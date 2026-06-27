हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजब 2014 में जीत के बाद प्रणब मुखर्जी से मिले PM मोदी, पूर्व राष्ट्रपति ने पूछा था सिर्फ एक सवाल... शर्मिष्ठा मुखर्जी का लेख

जब 2014 में जीत के बाद प्रणब मुखर्जी से मिले PM मोदी, पूर्व राष्ट्रपति ने पूछा था सिर्फ एक सवाल... शर्मिष्ठा मुखर्जी का लेख

Pranab Mukherjee and PM Modi: शर्मिष्ठा मुखर्जी ने द इंडियन एक्सप्रेस में अपने एक लेख में बताया कि 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मोदी राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंचे थे.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 27 Jun 2026 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

2014 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद जब नरेंद्र मोदी पहली बार राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंचे थे, तब दोनों नेताओं के बीच हुई एक दिलचस्प बातचीत आज फिर चर्चा में है. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने एक लेख में उस मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि उनके पिता ने प्रधानमंत्री मोदी से सिर्फ एक सवाल पूछा था, जिसने 2014 के चुनाव की सबसे बड़ी खासियत को सामने ला दिया.

चुनावी जीत के बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे नरेंद्र मोदी
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने लेख में बताया कि 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंचे थे. बातचीत के दौरान प्रणब मुखर्जी ने उनसे पूछा कि वह चुनाव परिणामों का क्या विश्लेषण करते हैं. इस पर मोदी ने कहा कि करीब तीन दशक बाद किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला है. प्रणब मुखर्जी ने पूछा था- 'और क्या?' शर्मिष्ठा के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के बाद प्रणब मुखर्जी ने अपने प्रोफेसर जैसे अंदाज में उनसे पूछा, 'और क्या?'

यह भी पढ़ें: 'फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में FIR पर बोले अखिलेश यादव


जब मोदी कुछ देर तक चुप रहे, तब प्रणब मुखर्जी ने खुद कहा कि 2014 का चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक था क्योंकि पहली बार किसी नए चेहरे को पहले से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ा गया और उसी चेहरे के नाम पर जनता ने जनादेश दिया.

'बीजेपी नहीं, सीधे मोदी के नाम पर मिला जनादेश'
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने लेख में लिखा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मिला भारी बहुमत सिर्फ पार्टी की जीत नहीं थी, बल्कि यह सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला जनादेश था. उन्होंने कहा कि आमतौर पर भारत में प्रधानमंत्री का चेहरा चुनाव से पहले आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया जाता. कई बार चुनाव के बाद सांसद नेता चुनते हैं या गठबंधन की राजनीति के आधार पर फैसला होता है. लेकिन 2014 में जनता पहले से घोषित प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम पर वोट देने गई थी.

गुजरात से राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर
शर्मिष्ठा ने लिखा कि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में नए थे. हालांकि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने लंबा कार्यकाल पूरा किया था और वहीं अपनी अलग पहचान और प्रभाव बनाया था. उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद भवन पहुंचने के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा संसद की सीढ़ियों पर माथा टेकने की घटना का भी उल्लेख किया.

शर्मिष्ठा ने लिखा कि यह पहली बार था जब कोई पहली बार सांसद बना व्यक्ति सीधे भारत का प्रधानमंत्री बनकर संसद पहुंचा. संसद भवन की सीढ़ियों को प्रणाम करना एक भावुक क्षण था, जिसने करोड़ों भारतीयों के दिलों को छू लिया था.

प्रणब मुखर्जी और मोदी के रिश्तों का भी किया जिक्र
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा कि राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद प्रणब मुखर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच बेहद अच्छे संबंध थे. उनके मुताबिक, यही एक सच्चे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान होती है कि राजनीतिक विरोध के बावजूद व्यक्तिगत सम्मान बना रहे.

बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत हैं मोदी
अपने लेख में शर्मिष्ठा ने लिखा कि बीजेपी की सफलता के पीछे संगठन की मजबूत जमीनी पकड़, अलग-अलग जातियों और समुदायों तक पहुंच, अपनी गलतियों को जल्दी स्वीकार करना और समय रहते सुधार करना जैसे कई कारण हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड नरेंद्र मोदी का चेहरा है.

'मोदी को पसंद करें या नापसंद, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते'
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी आजादी के बाद सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में से एक हैं. उनके काम करने के तरीके से असहमति हो सकती है, लेकिन उनके करिश्मे से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने लिखा कि इसका असर 2019 और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला. लेख के अंत में उन्होंने कहा, 'आप नरेंद्र मोदी से प्यार कर सकते हैं या उनसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन 'ब्रांड मोदी' को नजरअंदाज नहीं कर सकते.'

गौरतलब है कि 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12 साल का कार्यकाल पूरा किया. इसके साथ ही वह भारत में निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 27 Jun 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Pranab Mukherjee Sharmistha Mukherjee 2014 Lok Sabha Election NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जब 2014 में जीत के बाद प्रणब मुखर्जी से मिले PM मोदी, पूर्व राष्ट्रपति ने पूछा था सिर्फ एक सवाल... शर्मिष्ठा मुखर्जी का लेख
जब 2014 में जीत के बाद प्रणब मुखर्जी से मिले PM मोदी, पूर्व राष्ट्रपति ने पूछा था सिर्फ एक सवाल... शर्मिष्ठा मुखर्जी का लेख
इंडिया
सोनिया गांधी ने गाजा पर भारत के स्टैंड को लेकर लिखा आर्टिकल, भड़की BJP बोली- 'विदेश नीति पर वोटबैंक...'
सोनिया गांधी ने गाजा पर भारत के स्टैंड को लेकर लिखा आर्टिकल, भड़की BJP बोली- 'विदेश नीति पर वोटबैंक...'
इंडिया
थलापति विजय का बड़ा फैसला, जननायकन के प्रोड्यूसर को दिल्ली में दी बड़ी जिम्मेदारी, BJP-DMK भड़की
थलापति विजय का बड़ा फैसला, जननायकन के प्रोड्यूसर को दिल्ली में दी बड़ी जिम्मेदारी, BJP-DMK भड़की
इंडिया
‘इस्लाम अपनाने से व्यक्ति सिर्फ मुस्लिम बनता है, न कि...’, धर्म परिवर्तन और आरक्षण पर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
‘इस्लाम अपनाने से व्यक्ति सिर्फ मुस्लिम बनता है, न कि...’, धर्म परिवर्तन और आरक्षण पर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:'विग लगाता था... इसलिए मरना था?' सिया का चौंकाने वाला दावा!
Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
बिहार
बिहार: आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की हुई मुलाकात, समर्थकों के दावों ने बढ़ाया सियासी पारा
बिहार: आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की हुई मुलाकात, समर्थकों के दावों ने बढ़ाया सियासी पारा
विश्व
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की Dhurandhar 2 ने फिर रचा इतिहास, सिनेमाघरों में पूरे किए 100 दिन, पहाड़ जैसा कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
'धुरंधर 2' ने फिर रचा इतिहास, सिनेमाघरों में पूरे किए 100 दिन, कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन
क्रिकेट
हार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत
हार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत
विश्व
ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर टूटा? तेहरान में US का बड़ा अटैक, मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया टारगेट, होर्मुज में हमले का लिया बदला
सीजफायर टूटा? ईरान में अमेरिका का बड़ा अटैक, मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया टारगेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत
अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत
ट्रेंडिंग
Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
ABP NEWS
फ़्लाइट में फँस जाना—कितना बुरा अनुभव!
फ़्लाइट में फँस जाना—कितना बुरा अनुभव!
ABP NEWS
मुहर्रम के जुलूस के दौरान अचानक विवाद भड़क उठा!
मुहर्रम के जुलूस के दौरान अचानक विवाद भड़क उठा!
ABP NEWS
SP में आपसी कलह का वीडियो वायरल हो गया है।
SP में आपसी कलह का वीडियो वायरल हो गया है।
ABP NEWS
देखिए कैसे हाईवे पर तेज़ रफ़्तार ट्रक मौत का ज़रिया बन गया।
देखिए कैसे हाईवे पर तेज़ रफ़्तार ट्रक मौत का ज़रिया बन गया।
ABP NEWS
उड़ान भरने से पहले ही यात्रा एक मुश्किल अनुभव बन जाती है।
उड़ान भरने से पहले ही यात्रा एक मुश्किल अनुभव बन जाती है।
Embed widget