केरलम कांग्रेस चीफ ने बिना शर्त मांगी माफी, चीफ जस्टिस पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट

कांग्रेसम की केरल इकाई के सोशल मीडिया अकाउंट से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के मामले में प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बिना शर्त माफी मांगी है.

सुप्रीम कोर्ट के वकील मीनेश दुबे की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस का जवाब देते हुए सनी जोसेफ ने कहा कि इस पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पद से हटा दिया गया है और उससे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया है.

केरलम कांग्रेस चीफ ने मांगी माफी

उन्होंने खुद भी इस मामले में बिना शर्त माफी मांगी है. गौरतलब है कि केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से किए गए एक पोस्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को असम्मानजनक तरीके से संबोधित करते हुए उनसे पद छोड़ने के लिए कहा गया था. इस पोस्ट को लेकर काफी विवाद हुआ था.

KIIFB में अनियमितताओं की होगी जांच

इधर, केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने मंगलवार को कहा कि केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के कामकाज में कथित अनियमितताओं की जांच की जाएगी. इसमें भूमि अधिग्रहण, कर्ज लेने और खर्च से जुड़े मामले भी शामिल होंगे.

राज्य विधानसभा में अनुपूरक मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए सतीशन ने कहा कि केआईआईएफबी पर गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में उसके कामकाज और राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं. उन्होंने कहा, "सार्वजनिक धन से जुड़ी सभी अनियमितताओं की जांच की जाएगी. इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए."

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ओर से केआईआईएफबी के कामकाज का विस्तृत ऑडिट किए जाने पर कई लोगों को जेल जाना पड़ सकता है. सतीशन ने आरोप लगाया कि केआईआईएफबी ने वित्त विभाग और सरकार के अन्य नियंत्रण तंत्रों को दरकिनार करते हुए एक स्वतंत्र इकाई की तरह काम किया. उन्होंने कहा कि बोर्ड ने ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लिया, जिससे राज्य पर भारी वित्तीय देनदारियां बढ़ गईं.