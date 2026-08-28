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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वXप्लेन: '47 वॉटर बॉम्ब' के बाद अब कितनी नई झीलें बनीं, कितना नुकसान बाकी?

Xप्लेन: '47 वॉटर बॉम्ब' के बाद अब कितनी नई झीलें बनीं, कितना नुकसान बाकी?

12 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को और नुकसान पहुंच सकता है, जिनकी कुल क्षमता 405 मेगावॉट से ज्यादा है. नेशनल ट्रांसमिशन लाइन पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है. नई बाढ़ बिजली आपूर्ति को और बाधित कर सकती है.

Written By : प्रवीण यादव |  Edited By: Zahid Ahmed |  Updated at : 28 Aug 2026 12:41 PM (IST)
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26 अगस्त 2026 को नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली और हजारों को लापता कर दिया. मगर खतरा अभी टला नहीं है. बाढ़ के बाद झील बन गई है, जिसके टूटने से एक बार फिर भीषण बाढ़ आ सकती है. चीन की वॉटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ने चेतावनी दी है कि अगले 72 घंटों में इस झील के टूटने का गंभीर खतरा है. तो आखिर मौजूदा नुकसान, आने वाला खतरा कितना बड़ा है और कितनी झीलें बन गईं...

नेपाल में बाढ़ से अब तक कितना नुकसान हुआ?

काठमांडू पोस्ट के मुताबिक:

  • मौतें: 475 मौतों की पुष्टि हुई है. कुछ रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या 389 तक बताई गई है.
  • लापता: 1,300 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं. इनमें 300 से ज्यादा भारतीय नागरिक शामिल हैं. 540 विदेशी नागरिक भी लापता बताए गए हैं.

इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की बात करें तो:

  • 40 किलोमीटर से ज्यादा पक्की सड़कें बह गईं.
  • 19 मोटरेबल ब्रिज और 45 सस्पेंशन ब्रिज तबाह हुए.
  • 12 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुए. इनमें से 6 पावर प्लांट और एक 25 मेगावॉट सोलर प्लांट शामिल हैं.
  • करीब 1.3 बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान माना जा रहा है.

एक बाढ़ के आने से कितनी नई झीलें बन गईं?

फिलहाल, दो झीलें बनी हैं- एक नेपाल की तरफ और एक तिब्बत की तरफ. दोनों ओर की झीलें फटने की कगार पर हैं. चीन की तरफ बनी बैरियर झील में अगले कुछ दिनों में और पानी आने की उम्मीद है.

इसके अलावा एक बड़ी बैरियर लेक बनी है, जो नेपाल-तिब्बत सीमा के पास छोचेन खोला और पुरेपु त्सांगपो नदियों के संगम पर स्थित है. यह झील भोटेकोशी नदी के ऊपरी हिस्से में बनी है, जो आगे चलकर त्रिशूली नदी में मिलती है. इसके टूटने की स्थिति में, पानी की एक विशाल लहर नीचे की ओर बहकर आएगी, जिससे और ज्यादा तबाही हो सकती है.

27 अगस्त 2026 की सुबह तक झील में लगभग 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका था. अगले तीन दिनों में भारी बारिश के कारण इसमें और 30 लाख घन मीटर पानी आने की संभावना है.

हालांकि, यह इकलौता खतरा नहीं है. इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) और नेपाल सरकार के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सर्वे किया है। इस सर्वे में 47 ग्लेशियर झीलों को 'संभावित रूप से खतरनाक ग्लेशियल झीलें' चिन्हित किया गया है. इनमें से 21 झीलें नेपाल में, 25 झीलें तिब्बत (चीन) में और 1 भारत में हैं, जो सीमा पार से नेपाल के लिए खतरा पैदा करती हैं.

इन 47 झीलों में से 42 झीलों को 'अत्यधिक जोखिम वाला' माना गया है. ICIMOD की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल की 2,069 ग्लेशियर झीलों में से 42 झीलें सबसे ज्यादा खतरे में हैं.


Xप्लेन: '47 वॉटर बॉम्ब' के बाद अब कितनी नई झीलें बनीं, कितना नुकसान बाकी?

कौन-कौन से जिले खतरे में?

अगर इनमें से कोई भी झील फटी, तो इन जिलों पर सीधा खतरा है:

पूर्वी और मध्य नेपाल (कोशी और बागमती बेसिन):

  • सोलुखुम्बु: दुध कोशी और इम्जा बेसिन
  • संखुवासभा: बारुन और अरुण नदी कॉरिडोर
  • दोलखा: तामा कोशी कॉरिडोर (त्शो रोल्पा से खतरा)
  • सिंधुपाल्चोक: भोटेकोशी और सुन कोशी कॉरिडोर
  • रामेछाप, काभ्रेपलांचोक, रसुवा: त्रिशूली बेसिन

पश्चिमी और सुदूर-पश्चिमी नेपाल (गंडकी और कर्णाली बेसिन):

  • मनांग और लामजुंग: मर्स्यांग्दी बेसिन (थुलागी झील के नीचे)
  • गोरखा: बुढ़ी गंडकी बेसिन
  • मुस्तांग और म्याग्दी: काली गंडकी बेसिन
  • हुम्ला: लिमी घाटी और हुम्ला कर्णाली कॉरिडोर

वो एक भारतीय झील: 'Rank I' का खतरा

अब बात करते हैं उस एक भारतीय झील की, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन रिपोर्ट में इसका जिक्र बेहद अहम है. यह झील कर्णाली बेसिन की काली उप-बेसिन में स्थित है. ये इलाका भारत-नेपाल सीमा पर उत्तराखंड की तरफ पड़ता है. रिपोर्ट में इस झील को 'Rank I' कैटेगरी में रखा गया है.

रैंक I का मतलब है- सबसे ऊंचा जोखिम. यानी अगर इस झील का प्राकृतिक बांध (मोरेन) कभी टूटा, तो इसका पानी सीधे भारत-नेपाल दोनों की तरफ नीचे की घाटियों में उतरेगा. उत्तराखंड के कई बस्तियां खतरे में आ जाएंगी.

अगर झीलें फटीं तो क्या होगा?

ग्लेशियर झील के फटने को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) कहते हैं. जब कोई झील फटती है, तो उसमें जमा करोड़ों लीटर पानी अचानक नीचे की ओर बह निकलता है. जैसे कोई विशाल पानी का बम फट गया हो.

अब GLOF आने पर 3,000 से ज्यादा इमारतें, करीब 50 पुल, 9 जलविद्युत परियोजनाएं और लगभग 50 किलोमीटर की सड़क खतरे में पड़ सकती है. नेपाल के 6 उप-जिले (सब-डिस्ट्रिक्ट) और चीन के 2 काउंटी को 'उच्च जोखिम' वाले क्षेत्रों में रखा गया है.

सबसे बड़ी चिंता यह है कि 13 ग्लेशियर झीलें तिब्बत में हैं और उनके फटने पर पानी सीधे नेपाल की नदियों में आएगा. ये झीलें उन नदियों के ऊपरी हिस्से में हैं जो दक्षिण की ओर बहती हुई नेपाल में प्रवेश करती हैं.

चीन ने लेवल-IV इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है. चीनी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बढ़ते पानी के दबाव से झील के टूटने का उच्च जोखिम है. चीन सेंट्रल टेलीविजन (CCTV) ने बताया कि झील के टूटने से अचानक पानी की विशाल लहर नीचे की ओर बहेगी.

अभी कितना नुकसान हो सकता है?

नई बैरियर झील समेत 47 'टाइम बम' झीलें कभी भी फट सकती है. ICIMOD और UNDP ने 6 सबसे खतरनाक झीलों पर लेक-लोअरिंग जैसे उपाय शुरू कर दिए हैं, लेकिन यह एक लंबी और महंगी प्रक्रिया है. फिलहाल, 28 अगस्त 2026 की स्थिति:

  • मानवीय क्षति: 1,000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं. जैसे-जैसे मलबा हटेगा, मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है.
  • आर्थिक नुकसान: 748 मेगावाट बिजली उत्पादन ठप. हाइड्रोपावर सेक्टर को अरबों रुपये का नुकसान होगा. पर्यटन उद्योग (जो नेपाल की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है) को भी भारी झटका लगा है. 590 पर्यटक लापता हैं.
  • भारत पर भी खतरा: त्रिशूली और नारायणी नदी सिस्टम से भारत के बिहार और यूपी तक पानी पहुंच सकता है. भारत ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है.

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 28 Aug 2026 11:44 AM (IST)
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