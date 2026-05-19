रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार( 18 मई 2026) को कहा कि भारत के पड़ोसी देश ने जब भी कोई नापाक हरकत की है, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया है. उन्होंने कहा कि किसी भी दुस्साहस का प्रभावी जवाब दिया जाएगा. राजनाथ ने यह टिप्पणी वियतनाम की राजधानी हनोई में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए की. उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा, “जब भी हमारे पड़ोसी देश ने कोई ‘नापाक हरकत’ की है और ‘नापक’ से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मैं किसकी करतूतों की बात कर रहा हूं - तो उसे हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया गया है. अब उसे दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए.”

राजनाथ सिंह ने कहा, “कभी-कभी आतंकवाद की मदद से अप्रत्यक्ष रूप से वे भारत को अस्थिर और कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं सरकार की ओर से और देश के रक्षामंत्री के रूप में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने का कोई भी प्रयास किया गया तो हमारा देश प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम है और भारत प्रभावी ढंग से जवाब देगा.” रक्षामंत्री ने पहलगाम हमले के जवाब में शुरू किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का भी जिक्र किया.

भारत का सख्त परमाणु संदेश

जिस मंच से उन्होंने भाषण दिया, उसके पास ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर आधारित एक पोस्टर भी लगाया गया था. राजनाथ ने कहा, “हमारे रक्षाबलों ने (उस अभियान के दौरान) अद्भुत काम किया.” उन्होंने कहा कि जहां तक “​पहले इस्तेमाल न करने” का सवाल है, भारत ने अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए “पहले इस्तेमाल नहीं किया” और यह प्रतिबद्धता आगे भी बनी रहेगी. हालांकि, राजनाथ ने स्पष्ट किया, “यह हमारी प्रतिबद्धता है, लेकिन भारत किसी भी तरह की ‘परमाणु ब्लैकमेलिंग’ स्वीकार नहीं करेगा.” रक्षा मंत्री सोमवार को वियतनाम और दक्षिण कोरिया की चार दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए. इस यात्रा का उद्देश्य सैन्य उपकरणों के संयुक्त उत्पादन सहित रणनीतिक रक्षा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों का पता लगाना है.

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