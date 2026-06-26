हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वNepalese Tea: आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय

Nepalese Tea: आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय

Nepalese Tea: भारत-नेपाल चाय विवाद के बीच नेपाल सरकार ने बंद पड़ी चाय फैक्ट्रियों को दोबारा खोल दिया है. भारत के नए नियमों से 13 लाख किलो नेपाली चाय बॉर्डर पर फंस गई है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 26 Jun 2026 02:38 PM (IST)
Preferred Sources

नेपाल और भारत के बीच बढ़ते विवाद के बीच नेपाल सरकार ने अपनी चाय फैक्ट्रियों को दोबारा खोलने का फैसला किया है. भारत के साथ शुरू हुए इस विवाद का असर नेपाल के पूरे चाय उद्योग पर पड़ा और कामकाज लगभग ठप हो गया था. हालांकि नेपाल सरकार के कड़े भरोसे के बाद अब चाय फैक्ट्रियां फिर से खुल गई हैं, लेकिन भारत के सख्त नियमों की वजह से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में तनाव बना हुआ है.

दरअसल भारत की FSSAI ने 23 जून को एक नया निर्देश जारी किया था. इसके तहत HSN कोड 0902 के तहत आने वाली  चाय के लिए रिस्क बेस्ड चेकिंग सिस्टम लागू किया गया. नए नियम के मुताबिक घरेलू खपत के लिए भारत आने वाली चाय की 20 प्रतिशत खेप को तुरंत प्रभाव से लैब जांच के लिए रैंडम तरीके से चुना जाएगा.

ये भी पढ़ें: इस देश में अजान पर लगेगा बैन! सरकार बोली- 'छतों पर नहीं गूंजनी चाहिए आवाज...'

नेपाली चाय उद्योग को बड़ा झटका

इस फैसले के बाद नेपाली चाय उद्योग को बड़ा झटका लगा. काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाली चाय निर्यातकों को भारतीय सीमा पर लंबी देरी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि चाय की खेप लैब टेस्टिंग के लिए रोक दी गई है. इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के अनुसार भारत के गोदामों में करीब 3 लाख किलोग्राम प्रोसेस्ड चाय फंसी हुई है, जबकि नेपाल में 10 लाख किलोग्राम से ज्यादा चाय जमा हो चुकी है. इन रुकावटों के कारण इलाम में चाय प्रोसेसर्स ने 15 जून से अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी थीं. इसके बाद झापा के उत्पादकों ने 18 जून को काम बंद करने का फैसला लिया. भारत के इस फैसले से पूर्वी नेपाल की करीब 99 चाय फैक्ट्रियां प्रभावित हुईं और 50 से ज्यादा छोटे-बड़े चाय बागानों में काम रुक गया. इससे चाय की तुड़ाई भी प्रभावित हुई और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए.

चाय विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद की ओर से यह भरोसा मिलने के बाद कि सरकार निर्यात में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए तुरंत राजनयिक और प्रशासनिक कदम उठाएगी. इस पर फैक्ट्री मालिकों ने फिर से काम शुरू करने पर सहमति दी है. चाय विवाद की शुरुआत भारत के टी बोर्ड के नए नियम से हुई. इस नियम के तहत नेपाल से भारत आने वाली हर चाय खेप की अनिवार्य लैब जांच की जा रही है. पहले भारत केवल 5 से 20 प्रतिशत रैंडम सैंपल की जांच करता था और एक ट्रक पास होने पर पूरी खेप को मंजूरी मिल जाती थी, लेकिन अब सीमा पर खड़े हर ट्रक से सैंपल लेकर जांच के लिए कोलकाता की केंद्रीय लैब भेजा जा रहा है.

नेपाल में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त लैब नहीं

नेपाल में फिलहाल कोई अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त लैब नहीं है. ऐसे में कोलकाता से रिपोर्ट आने में 15 से 20 दिन लग रहे हैं. इस दौरान चाय ट्रकों और गोदामों में पड़ी-पड़ी खराब होने लगी. इसी वजह से करीब 13 लाख किलो नेपाली चाय बॉर्डर पर फंस गई थी. भारत की इस सख्ती का असर नेपाल पर काफी गंभीर रहा. पूर्वी नेपाल के झापा और इलाम जिलों की 100 से ज्यादा चाय फैक्ट्रियां और एस्टेट्स बंद होने की कगार पर पहुंच गए. इससे करीब 60,000 दिहाड़ी मजदूरों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया. चाय पत्ती की कीमत भी 40 से 60 रुपये प्रति किलो से गिरकर करीब 15 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई, जिससे किसानों को रोजाना करोड़ों रुपये का नुकसान होने लगा.

भारतीय चाय उत्पादकों की शिकायत

भारतीय चाय उत्पादकों की शिकायत है कि नेपाल से सस्ती और घटिया गुणवत्ता की चाय लाकर उसे भारत की प्रीमियम दार्जिलिंग चाय के साथ मिलाया जा रहा था. इससे भारतीय ब्रांड की अंतरराष्ट्रीय छवि खराब हो रही थी. इसके अलावा नेपाली चाय में कीटनाशक और रसायनों की मात्रा ज्यादा होने की भी शिकायतें सामने आई थीं.

ये भी पढ़ें: India-Pakistan Relations: भारत के डैम पर हमला कर सकता है PAK? पाकिस्तानी एक्सपर्ट की बात सुनकर खौल उठेगा आपका खून

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 26 Jun 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Tea नेपाल FSSAI India Nepal WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Nepalese Tea: आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय
आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय
विश्व
चमत्कार! वेनेजुएला में भूकंप की तबाही के बाद मलबे से जिंदा निकले 82 साल की महिला और बच्चा
चमत्कार! वेनेजुएला में भूकंप की तबाही के बाद मलबे से जिंदा निकले 82 साल की महिला और बच्चा
विश्व
India-Pakistan Relations: भारत के डैम पर हमला कर सकता है PAK? पाकिस्तानी एक्सपर्ट की बात सुनकर खौल उठेगा आपका खून
भारत के डैम पर हमला कर सकता है PAK? पाकिस्तानी एक्सपर्ट की बात सुनकर खौल उठेगा आपका खून
विश्व
इस देश में अजान पर लगेगा बैन! सरकार बोली- 'छतों पर नहीं गूंजनी चाहिए आवाज...'
इस देश में अजान पर लगेगा बैन! सरकार बोली- 'छतों पर नहीं गूंजनी चाहिए आवाज...'
Advertisement

वीडियोज

Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Ketan Murder Case | Siya Goyal | ABP News | ABP Report : मर्डर के बाद सिया ने मनाया था जश्न
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UNSC Child Education Report: 'बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाने वालों को हर हाल में...', भारत ने किसको दी सख्त चेतावनी
'बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाने वालों को हर हाल में...', भारत ने किसको दी सख्त चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा, आरोपों के बाद से था दबाव
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा
इंडिया
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
स्पोर्ट्स
IND Vs IRE: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'वो 15 साल का है और...'
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'वो 15 साल का है और...'
रीजनल सिनेमा
Carry On Jatta 4 Box Office Collection Day 1 Live: गिप्पी ग्रेवाल-सरगुन की ‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 1 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 1 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में FIR के बाद CM योगी की पहली प्रतिक्रिया, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में FIR के बाद CM योगी की पहली प्रतिक्रिया, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'
विश्व
Explained: 260 परमाणु बम एकसाथ फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? वेनेजुएला में 10 हजार मौतों का गुमान, जमीन के नीचे चल क्या रहा?
वेनेजुएला में 260 परमाणु बम फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? आखिर जमीन के नीचे चल क्या रहा?
ABP NEWS
Viral Video: अपनी ही सरकार के खिलाफ BJP पार्षद का प्रदर्शन, नाले में काटा केक!
Viral Video: अपनी ही सरकार के खिलाफ BJP पार्षद का प्रदर्शन, नाले में काटा केक!
ABP NEWS
Viral Video: प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो वायरल!
Viral Video: प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Ketan Murder Case: ‘मेरी बेटी दोषी है तो जहां से केतन को गिराया गया, वहीं से सिया को भी गिराया जाए’
Ketan Murder Case: ‘मेरी बेटी दोषी है तो जहां से केतन को गिराया गया, वहीं से सिया को भी गिराया जाए’
ABP NEWS
Viral Video: उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंग और पुलिस आमने-सामने!
Viral Video: उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंग और पुलिस आमने-सामने!
ABP NEWS
देश का पेट्रोल ऐसे बचा रहे हैं ये युवक? एक बाइक पर 6 सवार!
देश का पेट्रोल ऐसे बचा रहे हैं ये युवक? एक बाइक पर 6 सवार!
Embed widget