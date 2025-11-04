पंजाब के निलंबित DIG के ठिकानों पर CBI की छापेमारी, 20 लाख नकद सहित ये अहम सबूत बरामद

पंजाब के एक निलंबित IPS अफसर के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई की है. जानकारी के मुताबिक, CBI ने मंगलवार (4 नवंबर, 2025) को पंजाब के पटियाला और लुधियाना जिलों में सात ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. ये कार्रवाई हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ दर्ज डिसप्रोपोर्शनट एसेट्स (DA) यानी आय से अधिक संपत्ति के केस से जुड़ी है.

CBI की टीम ने सात लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन किया, जो भुल्लर के करीबियों और कथित बेनामी लोगों से जुड़े बताए जा रहे हैं. ये जगहें हैं गांव बौकार गुजरां, तहसील समराला, जिला लुधियाना, गांव कलास खुर्द, तहसील समराला, जिला लुधियाना, मकान नंबर 910, वार्ड नंबर 11, गोबिंद नगर, मच्छीवाड़ा खास, 81/2 सरगोधा कॉलोनी-A, लुधियाना, 1, ग्रीन हाउस, न्यू मोती बाग कॉलोनी और 15, सीरा कॉम्प्लेक्स, लोअर मॉल, पटियाला, गांव सैंसोवाल कलां, तहसील मच्छीवाड़ा, जिला लुधियाना.

जांच के दौरान मिले ये सबूत

CBI को तलाशी के दौरान कई अहम सबूत हाथ लगे हैं. इनमें करीब 20.5 लाख नकद, डिजिटल डिवाइस, एक Apple लैपटॉप, दो मोबाइल फोन और एक CCTV डीवीआर, 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात, जिनमें बिक्री के एग्रीमेंट, ट्रांजैक्शन पेपर और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, कंपनी से जुड़े पेपर और पैसे के लेनदेन के रिकॉर्ड, जो संपत्ति छिपाने और निवेश से जुड़े हो सकते हैं, शामिल हैं.

CBI ने बताया कि सभी बरामद दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त कर लिए गए हैं और इनकी जांच जारी है. एजेंसी यर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन संपत्तियों और लेन-देन का सीधा रिश्ता हरचरण सिंह भुल्लर से है या नही. CBI ने हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ ये केस आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में दर्ज किया है.

जब्त किए गए दस्तावेजों और सबूतों की चल रही जांच

एजेंसी को शक है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध कमाई को बेनामी लोगों के नाम पर प्रॉपर्टी और बिजनेस में लगाया. फिलहाल, CBI जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क और लेनदेन की सच्चाई सामने लाई जा सके.

ये भी पढ़ें:- SBI के साथ 3.81 करोड़ का फ्रॉड, ED ने इस सोलर कंपनी के खिलाफ दायर की चार्जशीट