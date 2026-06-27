2014 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद जब नरेंद्र मोदी पहली बार राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंचे थे, तब दोनों नेताओं के बीच हुई एक दिलचस्प बातचीत आज फिर चर्चा में है. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने एक लेख में उस मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि उनके पिता ने प्रधानमंत्री मोदी से सिर्फ एक सवाल पूछा था, जिसने 2014 के चुनाव की सबसे बड़ी खासियत को सामने ला दिया.



चुनावी जीत के बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे नरेंद्र मोदी

शर्मिष्ठा मुखर्जी ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने लेख में बताया कि 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंचे थे. बातचीत के दौरान प्रणब मुखर्जी ने उनसे पूछा कि वह चुनाव परिणामों का क्या विश्लेषण करते हैं. इस पर मोदी ने कहा कि करीब तीन दशक बाद किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला है. प्रणब मुखर्जी ने पूछा था- 'और क्या?' शर्मिष्ठा के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के बाद प्रणब मुखर्जी ने अपने प्रोफेसर जैसे अंदाज में उनसे पूछा, 'और क्या?'





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