'नफरत मिटाने वाली होली', राहुल गांधी ने दी शुभकामनाएं, कांग्रेस नेताओं के साथ जमकर खेली होली

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली स्थित एआईसीसी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं और समर्थकों के साथ होली मनाई. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा, "हैप्पी होली. सबको प्यार भरी, नफरत मिटाने वाली होली". राहुल गांधी ने कामना की कि यह त्योहार लोगों के बीच नफरत को दूर करे. उन्होंने होली के माध्यम से लोगों के जीवन में आशा, खुशी और उत्साह लाने की भी कामना की.

कांग्रेस नेता ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “रंगों और प्रेम के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं. होली के रंग आप सभी के जीवन को नई आशाओं, नए उत्साह और अनगिनत खुशियों से भर दें.

रंगों और मोहब्बत के पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।



होली के रंग आप सभी के जीवन को नई आशाओं, नए उमंग और अनगिनत खुशियों से भर दे। pic.twitter.com/sp10UNSl7v — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 4, 2026

'संघर्ष और विवादों का अंत होना चाहिए'

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने भी होली की शुभकामनाएं दी. शुक्ला ने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी यह त्योहार मना रही है. उन्होंने होली को एक अनूठा अवसर बताया जो लोगों को एकजुट करता है, जहां लोग एक-दूसरे को गले लगाते हैं और एकता और खुशी की भावना से रंगों से जुड़ते हैं. शुक्ला ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि संघर्ष और विवादों का अंत होना चाहिए.

विश्व में शांति होनी चाहिए- राजीव शुक्ला

उन्होंने कहा कि देशों द्वारा तनाव भड़काना गलत है और विश्व भर में सद्भाव का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं. यह हमारा एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी लोग एक साथ आते हैं, एक-दूसरे को गले लगाते हैं और रंग लगाते हैं. इससे अधिक आनंददायक और क्या हो सकता है? हमारा मानना ​​है कि विश्व में शांति होनी चाहिए. ये लड़ाई-झगड़े बंद होने चाहिए. जो देश लड़ाई-झगड़े भड़का रहे हैं, उनका ऐसा करना उचित नहीं है.

राजीव शुक्ला ने कहा कि होली का उत्सव हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है. होली का त्योहार होलिका दहन के रूप में जानी जाने वाली होलिका दहन की रस्म से शुरू होता है. अगले दिन होली मनाई जाती है.

ये भी पढ़ें

US-Israel Attack Iran: कतर में अमेरिकी रडार पर हमला! ईरान की जवाबी कार्रवाई में मचा बवाल, जानें कितनी बड़ी कामयाबी?