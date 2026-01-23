हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRepublic Day 2026: पहली बार सेरेमोनियल की बजाय देखने को मिलेगी कॉम्बैट परेड, लड़ाकू भूमिका में नजर आएंगे तीनों सेना के मार्चिंग दस्ते

Republic Day 2026: पहली बार सेरेमोनियल की बजाय देखने को मिलेगी कॉम्बैट परेड, लड़ाकू भूमिका में नजर आएंगे तीनों सेना के मार्चिंग दस्ते

Republic Day 2026: परेड में शामिल सेना की कैवेलरी यानी घुड़सवार टुकड़ी भी पहली बार कॉम्बैट वेशभूषा में दिखाई पड़ेगी. इसके अलावा सेना के मार्चिंग दस्ते और हथियार भी शामिल किए गए हैं.

By : नीरज राजपूत | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 23 Jan 2026 06:53 PM (IST)
Preferred Sources

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मनाए जा रहे गणतंत्र दिवस समारोह में इस साल सेरेमोनियल के बजाए कॉम्बैट परेड देखने को मिलेगी. पहली बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर सेना के तीनों अंग यानी थलसेना, वायुसेना और नौसेना के मार्चिंग दस्ते पारंपरिक गियर के बजाए लड़ाकू भूमिका में दर्शाए जाएंगे.

इस साल गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना की व्यूह-रचना दिखाई पड़ेगी. इसके लिए सेना के खास भैरव बटालियन और अलग-अलग स्कॉउट्स के सैनिकों से लेकर टैंक, तोप, रॉकेट और मिसाइल इस तरह से कर्तव्य पथ पर दिखाई पड़ेंगे, जैसा किसी जंग के मैदान में इस्तेमाल किया जाता है.

घुड़सवारी टुकड़ी पहली बार कॉम्बैट वेशभूषा में नजर आएंगे

परेड में शामिल सेना की कैवलरी यानी घुड़सवार टुकड़ी भी पहली बार कॉम्बैट वेशभूषा में दिखाई पड़ेगी. इसके अलावा, सेना के मार्चिंग दस्ते और हथियार भी शामिल किए गए हैं, जिन्होनें ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था. इनमें ड्रोन वॉरफेयर और एयर डिफेंस की मिसाइल शामिल हैं.

शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में भारतीय सेना के दिल्ली एरिया के चीफ ऑफ स्टाफ, मेजर जनरल नवराज ढिल्लन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परेड के कॉम्बेट फोर्मेट की जानकारी साझा की. इस दौरान परेड में शामिल मार्चिंग दस्तों के कमांडर भी मौजूद थे.

क्या रहेगा इस बार परेड में खास?

एबीपी न्यूज से खास बातचीत में ड्रोन और एयर डिफेंस से जुड़े मार्चिंग कमांडर्स ने बताया कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी यूनिट्स ने अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने बताया कि किस तरह इस वर्ष परेड में बेहद खास ग्लास की एक खास बस को शामिल किया गया है, जो ड्रोन बनाने और रिपयेर करने का चलता-फिरता वर्कशॉप है. जंग की परिस्थिति में इस बस को रणभूमि में ले जाया जाएगा ताकि सैनिकों के ड्रोन की रिपेयर के साथ नए ड्रोन भी तैयार किए जा सकें.

मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल परेड में आएगी नजर

सेना के अधिकारियों ने बताया कि आकाश और MRSAM (मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल) को परेड में शामिल किया गया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया था. MRSAM ने सिरसा एयरबेस के करीब पाकिस्तान की फतेह मिसाइल को आसमान में मार गिराया था.

कैप्टन साजिया ने बताया कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक खास झांकी को परेड का हिस्सा बनाया गया है. साथ में पहली बार, कर्तव्य पथ पर टी-90 और अर्जुन टैंक को प्रदर्शित किया जाएगा.
 
इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड (26 जनवरी) में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और कमिश्नर उर्सला वेन डेर लेयन मुख्य अतिथि हैं. ऐसे में परेड में यूरोपीय संघ के नौसैनिकों की एक टुकड़ी भी मार्च पास्ट करती आएगी. परेड में कुल 6050 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं.

इस वर्ष परेड को एक नए बैटल-अरे (रणभूमि व्यूह रचना) फॉर्मेट में दर्शाया जाएगा. सेना की ये व्यूह रचना ठीक वैसी होगी जैसा कि जंग के मैदान में दिखाई पड़ती है. सबसे पहले स्कॉउट्स की टुकड़ी होगी और फिर इन्फेंट्री तथा मैकेनाइज्ड और आर्मर्ड. इसके अलावा आर्टलरी यानी स्वदेशी अटैग (अमोघ) तोप भी कर्तव्य पथ पर मार्च करती दिखाई देंगी.

इस बार में स्वदेशी उपकरण भी आएंगे नजर

इस वर्ष परेड का मुख्य थीम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष होने के साथ आत्मनिर्भर भारत भी है, ऐसे में परेड में अधिकांश हथियार और सैन्य उपकरण भी स्वदेशी नजर आएंगे. इनमें ब्रह्मोस, आकाश और एमआरसैम (मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल) के अलावा सुखोई, सी-295, लाइट कॉम्बेट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) इत्यादि शामिल हैं.

परेड में राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के झांकियों में भी वंदे मातरम--स्वतंत्रता का मंत्र और समृद्धि का मंत्र--आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई देगी. कर्तव्य पथ की परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी वंदे मातरम मुख्य थीम रहेगा, जिसमें 2500 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं. इस थीम का संगीत मशूहर संगीतकार एम एम कीरवानी ने दिया है. इस थीम की कमेंटरी की जिम्मेदारी बालीवुड अभिनेता अनुपम खेर को दी गई है.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 23 Jan 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
Republic Day Gantantra Diwas India Republic Day Republic Day 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
इंडिया
'ये आपकी ही जवाबदेही...', ट्रंप के 50% टैरिफ पर राहुल गांधी का PM मोदी पर अटैक, फिर कसा 'डेड इकोनॉमी' वाला तंज
'ये आपकी ही जवाबदेही...', ट्रंप के 50% टैरिफ पर राहुल गांधी का PM मोदी पर अटैक
बॉलीवुड
सनी देओल की Border 2 ने बदला खेल, ‘धुरंधर’ का ये रिकॉर्ड पहले दिन ही टूटा
जो 'धुरंधर' नहीं कर पाई वो 'बॉर्डर 2' ने कर दिखाया, सुबह में ही बदल गया बॉक्स ऑफिस का पूरा खेल
Advertisement

वीडियोज

Ujjain Violence:उज्जैन में भड़की हिंसा के पीछे किसकी साजिश ? । Namaz । Ujjain Riots । MP News
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Manikarnika Ghat | Modi | BMC New Mayor | Shankaracharya Controversy
Shankaracharya Controversy: 'संत समाज इनको बर्दाश्त नहीं करता,मैं निंदा करता हूं'-Ravindra Puri
Startup India का Superpower Moment: Under-40 Founders का $950B Valuation | Paisa Live
MP News: पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप | Chhindwara News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
इंडिया
'ये आपकी ही जवाबदेही...', ट्रंप के 50% टैरिफ पर राहुल गांधी का PM मोदी पर अटैक, फिर कसा 'डेड इकोनॉमी' वाला तंज
'ये आपकी ही जवाबदेही...', ट्रंप के 50% टैरिफ पर राहुल गांधी का PM मोदी पर अटैक
बॉलीवुड
सनी देओल की Border 2 ने बदला खेल, ‘धुरंधर’ का ये रिकॉर्ड पहले दिन ही टूटा
जो 'धुरंधर' नहीं कर पाई वो 'बॉर्डर 2' ने कर दिखाया, सुबह में ही बदल गया बॉक्स ऑफिस का पूरा खेल
क्रिकेट
3250000000 का नुकसान, ICC से पंगा लेने पर भिखारी बन जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?
3250000000 का नुकसान, ICC से पंगा लेने पर भिखारी बन जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?
विश्व
'ईरान ने रोकीं 800 से ज्यादा फांसी', डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खामेनेई सरकार ने नकारा; अमेरिका को चुभ जाएगी ये बात
'ईरान ने रोकीं 800 से ज्यादा फांसी', ट्रंप के दावे का खामेनेई सरकार ने किया खंडन; US को चुभ जाएगी ये बात
शिक्षा
वर्ल्ड बैंक में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कैसे और कौन कर सकते हैं अप्लाई?
वर्ल्ड बैंक में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कैसे और कौन कर सकते हैं अप्लाई?
जनरल नॉलेज
Property Rights In Islam: क्या इस्लाम में भी बेटी को होता है पिता की संपत्ति में अधिकार, जान लें नियम?
क्या इस्लाम में भी बेटी को होता है पिता की संपत्ति में अधिकार, जान लें नियम?
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget