Parliament Session Day 6 Live: भारत-यूएस ट्रेड डील पर विपक्ष का जोरदार हंगामा, पीयूष गोयल बोले- कृषि और डेयरी क्षेत्रों की रक्षा करने में सफल
Parliament Budget Session Day 6 Live Updates: PM मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने वाले हैं. इससे पहले कांग्रेस ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर उन पर निशाना साधा है.
LIVE
Background
संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो चुका है. सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया. इसके बाद 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट 2026 प्रस्तुत किया. बजट पेश होने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा शुरू हुई. इस चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी. इसी क्रम में अब बुधवार, 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने वाले हैं.
इस बीच कांग्रेस सांसद किरण कुमार ने कहा, 'भारत के प्रधानमंत्री को आज शाम 5 बजे बोलना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आज भारत के प्रधानमंत्री बोलेंगे या ट्रंप के पीएस (पर्सनल सेक्रेटरी). इस देश में हर फैसले पर, यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी ट्रंप ने 50 बार कहा कि उन्होंने सीजफायर में दखल दिया, लेकिन मोदी ने इस पर कभी कुछ नहीं कहा कि ऐसा हुआ या नहीं. मुझे नहीं पता कि आज वे भारत की ओर से बात करेंगे या व्हाइट हाउस में लिए गए फैसलों की ओर से. भारत की जनता चाहती है कि हर मुद्दे पर सदन के पटल पर चर्चा हो. इसी वजह से जनता ने हमें चुना है…'
Parliament Session Day 6 Live: द्विपक्षीय व्यापार समझौते में भारत के हित सुरक्षित: पीयूष गोयल
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की सफलतापूर्वक रक्षा की है. उन्होंने बताया कि करीब एक वर्ष तक चले गहन विचार-विमर्श के बाद भारत और अमेरिका के वार्ताकारों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई अहम क्षेत्रों को अंतिम रूप दिया. 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की. गोयल ने जोर देकर कहा कि यह दर अमेरिका द्वारा कई अन्य प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है.
Parliament Session Day 6 Live: खाद्य और कृषि क्षेत्र का पूरा ख्याल रखा जाएगा- पीयूष गोयल
सदन में बोलते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की संवेदनशीलता का संपूर्ण ध्यान रखा जाएगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL