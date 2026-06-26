पिंकी सिटी में हनी ट्रैप! जैश कमांडर से शादी के सपने, जयपुर में अरेस्ट महिला को लेकर खुलासा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापिंकी सिटी में हनी ट्रैप! जैश कमांडर से शादी के सपने, जयपुर में अरेस्ट महिला को लेकर बड़ा खुलासा

पिंकी सिटी में हनी ट्रैप! जैश कमांडर से शादी के सपने, जयपुर में अरेस्ट महिला को लेकर बड़ा खुलासा

महिला की उम्र 38 साल है. उसकी पहचान बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा के तौर पर हुई है. रविवार को राजस्थान एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस ने उसे अरेस्ट किया. उसपर यूएपीए के तहत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 26 Jun 2026 09:08 PM (IST)
Preferred Sources

जयपुर. भारत के राज्य राजस्थान की राजधानी. पिंकी सिटी के नाम से फेमस. इसी शहर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से रिश्ता रखने के आरोप में एक महिला को अरेस्ट किया है. वह नेपाल के रास्ते पाकिस्तान जाने की फिराक में थी. साथ ही एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने वाली थी, जिसपर आतंकी संगठन से जुड़े होने का शक है. यह जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने जारी की है. 

महिला की उम्र 38 साल है. उसकी पहचान बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा के तौर पर हुई है. रविवार को राजस्थान एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस ने उसे अरेस्ट किया. उसपर यूएपीए के तहत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है. 27 जून तक पुलिस उसे हिरासत में रखेगी. 

जांच करने वालों का कहना है कि उसके इलेक्ट्रिक डिवाइस की फोरेंसिक जांच से कई पाकिस्तानी नागरिकों से कनेक्शन का पता चला है. इनमें जैश के संगठन से जुड़े प्रमुख मसूद अजहर के करीबी रिश्तेदार यूसुफ अजहर और आतंकवादी कारी जरार से जुड़े नंबर शामिल हैं. 

अधिकारियों ने बताया- कैसे बबीता से खदीजा बनी और आतंकी संगठन के संपर्क में आई ?

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी से पहले बबीता मिलिट्री इंटेलिजेंस की निगरानी में थी. पहलगाम हमले के बाद उसकी तलाश शुरू हुई. शुरुआत में ऑनलाइन उसको तलाशा गया. बबीता की तरफ से पुलिस को दी जानकारी में बताया गया कि 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी उग्रवादियों में उसकी दिलचस्पी बढ़ी. पुलिस को बबीता ने बताया कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को उसने खोजना शुरू किया. इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पेज देखना शुरू कर दिया था. वही फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान में मौजूद कई लोगों से बातचीत कर रही थी. उसके मोबाइल से बैन किए आतंकी संगठन के सदस्यों के साथ चैट, वीडियो और कॉन्टेक्ट बरामद हुए हैं. उसने भारतीय मोबाइल नंबरों से जुड़े ओटीपी को एक जैश के ऑपरेटिव के साथ शेयर भी किया. इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर किया जा सके. 

ये भी पढ़ें: Nepalese Tea: आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय

जांचकर्ताओं का कहना है कि बबीता की जान पहचान अबू उबैदा नाम के व्यक्ति से हुई. इसने कथित तौर पर ऑनलाइन बातचीत शुरू की. अबू उबैदा से उसका इमोशनल कनेक्शन बन गया था. बबीता की शादी 2018 में हुई. शादी के कुछ समय बाद ही वह अलग हो गई. दर्ज एफआईआर में सामने आया कि अबू उबैदा ने कथित तौर पर शादी का प्रस्ताव रखा. उसे इस्लामी तौर तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया. अबू उबैदा शादी करना चाहता था. उसने उसे इस्लामी शिक्षाओं को सीखने और उनका पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया. इसमें नमाज पढ़ना. कुरान पढ़ना शामिल था. उसे जैश ए मोहम्म के लिए काम करने के लिए पाकिस्तान बुलाया गया था. उसे पासपोर्ट बनवाने को कहा गया था.

एक आधिकारिक सूत्र ने दावा किया है कि बबीता और उबैदा के बीच घंटों चैटिंग, वीडियो कॉल पर बात हुई. बबीता, उबैदा और एक ऑनलाइन मौलवी के बीच बातचीत में पाकिस्तान जाने की संभावित रास्तों को लेकर चर्चा हुई. तीनों नेपाल, सऊदी  अरब और संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते पाकिस्तान पहुंचने पर चर्चा कर चुके थे. उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी के द्वारा फंड जुटाने के तरीकों पर भी चर्चा की. पुलिस ने बताया कि बबीता ने उन चर्चाओं के हिस्से के तौर पर क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े एप्लीकेशन भी डाउनलोड किए. उसने इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम बबीता से खदीजा कर लिया. फिलहाल पूछताछ और जांच जारी है. 

India-Pakistan Relations: भारत के डैम पर हमला कर सकता है PAK? पाकिस्तानी एक्सपर्ट की बात सुनकर खौल उठेगा आपका खून

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 26 Jun 2026 09:08 PM (IST)
Tags :
NEWS RAJASTHAN JAIPUR Honey Trapp
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Operation Amistad: भूकंप-प्रभावित वेनेजुएला के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्टाड, आर्मी की मेडिकल टुकड़ी रवाना
भूकंप-प्रभावित वेनेजुएला के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्टाड, आर्मी की मेडिकल टुकड़ी रवाना
इंडिया
पिंकी सिटी में हनी ट्रैप! जैश कमांडर से शादी के सपने, जयपुर में अरेस्ट महिला को लेकर बड़ा खुलासा
पिंकी सिटी में हनी ट्रैप! जैश कमांडर से शादी के सपने, जयपुर में अरेस्ट महिला को लेकर खुलासा
इंडिया
इंडिगो की फ्लाइट में यात्री बनाए गए बंदी! घंटे भर से ज्यादा बिना AC के विमान में बैठाया, यात्रियों का घुटा दम
फ्लाइट में यात्री बने बंदी! घंटे भर से ज्यादा बिना AC के विमान में बैठाया, यात्रियों का घुटा दम
इंडिया
रामलला की मूर्ति बनाने वाले योगीराज चंदा चोरी से हुए हैरान, बोले- एक भक्त के रूप में…
रामलला की मूर्ति बनाने वाले योगीराज चंदा चोरी से हुए हैरान, बोले- एक भक्त के रूप में…
Advertisement

वीडियोज

Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर मामला: कइयों की ड्यूटी के बाद नहीं होती थी तलाशी, सिफारिश पर मिला था नोट गिनने का काम
राम मंदिर मामला: कइयों की ड्यूटी के बाद नहीं होती थी तलाशी, सिफारिश पर मिला था नोट गिनने का काम
इंडिया
UP Election 2027: यूपी चुनाव में विपक्ष की हवा निकालने के लिए BJP का तैयार प्लान, PDA फॉर्मूले पर टीम के बाद अब हुआ ये ऐलान
यूपी चुनाव में विपक्ष की हवा निकालने के लिए BJP का तैयार प्लान, PDA फॉर्मूले पर टीम के बाद अब हुआ ये ऐलान
क्रिकेट
Team India Semi Final Scenario: सिर्फ एक मैच हारी, फिर भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी टीम इंडिया? जानें क्या है ताजा समीकरण
सिर्फ एक मैच हारी, फिर भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी टीम इंडिया? जानें क्या है ताजा समीकरण
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' का धमाका, 8.30 बजे तक 'राजा शिवाजी'-'पेद्दी' समेत तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' का धमाका, 8.30 बजे तक 'राजा शिवाजी'-'पेद्दी' समेत तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
विश्व
Venezuela Earthquake: ऊपर मलबा, नीचे कराह रही महिला ने दिया बच्चे को जन्म और फिर हुआ ये चमत्मकार
वेनेजुएला भूकंप: ऊपर मलबा, नीचे कराह रही महिला ने दिया बच्चे को जन्म और फिर हुआ ये चमत्मकार
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
दिल्ली NCR
Explained: दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में SIR के लिए कस लें कमर, क्या, कैसे, कब और क्यों होगा?
दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में क्या, कैसे, कब और क्यों होगा SIR?
विश्व
वेनेजुएला में जुड़वा भूकंप से अब तक 589 लोगों की मौत और करीब 3,000 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
वेनेजुएला में जुड़वा भूकंप से अब तक 589 लोगों की मौत और करीब 3,000 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
ENT LIVE
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
ENT LIVE
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
ENT LIVE
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
ENT LIVE
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
Embed widget