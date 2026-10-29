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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘कोई शर्म होती है?’, ईरान पहुंचे मुनीर तो पाकिस्तानी सांसद ने उठाया ख्वाजा आसिफ का मजाक

‘कोई शर्म होती है?’, ईरान पहुंचे मुनीर तो पाकिस्तानी सांसद ने उठाया ख्वाजा आसिफ का मजाक

पाकिस्तानी संसद मौलाना फजलुर रहमान ने तेहरान में हुई बैठक में आसिम मुनीर के साथ गृह मंत्री मोहसिन नकवी की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि क्या वहां गृह मंत्री की भी जरूरत है?

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 29 Oct 2026 06:29 PM (IST)
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पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान दौरा इन दिनों देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के मजाक उड़ने का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है. पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फज्ल (JUL-F) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का मजाक उठाते हुए कहा कि कोई शर्म होती है. कोई हया होती है.

दरअसल, मौलाना फजलुर रहमान ने ईरान में आयोजित एक उच्च-स्तरीय क्षेत्रीय सुरक्षा बैठक में आसिम मुनीर के शामिल होने को लेकर ख्वाजा आसिफ पर निशाना साधा. उन्होंने इसे लेकर सवाल भी उठाया कि ईरान में हुई इतनी अहम बैठक से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ क्यों गायब थे?

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फजलुर रहमान का ख्वाजा आसिफ पर तीखा बयान

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, JUL-F प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने बुधवार (28 अक्टूबर, 2026) को नेशनल असेंबली में अपनी बात रखने के दौरान इस मुद्दे को जोर देते हुए उठाया. उन्होंने ईरान की राजधानी तेहरान में हुई एक मीटिंग का जिक्र करते हुए नेशनल असेंबली में कहा, ‘ईरान में एक रक्षा समझौता हो रहा है, वहां एक बैठक चल रही है और रक्षा मंत्री यहां (पाकिस्तानी संसद में) बैठे हैं.’

उनकी इस बात पर पूरी नेशनल असेंबली में हंसी के ठहाके गूंज उठे और अन्य सांसदों मेज थपथपाने लगे. उन्होंने ख्वाजा आसिफ की तरफ से इमरान खान की पार्टी PTI पर किए गए एक तंज को लेकर भी तीखी टिप्पणी की. फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी संसद में हंसते हुए कहा, ‘ये आपका सम्मान और कद है- कोई शर्म होती है, कोई हया होती है.’

मोहसिन नकवी को लेकर क्या बोले रहमान?

इस दौरान फजलुर रहमान ने ईरान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हुए सवाल किया, ‘क्या वहां गृह मंत्री की भी जरूरत है?’ ईरान में हो रही बैठक में पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर, गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ ईरान, सऊदी अरब और तुर्किए के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

यह भी पढ़ेंः हार की राह पर खड़े बेंजामिन बोले- चुनाव चोरी हुए, पुलिस-इलेक्शन कमिटी का आरोपों से इनकार

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 29 Oct 2026 06:29 PM (IST)
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