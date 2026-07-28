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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्रधान के इस्तीफे से पहले मंत्रालय बदलने का ऑफर! CJP ने किया था इनकार?

प्रधान के इस्तीफे से पहले मंत्रालय बदलने का ऑफर! CJP ने किया था इनकार?

Dharmendra Pradhan Resignation: सीजेपी हर हाल में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहती थी. दावा किया गया है कि उसे इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं था.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 28 Jul 2026 01:52 PM (IST)
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पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनकी चर्चा अभी भी बनी हुई है. कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई दिनों तक प्रदर्शन किया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही प्रदर्शन खत्म किया. अब इस मामले को लेकर अहम जानकारी सामने आई है. दावा किया जा रहा है कि केंद्र तरफ से सीजेपी को धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदलने का विकल्प दिया गया था. 

दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार ने सीजेपी के डेलिगेशन को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले उनका मंत्रालय बदलने का विकल्प दिया था, लेकिन सीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई. वह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ही अड़ी रही. सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास बार-बार इस बात को कहते हुए नजर आए कि उनके समर्थक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहते हैं और इससे कम में नहीं मानेंगे.  

सीजेपी ने सरकार को दी थी चेतावनी

सीजेपी ने हाल ही में सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वह प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं करने और आपराधिक मामलों को वापस लेने की गारंटी वाला लिखित आश्वासन मंगलवार तक नहीं देती है, तो फिर से प्रदर्शन शुरू करेगी. आशुतोष रांका ने कहा कि जंतर-मंतर पर 36 दिन तक चले प्रदर्शन को 25 जुलाई को समाप्त करने से पहले सरकार के साथ हुई तीसरे दौर की वार्ता में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी.

देर रात सीजेपी के पास पहुंचा सरकारी नोटिफिकेशन

सौरव दास ने देर रात एक्स पर वीडियो शेयर कर जानकारी दी कि उनके पास सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन न लेने की बात कही गई है. अहम बात यह है कि सीजेपी के प्रवक्ता ने हाल ही में सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल से मुलाकात की. सिब्बल ने सीजेपी के फंड में एक करोड़ रुपए का अनुदान दिया है. उनका कहना था कि इसकी मदद से कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी.

यह भी पढ़ें : 'जांच हो, जवाबदेही भी तय हो', CJP प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 28 Jul 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan INDIA CJP Protest
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