रहे हिंदुओं और भारतीय मूल के लोगों से संपर्क बढ़ाने के अभियान का ही हिस्सा हैं. इससे जुड़ा एक बयान जारी करते हुए सरकार्यवाह सीआर मुकुंद ने कहा था कि यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भारत, हिंदू समाज और संघ को लेकर दुनिया में फैली भ्रांतियों और दुष्प्रचार के बीच तथ्य आधारित और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 09:27 PM (IST)
Tags :
RSS WORLD NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
न्यूयॉर्क पहुंचे मोहन भागवत, AHEAD फोरम के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत
न्यूयॉर्क पहुंचे मोहन भागवत, AHEAD फोरम के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत
इंडिया
IIT दिल्ली ने छात्र ऋषिकेश की मौत पर जताया दुख, उठाए ये कदम
IIT दिल्ली ने छात्र ऋषिकेश की मौत पर जताया दुख, उठाए ये कदम
इंडिया
कृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, जानें क्या कहा?
कृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, जानें क्या कहा?
इंडिया
TMC के 20 बागी सांसदों पर संकट, स्पीकर ने कहा- '7 दिनों के भीतर...'
TMC के 20 बागी सांसदों की बढ़ीं मुश्किलें, लोकसभा सचिवालय ने मांगा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'हैवान' का रोंगटे खड़े करने वाला ट्रेलर आउट! 18 साल बाद पर्दे पर आमने-सामने भिड़े अक्षय और सैफ (25.08.26)
CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के 20 बागी सांसदों पर संकट, स्पीकर ने कहा- '7 दिनों के भीतर...'
TMC के 20 बागी सांसदों की बढ़ीं मुश्किलें, लोकसभा सचिवालय ने मांगा जवाब
मध्य प्रदेश
विजय शाह पर सरकार का फैसला, Col सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान
विजय शाह पर सरकार का फैसला, Col सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान
क्रिकेट
अब साई सुदर्शन को टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह, दिग्गज के बयान से मचा हड़कंप
अब साई सुदर्शन को टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह, दिग्गज के बयान से मचा हड़कंप
इंडिया
OBC क्रीमी लेयर विवाद: केंद्र ने SC से मांगी राहत, कहा- 'ज्यादा आमदनी वालों...'
OBC क्रीमी लेयर विवाद: केंद्र ने SC से कहा- फैसले को लागू करने में छूट दें
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
IIT दिल्ली ने छात्र ऋषिकेश की मौत पर जताया दुख, उठाए ये कदम
IIT दिल्ली ने छात्र ऋषिकेश की मौत पर जताया दुख, उठाए ये कदम
इंडिया
प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइल, क्या हैं मायने?
प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइल, क्या हैं मायने?
टेक्नोलॉजी
सफर में फोन चलाने पर आते हैं चक्कर? इस OS का फीचर दूर करेगा दिक्कत
सफर में फोन चलाने पर आते हैं चक्कर? इस OS का फीचर दूर करेगा दिक्कत
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget