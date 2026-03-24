बंगाल को भीषण गर्मी से मिलेगी राहत! अगले 4 दिनों के लिए बारिश और आंधी का अलर्ट जारी

West Bengal Weather Update: पश्चिम बंगाल में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. मौसम विभाग ने आने वाले कई दिनों तक बारिश, आंधी और तेज हवाओं का पूर्वानुमान जारी किया है. बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और अनुकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

भारी बारिश का संकेत दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, कूचबिहार और अलीपुरद्वार जिलों के कुछ स्थानों पर है. उत्तर दिनाजपुर जिले में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश/गरज के साथ बारिश हो सकती है. आज, मंगलवार को अलीपुर मौसम विभाग ने उत्तरी बंगाल के लिए विशेष चेतावनी जारी की है. इस दिन को सबसे सतर्क रहने का दिन बताया गया है. दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, कूचबिहार और अलीपुरद्वार जिलों में ज्यादाांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बहुत ज्यादा है. शेष जिलों में एक या दो स्थानों पर बारिश की संभावना है.

तूफान, बिजली और 50-60 किमी/घंटा की गति से हवाएं चल सकती हैं.

दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है.

जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश (7-11 सेमी) हो सकती है.

उत्तर दिनाजपुर जिले में 40-50 किमी/घंटा की गति से हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है.

कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी

कल बुधवार को, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, कूचबिहार और अलीपुरद्वार जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. अन्य जिलों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग जिलों में एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है.

इसके बाद गुरुवार (26-03-2026) को दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, कूचबिहार और अलीपुरद्वार जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. अन्य जिलों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. गरज, बिजली और 40-50 किमी/घंटा की गति से हवाएं चल सकती हैं.

दक्षिण बंगाल का मौसम

दूसरी ओर, दक्षिण बंगाल में पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम जिलों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बारिश की संभावना है. दक्षिण बंगाल के शेष जिलों में मुख्य रूप से शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है. आज, 24-03-2026 को, पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम जिलों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश/गरज के साथ बारिश की संभावना है. शेष जिलों में शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है.

गुरुवार (25-03-2026) को, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, झाड़ग्राम, बांकुरा, पूर्व बर्धमान और पश्चिम बर्धमान जिलों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश/गरज के साथ बारिश की संभावना है. दक्षिण बंगाल के अन्य जिलों में शुष्क मौसम रहने की संभावना बहुत ज्यादा है.