हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की बिगड़ी तबीयत, ICU में किया गया एडमिट, पटना से दिल्ली किया जाएगा शिफ्ट!

केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की बिगड़ी तबीयत, ICU में किया गया एडमिट, पटना से दिल्ली किया जाएगा शिफ्ट!

Ramnath Thakur: केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं. उन्हें जेडीयू कोटे से कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 20 Sep 2025 09:17 AM (IST)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन और तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं. इस बीच बिहार में मौजूद केंद्रीय मंत्री और जदयू से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर की तबीयत बिगड़ गई है.

भागलपुर में एनडीए सम्मेलन से पहले ही रामनाथ ठाकुर की तबीयत बिगड़ गई. डॉक्टरों ने वायरल फीवर और टाइफाइड की पुष्टि की है. एयर एंबुलेंस से उनको पटना लाकर मेदांता के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. आज यानी शनिवार को उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है.

एंबुलेंस के अभाव में हुई काफी परेशानी

केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं. यही कारण है कि टाइफाइड की पुष्टि होने पर भागलपुर से डॉक्टरों ने उन्हें पटना रेफर किया. स्वास्थ्य सेवा के अभाव में राम नाथ ठाकुर को करीब एक घंटे तक दर्द से परेशान हालत में सर्किट हाउस में ही रुकना पड़ा.

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री के पटना जाने को लेकर जब एक एंबुलेंस की खोज शुरू हुई, तब पता चला कि एक एंबुलेंस में तेल नहीं है. वहीं, दूसरी एंबुलेंस में एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था. इसकी वजह से उन्हें काफी देर तक सर्किट हाउस में इंतजार करना पड़ा. 

कौन हैं रामनाथ ठाकुर?

बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं. वह जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं. नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उन्हें जेडीयू कोटे से कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया.

Published at : 20 Sep 2025 09:15 AM (IST)
Tags :
Bhagalpur Ramnath Thakur BIHAR
