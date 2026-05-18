Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उन्होंने मध्य पूर्व युद्ध में भारत की स्थिरता पर प्रकाश डाला।

वियतनाम और दक्षिण कोरिया की चार दिवसीय यात्रा के पहले चरण में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार (18 मई, 2026) को वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे हैं. हनोई पहुंचने के बाद राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनसे वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते वर्चस्व को लेकर बात की.

उन्होंने कहा कि पहले जब भी भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखता था, तो उसके विचारों को वह गंभीरता नहीं दी जाती थी, जिसके वे वास्तव में हकदार थे, लेकिन अब जब भारत किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने विचारों को रखता है, तो पूरी दुनिया उसे पूरे ध्यान से सुनती है. उन्होंने आगे कहा कि भारत ने अब सचमुच वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना ली है. भारत ने अब यही मुकाम हासिल कर लिया है.

दुनिया में बढ़ा भारत का कदः राजनाथ

Addressing the Indian community event at Hanoi in Vietnam. https://t.co/s8jVQpDzae — Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 18, 2026

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 31 अलग-अलग देशों की तरफ से सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया है. मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में किसी भी अन्य प्रधानमंत्री को इतने ज्यादा देशों से कभी भी सर्वोच्च सम्मान नहीं मिले हैं. ठीक इसी वजह से मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में भारत का कद बढ़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सेवा में समर्पित रहने वाले सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उभरे हैं.’

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उन्होंने कहा, ‘सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा समय बिताने के बावजूद मैं यह पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनकी सार्वजनिक स्वीकार्यता या उनकी लोकप्रियता में जरा भी कमी नहीं आई है.’

ऑपरेशन सिंदूर और मध्य-पूर्व युद्ध पर बोले राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह ने कहा, ‘भारत अब कमजोर नहीं रहा है. जब-जब पड़ोसी देश ने कुछ गलत किया है, तो भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है. ऑपरेशन सिंदूर से सबको पता चल गया कि भारत अब कमजोर नहीं रहा.’

मध्य पूर्व युद्ध पर उन्होंने कहा, ‘जब पूरा देश पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति का संकट झेल रहा है, वहीं भारत ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं की और अगर आप लोगों में से कोई छत्तीसगढ़ से है तो आपको पता होगा कि अब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो गया है.’

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