हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात

'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात

Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने रायबरेली में पीट-पीटकर हुई दलित युवक की हत्या पर दुख जताया है. उन्होंने पीड़ित परिवार से बात करते हुए कहा कि न्याय की लड़ाई में वह उनके साथ खड़े हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 06 Oct 2025 06:22 AM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उस दलित युवक के पिता और भाई से बात की जिसकी रायबरेली में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. उन्होंने कहा कि इस असहनीय दुख की घड़ी में वह (राहुल गांधी) पीड़ित परिवार के साथ हैं. कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने रविवार (05 अक्टूबर) को इसकी जानकारी दी. 

पवन खेड़ा ने ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा कि पीट-पीट कर जान लेने की यह घटना हृदय विदारक है. उन्होंने कहा, 'अंतिम क्षणों में जब उसे लाठी और बेल्ट से बेरहमी से पीटा जा रहा था, तब युवक को अपनी आखिरी उम्मीद- राहुल गांधी की याद आ रही थी.'

राहुल गांधी ने मृतक के पिता और भाई से बात की

कांग्रेस नेता ने कहा, 'राहुल संसद में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां के लोगों को अपना परिवार मानते हैं, उनके लिए यह बेहद दुखद है. उन्होंने मृतक के पिता और भाई से व्यक्तिगत रूप से बात की है और वह इस असहनीय दुःख की घड़ी में उनके साथ हैं.'

कांग्रेस नेता ने कहा, 'उन्होंने (गांधी ने) भारत में पीट-पीट कर हत्या किए जाने के आम होने पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि ऐसे हिंसक तत्वों को कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए. न्याय मिलना चाहिए.'

शमा मोहम्मद बोलीं- नफरत की राजनीति दलितों की जान ले रही

राहुल गांधी फिलहाल दक्षिण अमेरिका के चार देशों की यात्रा पर हैं. कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा कि उन्हें रायबरेली का एक बहुत ही विचलित करने वाला वीडियो मिला है, जिसमें एक दलित युवक हरिओम की कुछ अपराधियों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी.

कांग्रेस प्रवक्ता ने ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में कहा, 'जब उसने बार-बार ‘राहुल गांधी, राहुल गांधी’ कहा तो उन अपराधियों ने दावा किया कि वे योगी के समर्थक हैं. उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की डबल इंजन सरकार ने यही किया है. उनकी नफ़रत की राजनीति दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों की जान ले रही है.'

उन्होंने कहा, 'मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं और दलितों और पिछड़ों को निशाना बनाया जा रहा है- भाजपा सरकार में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है.'

घटना के बारे में पुलिस ने क्या बताया?

हरिओम को ड्रोन चोर समझकर कथित तौर पर पीट-पीटकर उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस ने रायबरेली से शनिवार को पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने बताया कि हरिओम कथित तौर पर मानसिक रूप से कमजोर था और दांडेपुर जमुनापुर स्थित अपने ससुराल जा रहा था, तभी भीड़ ने उसे घेर लिया और उस पर चोरी के इरादे से ड्रोन से घरों पर निशान लगाने वाले गिरोह का सदस्य होने का आरोप लगाया. उसे बेल्ट और लाठियों से पीटा गया और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई.

Published at : 06 Oct 2025 06:22 AM (IST)
Tags :
Rae Bareli UP NEWS RAHUL GANDHI
और पढ़ें
Embed widget