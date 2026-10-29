‘कोई शर्म होती है?’, ईरान पहुंचे मुनीर तो पाकिस्तानी सांसद ने उठाया ख्वाजा आसिफ का मजाक

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान दौरा इन दिनों देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के मजाक उड़ने का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है. पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फज्ल (JUL-F) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का मजाक उठाते हुए कहा कि कोई शर्म होती है. कोई हया होती है.

दरअसल, मौलाना फजलुर रहमान ने ईरान में आयोजित एक उच्च-स्तरीय क्षेत्रीय सुरक्षा बैठक में आसिम मुनीर के शामिल होने को लेकर ख्वाजा आसिफ पर निशाना साधा. उन्होंने इसे लेकर सवाल भी उठाया कि ईरान में हुई इतनी अहम बैठक से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ क्यों गायब थे?

फजलुर रहमान का ख्वाजा आसिफ पर तीखा बयान

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, JUL-F प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने बुधवार (28 अक्टूबर, 2026) को नेशनल असेंबली में अपनी बात रखने के दौरान इस मुद्दे को जोर देते हुए उठाया. उन्होंने ईरान की राजधानी तेहरान में हुई एक मीटिंग का जिक्र करते हुए नेशनल असेंबली में कहा, ‘ईरान में एक रक्षा समझौता हो रहा है, वहां एक बैठक चल रही है और रक्षा मंत्री यहां (पाकिस्तानी संसद में) बैठे हैं.’

جناب خواجہ آصف صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ وزیرِ دفاع! دفاعی معاہدہ ایران میں ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، دفاعی وزیر یہاں بیٹھا ہوا ہے، خارجہ وزیر یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں بھی وزارتِ داخلہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ اپنی عزت و مقام، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔امیر جےیوآئی کا قومی اسمبلی میں خطاب #مولاناکی_للکار #عوام_کاسامناکرو #سنسرڈ_پارلیمنٹ_نامنظور #حلف_سےوفاداری_نبھاؤ #جمھوریت_میں_زباں_بندی_کیوں — Jamiat Ulama-e-Islam Pakistan (@juipakofficial) October 28, 2026

उनकी इस बात पर पूरी नेशनल असेंबली में हंसी के ठहाके गूंज उठे और अन्य सांसदों मेज थपथपाने लगे. उन्होंने ख्वाजा आसिफ की तरफ से इमरान खान की पार्टी PTI पर किए गए एक तंज को लेकर भी तीखी टिप्पणी की. फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी संसद में हंसते हुए कहा, ‘ये आपका सम्मान और कद है- कोई शर्म होती है, कोई हया होती है.’

मोहसिन नकवी को लेकर क्या बोले रहमान?

इस दौरान फजलुर रहमान ने ईरान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हुए सवाल किया, ‘क्या वहां गृह मंत्री की भी जरूरत है?’ ईरान में हो रही बैठक में पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर, गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ ईरान, सऊदी अरब और तुर्किए के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

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